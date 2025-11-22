¡ÚºÇ°ÂÃÍ0±ß¤Î¸ÅÃå²°¡Û¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¤¬Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¤Ë3Æü´Ö¸ÂÄê¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª#Ëè²óÄ¶¿Íµ¤ #½©Êª #ÅßÊª #¥Ó¥ó¥Æー¥¸
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¡Ê¥¹¥êー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TSURUOKA CLOTHING STORE¡Ê@tsuruokaclothingstore(https://www.instagram.com/tsuruokaclothingstore/)¡Ë
ºÇ°Â0±ß¤Î¸ÅÃå²°¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡ÊÄÌ¾Î¥Ä¥ë¥¯¥í¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¸ÅÃå¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ó¥ó¥Æー¥¸¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅìµþÁÒ¸Ë¤Ë¤Æ¸·Áª¤·¡¢ºÇ°ÂÃÍ0±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¼è¤ê°·¤¤ÅÀ¿ô3,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
0±ß¾¦ÉÊ¤â¿ï»þÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢0±ß¾¦ÉÊ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Æü1ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
0±ß¤ÎÃÍ»¥¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅ¹Æâ¤Ë¤Þ¤¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤Ç¤ªÃµ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ä¥ë¥¯¥í¡×¤¬THREE¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½©ÅßÊª¿·Æþ²Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª
¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¡£
¥³ー¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¡¢¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤ÀÄ¿¹¤ÎÅß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¡£
²ñ¾ì¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢ËÜ´Û1FÆÃÀßPOPUP¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¡¦¤´Í§¿Í¤È·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÖTSURUOKA CLOTHING STORE¡Ê¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡Ë¡×
-ÆüÄø¡¡2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
-»þ´Ö¡¡10:00～20:00
-²ñ¾ì¡¡THREEËÜ´Û1F ÆÃÀßPOPUP¥¹¥Úー¥¹
¢¨¸½¶â¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¡¢QUICPay¡¢iD¡¢¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
-Instagram¡¡@tsuruokaclothingstore(https://www.instagram.com/tsuruokaclothingstore/)
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE(¥¹¥êー)³µÍ×
2023Ç¯4·î25Æü¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë³¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°á¡¦°å¡¦¿©¡¦½»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡£
ËÜ´Û1F～4F¤Ï¾¦¶ÈÅï¡¢5F～13F¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¿¹±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:00¡¡¢¨°ìÉô°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£