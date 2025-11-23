É¹Àî¤¤è¤· Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î±é²Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×È¯Çä·èÄê¡ª
É¹Àî¤¤è¤·¡¢Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î±é²Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
À¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤ä¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¡¢´²ÍÆ¤Ê¿´¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¶Ê¤ÏÉ¹Àî¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¿å¿¹±ÑÉ×»á¡¢ºî»í¤Ï´ß ²÷À¸»á¤¬½é¤á¤ÆÄó¶¡¡£
Ï¯¤é¤«¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¡Ö¤æ¤ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±é²Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±é²ÎºîÉÊ¤ËÉ¹Àî¤Ï ¡Ø2026Ç¯¤Î¿·¶Ê¤Ï¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¡É¤Û¤É¤è¤¤¡É¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¼ò¤â¤Û¤É¤è¤¯°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÏSNS¤Î»þÂå¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áþ°¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤·¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¡¢´°àú¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁê¼ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¿·¶Ê¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎáÏÂ¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤¹¡£ºî»ì¤Ïº£²ó½é¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ß²÷À¸(¤¤· ¤«¤¤¤»¤¤)ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£»í¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºî¶Ê¤Ï»Õ¾¢¤Î¿å¿¹±ÑÉ×ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢±Ê±ó¤Î»Õ¾¢¡¦¿å¿¹ÀèÀ¸¤¬¥á¥í¥Ç¥£ー¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤è¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤ë±é²ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤Ï·¼ãÃË½÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¶¡¦É¹Àî±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Þ¤¿°ì¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡Ö¹Ã½£Ï©¡×°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±é²ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÖÁÈ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¡Èº£¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKIINA.¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿É¹Àî¤À¤¬¡¢º£ºî¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë±é²Î¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¹Àî¤¬¡ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÏ¯¤é¤«¡¢»þ¤Ë¥¥ê¥Ã¤ÈÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÉ¹Àî±é²Î¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¤«¤é¡ÖÌÀ¼£ºÂ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ£´ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¿Í¤Î¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¡ÈÉ½¸½¼Ô¡É¤È¤·¤Æ±×¡¹¿Ê²½¤ò¤È¤²¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¤Î³èÆ°¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
COCA-18317 \1,500 (ÀÇÈ´²Á³Ê \1,364)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
M1 ¤Û¤É¿ì¤¤¼ò ¡Êºî»í¡§´ß ²÷À¸¡¿ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÁÒ½Å¿®¡Ë
M2 ¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ ¡Êºî»í¡§¿¹ ÀãÇ·¾ç¡¿ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§Âç´ÓÍ´°ìÏº¡Ë
M3 ¸¼³¤º² ¡Êºî»í¡¦ºî¶Ê¡§É¹Àî¤¤è¤·¡¿Êäºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª¡Ë
Â¾¡¢³Æ¥«¥é¥ª¥±¤ò¼ýÏ¿
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹Àî¤¤è¤·
£¹·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È
2000Ç¯2·î2Æü22ºÐ¤ÇÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤è¤ê¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î²»³Ú¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¡£Âè51²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢°ÊÍè2025Ç¯¤Ç25²ó½Ð¾ì¡£
2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè48²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤Ç¡Ö°ì·õ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡¡2008Ç¯¤Ë¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëÄ¶¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à¿Í´ÖÀ¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡¢²ÎÍØ³¦¤Î·¹¸þ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿Â¸ºß¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¡¢¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº »ä¤Î°¦¤·¤¿ÎòÂå¥²¥²¥²¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡ÖParty of Monsters¡×¡¢
9·î¤Ë¤Ïºî»ì²ÈÀ¸³è55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾ËÜÎ´¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
11·î¤ËÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¶Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2026Ç¯Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë·à¾ì¸ø±é¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×³«ºÅ¡£
¡ÚÉ¹Àî¤¤è¤· ÆÃÊÌ¸ø±é¡Û
2026Ç¯1·î31Æü¤«¤é4ÅÔ»Ô¤Î·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÂÄ¹¸ø±é¡ª
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î18Æü(¿å)
ÅìµþÅÔ ÌÀ¼£ºÂ
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)～18Æü(¿å)
°¦ÃÎ¸© ¸æ±àºÂ
2026Ç¯4·î10Æü(¶â)～19Æü(Æü)
ÂçºåÉÜ ¿·²ÎÉñ´ìºÂ
2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)～30Æü(ÌÚ)
Ê¡²¬¸© ÇîÂ¿ºÂ
