´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¡×ËÜ²»¥Èー¥¯¡¡ÃË»Ò¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á»¦Åþ¤Î¡ÈÇú¥â¥ÆÈþ½÷¡É¥ì¥¤¥Ê¤Ë¶»¥¥å¥ó¹ðÇò¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î‟¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥êー¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥·ー¥º¥ó¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÃË»Ò¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á»¦Åþ¤Î¡ÈÇú¥â¥ÆÈþ½÷¡É¥ì¥¤¥Ê¤Ë¶»¥¥å¥ó¹ðÇò¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Áー¥à¤Î¥¢¥¥è¥·¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¡¢¥·¥å¥¦¥È¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇú¥â¥ÆÈþ½÷¡É¥ì¥¤¥Ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¡£¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ¤ò·Ð¤Æ¥ì¥¤¥Ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥Á¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ê¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤ò¼êºî¤ê¤·ÆÏ¤±¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËèÆüºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¹ðÇò¤ÈÂª¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¹ª¤ß¤ËÊÖÅú¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤ÎÁ°ÅÄ¤äÆ£ÅÄ¤â¡Ö¾å¼ê～¡×¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¸òÎ®²ñ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¢£¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¡×´ä¶¶¸¼¼ù¤¬ËÜ²»¥Èー¥¯
¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÈÎø°¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ£ÅÄ¤â¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÅòÁ¥¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£´ä¶¶¸¼¼ù¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3ÏÃ¤Ï¡¢ËÜÆü11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§ https://abema.tv/video/title/90-1512
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡ÙÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p110
¡ãÂè3ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
Âè3ÏÃURL¡§ https://abema.tv/channels/abema-special/slots/BbJ13XqD3guwtB
¡ã»öÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¡ÚÀè¹Ô¸ø³«¡Û4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÉü±ï·Ð¸³¤¢¤ê!?Á°ÅÄÆØ»Ò&¥Ë¥³¥ë&¿ØÆâ¤ÎÀÖÍç¡¹Îø°¦´Ñ¡Ù¡ä
ÇÛ¿®URL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1512_s50_p100
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¡Û
¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë