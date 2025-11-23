¡Ú11·î23Æü¤Ï¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡Û¥·¥Ë¥¢¤Î¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº～ 60%¤¬¸½Ìò½¢Ï«¡£¤Ê¤¼¥·¥Ë¥¢¤Ïº£¤âÆ¯¤¯¤Î¤«¡©¥·¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï～
¹ñÆâºÇÂçµé¡Ê²ñ°÷¿ô42Ëü¿Í¡Ë¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡Ø¼ñÌ£¿Í¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê¤·¤å¤ßー¤È¤¯¤é¤Ö¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢11·î23Æü¤Î¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¼ÂÂÖ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¡ÖÆ¯¤¯ÍýÍ³¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ä¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¯¤¯¿Í¤ÎÇØ·Ê¡×¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ê¤É ¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î³èÆ°°ÕÍß¤È¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜÄ´ºº¤ÎÁ´·ë²Ì¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ostance.com/lab/documents/vpy29fxnoyrj5ns7aita0mk1
Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê- ¸½ºß¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î60.0¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
- Æ¯¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢¶âÁ¬ÅªÆ°µ¡°Ê³°¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤âÆ¯¤¯ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¢¨¸½ºßÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¾å°Ì3°Ì¤ò¥¹¥³¥¢²½
¡¡¡¡1°Ì¡ÖÀ¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¡×¡Ê482ÅÀ¡Ë
¡¡¡¡2°Ì¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê278ÅÀ¡Ë
¡¡¡¡3°Ì¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡×¡Ê256ÅÀ¡Ë
¡¡¡¡4°Ì¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¦·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡×¡Ê246ÅÀ¡Ë
¡¡¡¡5°Ì¡Ö»Å»ö¡¦³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê243ÅÀ¡Ë
- ²¾¤ËÀ¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê49.5%¡Ë¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬¡Öº£¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
- ¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤Ê¤É°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬66.6¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÉÔ°Â¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥·¥Ë¥¢¤Î60%¤¬¸½Ìò½¢Ï«
¸½ºß¡¢½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ï60.0%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èó¶âÁ¬ÅªÍýÍ³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¥·¥Ë¥¢¤¬Â¿¤¤
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡¦¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â
¡ÖÉÂµ¤¤Ê¤É°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬66.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ ¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ä¡Ö¾Íè¤ÎÊª²Á¾å¾º¤äÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢DX¥é¥ÜÊÔ½¸Ä¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥·¥Ë¥¢¤Î½¢Ï«Î¨¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æ¯¤¯ÍýÍ³¤ÏÃ±¤Ë¡ÖÀ¸³èÈñ¡×¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤Î°Õ¼±¤È¡¢Èà¤é¤¬Ï«Æ¯¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ëÈó¶âÁ¬Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼ÂÂÖ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¤Ï¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶âÁ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö°Â¿´¡×¤òËþ¤¿¤¹³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö¼ñÌ£¿Í¶æ³ÚÉô¡×45ºÐ°Ê¾å¤Î²ñ°÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§548¿Í
¡Ê40Âå¡§2.9¡ó¡¢50Âå¡§17.9¡ó¡¢60Âå¡§31.4¡ó¡¢70Âå¡§36.4¡ó¡¢80Âå¡§11.5¡ó¡Ë
Ä´ººÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü～11·î18Æü
Ä´ººÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢½ÐÅµ¡Ö(³ô)¥ªー¥¹¥¿¥ó¥¹ ¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÈÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
