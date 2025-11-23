¡ÚÊÝ°é¶È³¦¤Î¥¿¥¤¥Ñ³×Ì¿¡Û¤³¤É¤â¤Î¤Þ¤Á¥°¥ëー¥×¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ÖÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¡¢Æþ¼ÒÆüÂ¨Æü10ÆüÉÕÍ¿¡×¤ò³«»Ï
¡¡¤³¤É¤â¤Î¤Þ¤Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄÀ¶Î´¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢¶Èµ¬Â§¤ò²þÄû¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ¸»¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤È»þ´Ö¤Î¼Á¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ø¿Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿¦°÷¤ÎµÙÂ©¡¦µÙ²Ë¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ò¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÃæÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ËÈ¼¤¦¡¢À©ÅÙ²þÄû¤ÎÃì¡¦¡¦¡¦¡¦
¡»Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÊÑ¹¹¡§
¡¡Æþ¼ÒÆü¤è¤ê10ÆüÉÕÍ¿¤Ø
¢£ ²þÄûÆâÍÆ
¡¡Àµ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÆþ¼Ò6¥ö·î¸å¡Ê10ÆüÉÕÍ¿¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ÖÆþ¼ÒÆü¡ÊÂ¨Æü10ÆüÉÕÍ¿¡Ë¡×¤ØÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²þÄû¤ÎÍýÍ³¡§¥¿¥¤¥Ñ¤È¥×¥í°Õ¼±¤ÎÏ¢Æ°
¡¡¥¿¥¤¥Ñ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÈèÏ«¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤¬Äã¤¯¡¢»ö¸Î¤ä¥ß¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÈó¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ÊÆ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
£±.½¸ÃæÎÏ¤ÎºÇÂç²½:
¡¡µÙ¤à¤³¤È¤ò¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢Æþ¼Ò½éÆü¤«¤éÍµëµÙ²Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦°÷¤ÏÂÎÄ´¤òËüÁ´¤Ë¤·¡¢ºÇÂç¤Î½¸ÃæÎÏ¤È¾Ð´é¤ÇÊÝ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².Áá´üÄêÃå¤È°Â¿´´¶:
¡¡ÆÃ¤Ë¿·Æþ¿¦¼Ô¤Ï¡¢Æþ¼ÒÄ¾¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ËÍµëµÙ²Ë¤È¤¤¤¦¡ÖÊÝ¸±¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¥³¥¹¥È¡Ê»þ´Ö¡Ë¤Î¥à¥À¤òºï¸º¤·¡¢Áá´üÄêÃå¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¥¿¥¤¥Ñ¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡ËÇ§Äê
¡þ´ë¶È¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÊÝ°é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤¼Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ÈµÙÂ©¤Î¼Á¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åö¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤Î¤â¤È¡¢Ã±¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤È¤«»Å»ö¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤òºÇÃ»»þ´Ö¤Ç½Ð¤·¡¢³ÎÊÝ¤·¤¿»þ´Ö¤ò±¿Æ°¡¢¿çÌ²¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¡¢ÊÙ³ØµÚ¤ÓÉû¶È¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÄû¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅö¼Ò¤Î·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£