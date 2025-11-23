HoYoFair2025¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡ÙÆ±¿ÍÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×¤ò11·î22Æü¤ËÇÛ¿®¡ªÍè±à¤Î·×²è¤ò¶¦¤ËÎ©¤Æ¤è¤¦¡ª
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉHoYoverse¤Ï¡¢11·î22Æü¤ËHoYoFair2025¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡ÙÆ±¿ÍÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸¸¤Î¥¥á¥é¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü HoYoFair2025¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡ÙÆ±¿ÍÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×
11·î22Æü¤ËÆ±¿ÍÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ë²ÚºîÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯(TM)¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢³§ÍÍ¤Ø³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«Âó¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢3355Ëü¤ÎÄÞ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÁ¸±¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
³«Âó¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×¤ò¤ß¤Æ¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥á¥é¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=mmyz8SZWyfk ]
¢£ÈÖÁÈ°ìÍ÷É½
¢£¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤Þ¤¿ËÜÈÖÁÈÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤ÆHoYoFair¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ZA39WT2AUGZB
À±¶Ì ¡ß60
¡¦NT39WTKSCHHF
À±¶Ì ¡ß60
Í¸ú´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î25Æü1:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç
¡ü¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×Í½¹ð¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¸ø³«Ãæ
¡ÖHoYoFair¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¡×Í½¹ð¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=5mclXQeDtiQ ]
¡ü °ì½ï¤Ë¥Ý¥Ý¥ó¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¥á¥ê¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¥¥á¥é¡Ö¥Ý¥Ý¥ó¡×¤è¤êÁ´¤Æ¤Î¤´Íè±à¼Ô¤Ø¡£±àÆâÂÎÁà¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
Æþ±à»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=aGJhZ0euf1Q ]
¡ü ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²»³Ú´ë²èÂè5ÃÆEP¡ØAstronuts¡Ù
HoYoFair¤Ë¤è¤ë¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤¿¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²»³Ú´ë²è¡¦¡ÖStar Rail HoYoFair Music Selection¡×¤Î5ËçÌÜ¤ÎEP¡ØAstronuts¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡ª¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü¡ÖStar Rail HoYoFair Music Selection¡×¤È¤Ï
Á´À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤ÎÀûÎ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÌ£°Û¤Ê¤Ã¤¿·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡¢HoYoFair¼çºÅ¤Î¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù²»³Ú´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡ü HoYoFair¤È¤Ï
HoYoFair¤Ç¤Ï¡¢HoYoverse¤ÎIP¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ±¿ÍºîÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏºî¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤³¤³¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¡¢¤³¤³¤Ç¥²ー¥à¤Ø¤Î°¦¤ÈÇ®°Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ ÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢HoYoFair¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÁÏºî¤·¤¿IPÇÉÀ¸¤ÎÆó¼¡ÁÏºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²ー¥àËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù
¢¡¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡¢HoYoverse¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¡ØÊø²õ¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Î¥¹¥Úー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¤Ç¤¹¡£
³«Âó¼Ô¤Ï¡ÖÀ±ãÖÎó¼Ö¡×¤Ë¾è¤ê¡¢±§Ãè¤Ë¹¤¬¤ëÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¡¢ËÁ¸±¤È¥¹¥ê¥ë¤ËËþ¤Á¤¿Î¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¿ー¥óÀ©¤ÎÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹Âç¤Ê¥Þ¥Ã¥×Ãµº÷¤ÈÆæ²ò¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¶ä²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«Âó¼Ô¤Ë¶Ã¤¤È½Ð²ñ¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¾ð´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¶ä²Ï¤ÎËÁ¸±ëý¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Êø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ê¥Û¥¦¥«¥¤¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥Úー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG
ÂÐ±þOS¡§iOS/Android/PC/PlayStation(R)5
ÇÛ¿®Æü¡§2023Ç¯4·î26Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¢¡¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÚÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/
¡ÚÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡Û
https://twitter.com/houkaistarrail
¡ÚÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp
¢¡HoYoverse¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HoYoverse¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËË×Æþ´¶¤¢¤ë²¾ÁÛÀ¤³¦ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¸¶¿À¡Ù¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¡¢¡ØÊø²õ3rd¡Ù¡¢¡ØÌ¤Äê»ö·ïÊí¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡Ù¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¡¢HoYoverse¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î³Ë¿´¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬Â¸Ê¬¤ËÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¤Ø¤Î°¦¤ò¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÁÛÁüÎÏ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¥²ー¥à³«È¯µ»½Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥¥ー¥ó¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
HoYoverse¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hoyoverse.com/ja-jp
(C) COGNOSPHERE