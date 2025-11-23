¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPandoraHearts¡Ù 11/15(ÅÚ)¸ø±é¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç·èÄê¡£ 11/29(ÅÚ)¡¢12/7(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¦Á´2²óÊüÁ÷
¸¶ºî¤Ï¡¢·î´©¡ÖG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ë¤Æ2006Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Ë¾·î½ß¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ÖPandoraHearts¡×¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPandoraHearts¡Ù¤Î
11/15(ÅÚ)12:00¸ø±é¡¦17:30¸ø±é¤ÎÁ´2¸ø±é¥¢ー¥«¥¤¥ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ò
11/29(ÅÚ)¡¢12/7(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¦Á´2²ó¤ËÅÏ¤ê¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
£±.11/15 12:00¸ø±é¡ÚÁ´·Ê±ÇÁü¡Û3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£².11/15 17:30¸ø±é¡Ú¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°±ÇÁü¡Û4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+ ¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÆüÄø
Âè1²ó¡§£±.2025/11/29(ÅÚ) 17:30～
¨¦»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064144(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064144)
Âè1²ó¡§£².2025/11/29(ÅÚ) 21:00～
¨¦»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064145(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064145)
Âè2²ó¡§£±.2025/12/07(Æü) 17:30～
¨¦»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064146(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064146)
Âè2²ó¡§£².2025/12/07(Æü) 21:00～
¨¦»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064147(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349064147)
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
Âè1²ó¡§～2025/12/06(ÅÚ)21:00¤Þ¤Ç
Âè2²ó¡§～2025/12/14(Æü)21:00¤Þ¤Ç
¢£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö
Âè1²ó¡§～2025/12/06(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
Âè2²ó¡§～2025/12/14(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPandoraHearts¡Ù
¸ø¼°HP¡§https://www.marv.jp/special/musical-pandorahearts/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/mpandorahearts
◼︎CAST
¥ª¥º¡á¤Ù¥¶¥ê¥¦¥¹ Ìò¡§²£»³²ì»°¡¡¥¢¥ê¥¹ Ìò¡§ÃÝÆâÌ´¡¡¥®¥ë¥Ðー¥È¡á¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤ Ìò¡§ÂÙ¹¾ÏÂÌÀ
¥·¥ã¥í¥ó¡á¥ì¥¤¥ó¥º¥ïー¥¹ Ìò¡§ã¦Éô²Öô¥
¥¶ー¥¯¥·ー¥º¡á¥Ö¥ì¥¤¥¯ Ìò¡§»³ËÜ°ì·Ä
¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È=¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤ Ìò¡§º´¡¹ÌÚ´î±Ñ¡¡¥¨¥³ー Ìò¡§¹â¶¶²ÌÎë¡¡¥Á¥§¥·¥ãÇ Ìò¡§ÅÄ¸ý»Ê
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡á¤Ù¥¶¥ê¥¦¥¹ Ìò¡§°¾ÀîÂÀÍÛ
°Ëº´²¢µ¯¡¡¹¾Éûµ®µª¡¡Âçß·¿®»ù¡¡³Þ¸¶´õ¡¹²Ö¡¡»°¾®ÅÄË§¼ù¡¡ÃÝÆâ°ì´î¡¡Á°ÅÄ¾¸ã¡¡»³ºêÎ¤ºÌ
◼︎STAFF
¸¶ºî¡§Ë¾·î½ß¡Ê¡ÖG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ºêÉË
ºî»ì¡§¹â¶¶°¡»Ò
²»³Ú¡§ÉÙµ®À²Èþ
(C)Ë¾·î½ß¡¿SQUARE ENIX¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPandoraHearts¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
