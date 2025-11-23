¡ÚÉñÂæ¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥àIII¡Ù¡Û11/30(Æü)2¸ø±é¤ò¥Ë¥³À¸¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê
¸¶°Æ¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×Éô¿ô 135ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Ìø¹»Ê¤Ë¤è¤ë·æºîÃ»ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¥·¥êー¥º¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥àIII¡Ù¤ÎÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11/30(Æü)12:00¸ø±é¡¦17:00¸ø±é(Àé½©³Ú)¤ÎÁ´2¸ø±é¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÆüÄø
£±. 2025/11/30(Æü)12:00¸ø±é¡ÚÁ´·Ê±ÇÁü¡Û
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349069769(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349069769)
£². 2025/11/30(Æü)17:00¸ø±é(Àé½©³Ú)¡Ú¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°±ÇÁü¡Û
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349069772(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349069772)
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://dwango-ticket.jp/project/bhusjOkfvT
¢£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
£±.3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£².4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
～2025/12/7(Æü)21:00¤Þ¤Ç
¢£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö
～2025/12/7(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥àIII¡Ù
¸ø¼°HP¡§https://www.marv.jp/special/jg-stage/index.html
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/jg_stage
◼︎CAST
¿À±Ê Ìò¡§ËÜÅÄÎéÀ¸¡¡ÅÄºê Ìò¡§¶¶ËÜ¿¿°ì¡¡´ÅÍø Ìò¡§³áÅÄÂó´õ¡¡ÇÈÂ¿Ìî Ìò¡§ÅÚ²°Ä¾Éð¡¡
¾®ÅÄÀÚ Ìò¡§±öÅÄ¹¯Ê¿¡¡¼Â°æ Ìò¡§Ìî¸ý ½à¡¡Ê¡ËÜ Ìò¡§Â®ÀîÂçÌï¡¡º´µ×´ÖÃæ°Ó Ìò¡§ÁóÌÚ ¿Ø¡¿
¥¸¥ç¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó Ìò¡§»³´ßÂóÀ¸¡¡ÉðÆ£Âçº´ Ìò¡§¥¦¥é¥·¥Þ¡¡¸¤´ÝÊ÷µÈ Ìò¡§ÎÓÅÄ¹ÒÊ¿¡¿
»°¹¥ Ìò¡§ÌðÅÄÍªÍ´¡¿·ë¾ëÃæº´ Ìò¡§Ã«¸ý¸»Ö
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡§ÀÖÀÐ¥Î¥Ö¡¡¸åÆ£ÍµËá¡¡´Ø ½¤¿Í¡¡ÀÐ°æ Î¿¡¡ÌÚ¥Î²ÖÂç¶õÌð¡¡À®ÈøÀ¬¸ã¡¡ÅÚ²° ÃÈ
¥¢¥ó¥Àー¥¹¥¿¥Ç¥£¡§ÂçÄÅÍ¼ÍÛ
²óÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È½Ð±é¡§
»³ËÜ°ì·Ä¡Ä¡¡11/30(Æü)12:00
ÌÚ¸ÍÍ¸Ìï¡Ä¡¡11/30(Æü)17:00
◼︎STAFF
¸¶ºî¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥à¡Ù
¸¶°Æ¡§Ìø¹»Ê¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡¦¥²ー¥à¡×¥·¥êー¥º¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë´©¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§À¾ÅÄÂçÊå
(C) Ìø¹»Ê¡¦KADOKAWA¡¿JOKER GAME ANIMATION PROJECT
(C) JOKER GAME THE STAGE PROJECT
¡Ú¥Ë¥³¥Ë¥³¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¡×
ÇÐÍ¥À¸½Ð±éÈÖÁÈ¡¢ÉñÂæPRÆÃÈÖ¡¢¿·ºîÉñÂæ¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¡¢ÉñÂæ±ÇÁü¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¡¢2.5¼¡¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±Ãæ¡£
¢§¡Ö2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¡×¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)