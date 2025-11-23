RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×¤ªÀµ·î¤À¤è¡ª¥°¥ë¥á¡ú¾å±Çº×¡ªin ¥°¥é¥óÊÆ¥¾¥óÅìµþ¡¡ÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:½©¸µÌ¦ÃÒÍº)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º¤Ë¤Æ¡¢RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×¤ªÀµ·î¤À¤è¡ª¥°¥ë¥á¡ú¾å±Çº×¡ªin ¥°¥é¥óÊÆ¥¾¥óÅìµþ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×¤È¤Ï
RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×¤Ï¡¢ÊÆ¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃ»ÊÔTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥ÖÊÆ -WE LOVE RICE-¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÉñÂæ²½¥·¥êー¥º¡£
¥Ñ¥ó¤äÌÍ¤Ë²¡¤µ¤ì¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¡È¤ªÊÆ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ò¤Î¤Ò¤«¤êÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥¹¡×¤¬Ê³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤ò¼´¤Ë¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÎ¦°ðÊÆ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖST¡ùRICE¡×¤ä¸ÅÂåÊÆ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGAZEN BOYS¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥·¥êー¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÎ¦°ðÊÆ¡ÖÎ¦°ð¹ÌÆóÏº¡×¤ä´ØÀ¾°ðÊæ³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ëè²ó¡È¹Ç¤òºï¤ë¡É¤Û¤ÉÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ò¿æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë·à¾ì¤Ç¤Î¤ª¤Ë¤®¤êÈÎÇä¤ä¡¢¿À¼Ò¿À¿¦¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¿·¾¨º×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ãÆüÄø¡ä
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¢18Æü(Æü)
¡ã¾å±ÇºîÉÊ¡¦¾å±Ç»þ´Ö¡ä
£±.RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×～Endless rice riot～
£².RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×～I'll give you rice～
£³.RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×～Rice will come again～
£´.RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡×～Rice will come～
¢¨³Æ²ó¾å±Ç¸å¤Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆü¤Î¾å±ÇºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¾ì¡ä
ÃÓÂÞHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤äÅÐÃÅ¥²¥¹¥ÈÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥Ôー¥é¥¤¥È
(C) RICE on STAGE¡Ö¥é¥ÖÊÆ¡× (C)Ê¢8Ê¬ÌÜÀ½ºî°Ñ°÷²ñ