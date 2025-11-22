¶Ë¸Â¤ÎÂ®ÅÙ¤È²»°µ¤Çº²¤ò²ò¤Êü¤Æ¡ª¡ØMEGATON KICK ¡Æ26¡ÙÍ£°ìÌµÆó¤Î²»¥²ー·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È2·î8Æü(Æü)³«ºÅ¡ª
HARDCORE TANO*C¡Ê¥Ïー¥É¥³¥¢¥¿¥Î¥·ー¡Ë¤¬Â£¤ë¡¢ºÇÂ®¡¦ºÇ¶¯¤Î¥Ïー¥É¥³¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¡ØMEGATON KICK¡Ê¥á¥¬¥È¥ó¥¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Ä°¤¯¼Ô¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö½³¤êÈô¤Ð¤¹¡×°µÅÝÅª¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¡ª¡ª
¶Ë¸Â¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÇË²õÎÏ¡ª
¡ØMEGATON KICK¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢BPM¡Ê¥Æ¥ó¥Ý¡Ë¤Î¹â¤µ¤È²»¤ÎÌ©ÅÙ¡¦°µÎÏ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÇË²õÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥³¥¢¡¢¥¹¥Ôー¥É¥³¥¢¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥É¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹âÂ®¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹âÂ®BPM¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÂÎ¤ÇÄ°¤¯¡×¾×·â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®¶¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²»¤ÎÍò¤Ï¡¢¶Ë¸Â¤Î²÷´¶¤È¹âÍÈ´¶¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤«¤é¤Î´°Á´¤Ê²òÊü¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
HARDCORE TANO*C¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡¢ºÇ¤â¹¶·âÅª¤Ê·Á¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡ØMEGATON KICK¡Ù¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄ°¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢Àí¤Ã¤¿¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥Î¥·ー¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²»¤äÌ¤³«Âó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¿·Á¯¤Ê»É·ã¤È²»³ÚÅªÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯Îõ¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¦ÄÌÂÎ¸³¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HARDCORE TANO*C¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â²á·ã¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê°ìÆü¡£À§Èó¤³¤Î¡Ö¥á¥¬¥È¥óµé¡×¤Î¾×·â¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔHARDCORE TANO*C¡Ê¥Ïー¥É¥³¥¢¥¿¥Î¥·ー¡Ë¤È¤Ï¡Õ
¡ÖHARDCORE TANO*C¡×¤ÏÆüËÜÈ¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÏ©Àþ¤òÆÍ¤¿Ê¤à³èÆ°20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ïー¥É¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥ìー¥Ù¥ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¡£
¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÏËè²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ìー¥Ù¥ë¡£
¡Ô¸ø±é³µÍ×¡Õ
¸ø±éÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MEGATON KICK '26
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DJ Myosuke, USAO, t+pazolite, RoughSketch, Kobaryo,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Massive New Krew, Laur, Gram, Yuta Imai, RiraN
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡https://www.tano-c.net
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡https://x.com/tanoc_official
¸ø¼°Youtube¡¡¡¡https://www.youtube.com/@tanoc_official
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2026Ç¯2·î8Æü(Æü) 14:00³«±é (13:00³«¾ì¡Ë
KT Zepp Yokohama ¡Î¿·¹âÅç±Ø¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ï
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡8,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～¡¡
¥¥çー¥ÉーÅìµþ ¡¡¡¡https://tickets.kyodotokyo.com/megatonkick26
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)～¡¡TANO*C¸ø¼°±¿±Ä¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊºÇÁ°¥Ö¥í¥Ã¥¯Æþ¾ì¸¢ÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º¡ËÈÎÇä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¡¦¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡¡¡¡¡https://tickets.kyodotokyo.com/megatonkick26
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0570-550-799
¤Ô¤¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://w.pia.jp/t/megatonkick26¡¡£Ð¥³ー¥É¡§659-153
¥íー¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://l-tike.com/megatonkick26¡¡£Ì¥³ー¥É¡§71668
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://eplus.jp/megatonkick26¡¡
¥¢¥½¥Ó¥åー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.asoview.com
¡¦¤ªÌä¹ç¤»
¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö Ê¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00)
¢¨3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ËçÉ¬Í×¡Ê¤Ò¤¶¾å¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡¡¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨¸ø±éÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸ø±éÅöÆü¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬¸½ÃÏ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥¥çー¥ÉーÅìµþ¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§HARDCORE TANO*C
À©ºî¡§HARDCORE TANO*C¡¿¥¥çー¥ÉーÅìµþ
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹