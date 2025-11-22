¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYEAU(¥è¥¦)¡×¤«¤é¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£POPUP STORE¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Òmunico¤Ï11·î22Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡ÖSMOOTH EYE SHADOW STICK¡Ê¥¹¥àー¥¹ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×Á´£³¼ï¡¢¡ÖNUANCE HIGHLIGHTER¡Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¡Ë¡×Á´£³¼ï¡¢¡ÖSHEER SHADING STICK¡Ê¥·¥¢ー ¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥° ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î30Æü(Æü)¤è¤êPOPUP STORE¤òÂå´±»³¤Ë¤Æ2Æü´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YEAU NEW COLLECTION
" Quiet Allure "
¨¡ Tones of Light and Shade
Éº¤¦¸÷¡¢Íî¤Á¤ë±Æ¡£
¤½¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤½¤ä¤«¤Ê¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬½É¤ë¡£
¡Ú ITEM ¡Û
¡¦SMOOTH EYE SHADOW STICK¡Ê¥¹¥àー¥¹ ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ËÁ´£³¼ï
¤¹¤ë¤ê¤È¿¤Ó¤Æ¹âÌ©Ãå¡£ÉÁ¤¤¿¤Æ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¡ü¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢´¥¤¯¤È¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ËÊÑ²½¤·¤è¤ì¤ä¤¹¤¤ÌÜ¤â¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È
¡ü¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ»ØÀè¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¤â¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
¡ü¿å¡¦Èé»é¡¦Ëà»¤¤Ë¶¯¤¤¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢½èÊý
¡üËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¤¥ë¥Ã¥¯¤ò±é½Ð¤¹¤ë£³¿§Å¸³«
¡¦NUANCE HIGHLIGHTER¡Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¡Ë¡×Á´£³¼ï
È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¾å¼Á¤Ê±ð¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤¦¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¡£
¡ü¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ä¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò¼«ºß¤Ë±é½Ð
¡ü´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¥«¥éー
¡ü½Å¤Í¤Æ¤â·Ú¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¥·¥ë¥ー¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
01¡§¥Ø¥ë¥·ー¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å
02¡§¾å¼Á¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥«¥éー
03¡§¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¥Ô¥ó¥¯¡¡
¡¦SHEER SHADING STICK¡Ê¥·¥¢ー ¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥° ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê±Æ¤ÇÈ©¤Ë±ü¹Ô¤¤ò½É¤¹¡¢¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¡ü¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¥Îー¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É±Æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë
¡üÈ©¥Èー¥ó¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥·¥§ー¥É¥«¥éー
¡ü¥·¥¢ー¤ÊÈ¯¿§¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤à¼Á´¶
¡ãÈþÍÆÀ®Ê¬¡ä
¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡ÊÊÝ¼¾¡¦¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¸ú²Ì/¹³±ê¾ÉºîÍÑ/¹³»À²½ºîÍÑ¡Ë
¡Ú POPUP STORE ¡Û
¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤È¤·¤Æ
11·î30Æü(Æü)～12·î1Æü(·î)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Ë¤Æ
POPUP STORE¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
ー ³«ºÅ´ü´Ö ー
2025Ç¯11·î30Æü(Æü)～12·î1Æü(·î)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
11·î30Æü(Æü) 12:30～20:30
12·î1Æü(·î) 11:00～19:30
ー ²ñ¾ì ー
½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®17-4¡¡Âå´±»³¥¢¥É¥ì¥¹D201a
¡ÊÂå´±»³±ØËÌ¸ý¤«¤éÊâÆ»¶¶¤Ë¤ÆÄ¾·ë/ÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
¡¡
ー CAMPAIGN ー
ÀÇ¹þ6,000±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡ÖYEAU¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê/Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
Online Store¡§https://yeau.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/yeau_official/