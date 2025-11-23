¡Ú¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÝ¶¯²½»î¹ç¡¦¥¢¥ó¥´¥é¤Ë1ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¤ªÎÏÅº¤¨»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¹ñºÝ¶¯²½»î¹ç¡ÖTournoi de France¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢29-28¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜÂåÉ½ 29¡Ê16-12, 13-16¡Ë28 ¥¢¥ó¥´¥éÂåÉ½
¢£ÀïÉ¾
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¡¢Áê¼ê¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¡¦¥¢¥ó¥´¥é¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é½¸Ãæ¤·¤¿Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ô¥Ü¥Ã¥È¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥âー¥Æ¥ó¡¦¥½¥¦¥Ð¥¯´ÆÆÄÂÎÀ©²¼¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷¤¬µ¡Ç½¡£GK¤ÎÍ×½ê¤Ç¤Î¥»ー¥Ö¤â¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Éõ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·ø¼é¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿7¿Í¹¶·â¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸Ä¿ÍÆÀÅÀ
5ÅÀ¡§Ãæ»³ ²ÂÊæ¡¢½©»³ ¤Ê¤Ä¤ß
4ÅÀ¡§Áêß· ºÚ·î¡¢µÈÎ± Íµª
3ÅÀ¡§º´¸¶ ÆàÀ¸»Ò¡¢¾¾±º Ì¤Æî
2ÅÀ¡§Âç¾¾ß· ºÌ²Æ¡¢¥°¥ì¥¤ ¥¯¥ì¥¢ ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹
1ÅÀ¡§µµÃ« ¤µ¤¯¤é
¢£¥´ー¥ë¥ー¥Ñー ¥»ー¥Ö¿ô
µµÃ«¤µ¤¯¤é¡§9/27¡Ê33%¡Ë
¾åÅè°¡¼ù¡§3/12¡Ê25%¡Ë
¢£¼¡Àï¾ðÊó¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç Âè2Àï
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂÐÀï¥«ー¥É¡§ ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½
Æü»þ¡§ 11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö Íâ3:00)
ÇÛ¿®¡§HandballTV(https://www.handballtv.fr/en/player/events/63026a52-1297-4c4e-9712-bef11719e8fd/tournoi-de-france-feminin-2025-france-japon)
¢¨HandballTV¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê·î³Û4¥æー¥í¡Ë ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£Âè27²óIHF½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø
ËÜ±óÀ¬¤Î¸å¡¢¥Áー¥à¤Ï¤¤¤è¤¤¤è11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè27²óIHF½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥ª¥é¥ó¥À¶¦ºÅ¡Ë¡×¤Ø½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥°¥ëー¥×A¡Ê¥ª¥é¥ó¥À³«ºÅ¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î²¤½£Àª¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É ¥°¥ëー¥×A ÂÐÀï¹ñ¡Û
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡ÊÁ°²óÂç²ñ3°Ì¡Ë
¥ëー¥Þ¥Ë¥¢
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
Âç²ñ¤Î¾ÜºÙ¡Ê·Á¼°¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë¤Ï¡¢[¤³¤Á¤é¤ÎÂç²ñ¥Úー¥¸](https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=379) ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥´¥éÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè27²óIHF½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¹ñ¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¶¦ºÅ
Âç²ñ¾ÜºÙ¡§Âç²ñ¥Úー¥¸(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=379)
¢£ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç
²ñ¾ì¡§¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡¦¥¢¥Û¥¤¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
³Æ¥°¥ëー¥×¾å°Ì3¥Áー¥à¤¬¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð
ÆüËÜ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÆüÄø¡§
¡¦11/27¡ÊÌÚ¡Ë20:30¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ4:30¡Ëvs ¥Ç¥ó¥Þー¥¯
¡¦11/29¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ2:00¡Ëvs ¥ëー¥Þ¥Ë¥¢
¡¦12/1¡Ê·î¡Ë18:00¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ2:00¡Ëvs ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®
¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Æü¥Æ¥ì¥¸ー¥¿¥¹¤ÇÏ¿²èÊüÁ÷
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1276)
¢£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤³¤Á¤é
Âè27²ó½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥ó¥Ðー(https://drive.google.com/file/d/1cSIYSIaEm7vlne9UyFTEvgbaRiDtlNUT/view?usp=drive_link)