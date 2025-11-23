¡ÚºÇÂç11»þ´Ö30¼ï°û¤ßÊüÂê¡À1,380¡ÛÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢Á´Å¹¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¡À1,380¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸ÂÄê³«ºÅ¨12/1～12/31
¡Ú12·î¸ÂÄê¡ÛÁ´Å¹¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤¬\1,380(ÀÇ¹þ)¡ª
¡ØÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡Êhttp://sake-genkabar.com¡Ë¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¸Ä¼¼µï¼ò²° Å·Æü¡ÙÁ´Å¹¤Ë¤Æ¡¢
»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤¬1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡Ú12·î¸ÂÄê¡Û¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÄêÈÖ¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¡¦¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¦¥µ¥ïー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜ¼ò20¼ïÎà¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ü550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆéÅç¡¢Õí³Ú¡¢ºî¡¢Àç¶Ù¡¢¹õÎ¶¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÎÁÍý¤Ï¡¢ÄÁÌ£¤äÏÂ¥Áー¥º¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢²¹ºÚ¡¢Á¯µû¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦ÏÂ¿©¤òÃæ¿´¤Ë50¼ïÎà°Ê¾å¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°û¤ß¤¹¤®¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ü´ü´Ö
2025Ç¯12/1(·î)～12/31(¿å)
¢¨1Æü³ÆÅ¹ÊÞ30Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢12/26~12/31¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²£ÉÍËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´Æü´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡¦ÎÁ¶â
¢¨ÂçºåËÜÄ®Å¹¤Î¤ßÆüÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨12·î31Æü¤ÎÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ï21»þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/55180/table/402_1_a3017ecb1ef80c197236d8f4c7a901ce.jpg?v=202511231256 ]
¡ü¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦Apple¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
¡¦Android¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
º£¤¹¤°Í½Ìó :
https://sake-genkabar.com/shop/
°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤´¾Ò²ð
¤ª1¿ÍÍÍ+ÀÇ¹þ\550¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢þÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò¡Ë
ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò°Ê³°¡Ë
¢þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¡ÊÆüËÜ¼ò°Ê³°¡Ë
º£¤¹¤°Í½Ìó :
https://sake-genkabar.com/shop/
È÷¹Í
¡¦»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²£ÉÍËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´Æü´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍËÆü¤äÆü¤Ë¤Á¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÁ¶â¤ä¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÂçºåËÜÄ®Å¹¤Î¤ßËè½µÆüÍËÆü¤ÏÄêµÙÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥¢¥×¥ê¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¤´ÍèÅ¹»þ¤ËÄó¼¨¤·¤¿Êý¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡¦ÅöÆü¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ¤ªÄÌ¤·Âå¤òÊÌÅÓ\491(ÀÇ¹þ\540)ÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ¤ªÎÁÍý2ÉÊ°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ+\550(ÀÇ¹þ)¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬35¼ï¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦1Æü³ÆÅ¹ÊÞ30Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê³«ºÅ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦WebÍ½Ìó/ÅÅÏÃÍ½Ìó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¡Ö»þ´ÖÌµÀ©¸Â°û¤ßÊüÂê¡×´õË¾¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤
¡¦WebÍ½Ìó¤Ë¸Â¤ê¡¢Â¾¤´Í½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÅ¹¤è¤ê¤ªÅÅÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦1Ì¾ÍÍ¤è¤êÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¯ー¥Ý¥ó/¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤¹
¡¦Æþ´ÛÎÁ¤ÏÄº¤¤Þ¤»¤ó
¡¦µïÌ²¤ê¤ä¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤´ÂàÅ¹Äº¤¯»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦²áÅÙ¤Ê°û¤ß»Ä¤·Åù¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÎÁ¶â¤òÄº¤¤Þ¤¹
¡¦Á´Å¹Á´ÀÊ´°Á´¶Ø±ì¤Ç¤¹
Å¹ÊÞ°ìÍ÷ / ±Ä¶È»þ´Ö
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·½ÉÁíËÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÃÓÂÞËÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿·¶¶2¹æÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹
https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿ÀÅÄÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/kanda/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¶Ó»åÄ®Å¹
https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ½ÂÃ«ËÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ¿ÀÊÝÄ®Å¹
https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ Ä®ÅÄÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/machida/
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¡Û
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ²£ÉÍËÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÀîºêÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/
¸Ä¼¼µï¼ò²° Å·Æü ËÜ¸üÌÚÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/tenbihonatsugi/
¡Úºë¶Ì¸©¡Û
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÂçµÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/omiya/
¡ÚÂçºåÉÜ¡Û
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÂçºåÇßÅÄËÜÅ¹
https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ Ã«Ä®4ÃúÌÜÅ¹
https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÂçºåËÜÄ®Å¹
https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ Å·ËþÅ¹
https://shop.sake-genkabar.com/detail/tenma/
¢¡±Ä¶È»þ´Ö
¢þ¿·½ÉÁíËÜÅ¹¡¢ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢¾åÌî¸æÅÌÄ®Å¹¡¢½ÂÃ«ËÜÅ¹¡¢ÀîºêÅ¹¡¢²£ÉÍËÜÅ¹¡¢ÂçºåÇßÅÄËÜÅ¹
¢£Ê¿Æü
15:00~23:30
¢£ÅÚÆü½Ë¡¢12·î29～12·î30Æü
12:00~23:30
¢£12·î31Æü
12:00~21:00
¢¨12·î14Æü(Æü)¤Ï14:00 OPEN¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡¢ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹¡¢¿·¶¶2¹æÅ¹¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹¡¢¿ÀÅÄÅ¹¡¢¶Ó»åÄ®Å¹¡¢Ä®ÅÄÅ¹¡¢ÂçµÜÅ¹¡¢Ã«Ä®4ÃúÌÜÅ¹
¢£Ê¿Æü
15:00~23:30
¢£ÅÚÆü½Ë¡¢12·î29～12·î30Æü
12:00~23:30
¢£12·î31Æü
µÙ¶È
¢¨12·î14Æü(Æü)¤Ï14:00 OPEN¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þÅ·ËþÅ¹
¢£Ê¿Æü¡¡
15:00~23:30
¢£ÅÚÆü½Ë
12:00~23:30
¢þÂçºåËÜÄ®Å¹
¢£Ê¿Æü¡¡
15:00~23:30
¢£ÅÚ½Ë
12:00~23:30
¢£ÄêµÙÆü
Ëè½µÆüÍË
¢þ¸Ä¼¼µï¼ò²° Å·Æü ËÜ¸üÌÚÅ¹
¢£Ê¿Æü¡¡
15:00~23:00
¢£ÅÚ½Ë
12:00~23:00
¢¨12·î14Æü(Æü)¤Ï14:00 OPEN¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢þ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º
¢þ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 16³¬
¢þÅÅÏÃ ¡§03-6417-4925(#)
¢þÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ÍºÅÍ
¡¦X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
¡¦YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
¡¦TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
¡¦note
https://note.com/billionfoods_025
¢þ»ö¶ÈÆâ¡§°û¿©Å¹·Ð±ÄµÚ¤Ó°û¿©Å¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CRM¥¢¥×¥êÈÎÇä»ö¶È¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶È
¢þ»ñËÜ¶â¡§1,120Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢þÀßÎ©¡§2012Ç¯3·î
¢þURL¡§https://billion-foods.studio.site/
¢þ¿ÍºàÊç½¸¡§https://sake-genkabar.com/recruit/
ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²æ¡¹¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤Ç¡¢À¤³¦¤òËþ¤¿¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ÆÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¿©¶ÈÂÖ¤òÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÃç´Ö¤ò¾ï¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡¢ÂÎ¸³¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸½¾ì¤òÃÎ¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01
²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¸ø¼°note¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¸ø¼°note¤Ï¤³¤Á¤é :
https://note.com/billionfoods_025