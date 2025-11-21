¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛºÎÍÑÀ®¸ù¤Î9³ä¤Ï¡ÖÍ×·ïÄêµÁ¡×¤Ë¤¢¤ê¡£LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢¼çºÅ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡íÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡íºÎÍÑ¤Î¿·¾ï¼±¤òÄó¸À～¡ØµÕ»»¼°¡¦ºÎÍÑÍ×·ïÄêµÁ¡Ù¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÅ°Äì²òÀâ～
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙÈø »Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤Ë»²²è¤·¡¢Æ±¼ÒHR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à ¥êー¥Àー¤Î´Ú ¼â旼¡Ê¤Ï¤ó ¤½¤ó¤ß¤ó¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í»ö¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒHR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à ¥êー¥Àー¤Î´Ú ¼â旼¡Ê¤Ï¤ó ¤½¤ó¤ß¤ó¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØºÎÍÑÀ®¸ù¤Î9³ä¤Ï¡ÖÍ×·ïÄêµÁ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡£～»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡¢ÀïÎ¬¿Í»ö¤Î»×¹ÍË¡～¡Ù¤Î³Ë¿´Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡×¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ò¤¿¤ÀÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¡×¡ÖºÎÍÑ¤¬·ç°÷Êä½¼¤Îºî¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÎÄó¼¨¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎºÎÍÑ¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢"Ã¯¤ò(Who)"ºÎ¤ë¤«¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢"¤Ê¤¼(Why)"ºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤ÎÉÁ¤Êý
ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢ºÎÍÑ¤ò¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¶¡¦¼ÂÁ©Åª¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ØµÕ»»¼°¡¦ºÎÍÑÍ×·ïÄêµÁ¡Ù¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚStep1: WHY¡ÛºÎÍÑ¤ò¡Ö»ö¶È³èÆ°¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹
¤Þ¤º¡¢ºÎÍÑ¤ÎÌÜÅª¤ò¡Ö·ç°÷Êä½¼¡×¤«¤é¡Ö»ö¶È¹×¸¥¡×¤Ø¤È»ëÅÀ¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢¤É¤Î»ö¶ÈKPI¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ò·Ð±Ä¤ä¸½¾ì¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÚStep2: HOW¡Û³èÌö¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Í×·ï¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤ëÍ×·ï¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Í×·ï¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤Ï3Ç¯¤ÇÄÄÉå²½¤¹¤ë¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤Ï»ýÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Æþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ÈÄêÃå¤òËÜÅö¤Ëº¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö»×¹Í¤Î¥¯¥»¡×¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥¯¥»¡×¡Ö¹ÔÆ°¤Î¥¯¥»¡×¤«¤é¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Í×·ï¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ïー¥¯¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚStep3: WHAT¡Û¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¡Ö¸Ä¿Í¡×¤È¤·¤Æ²òÁüÅÙ¹â¤¯ÉÁ¤¯
WHY¤ÈHOW¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖºÎÍÑ¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Âå¤Î¼ã¼ê±Ä¶È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö26ºÐ, IT¶È³¦3Ç¯ÌÜ¡£Ç¯¸ù½øÎó¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë»É¤µ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ºî¤ì¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ·ëÏÀ¡§ÊÑ²½¤Î»þÂå¡¢¿Í»ö¼«¿È¤¬¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÀïÎ¬
ºÇ¸å¤Ë´Ú¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑ¤ÎÃÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë°Ê¾å¡¢¿Í»ö¼«¿È¤¬³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¼«¤é¤ÎOS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¤Ë¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÎÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»×¹Í¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î³Ø½¬¤³¤½¤¬¿Í»ö¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÃÏ¿Þ ～ºÎÍÑÀ®¸ù¤Ø¤Î¡ÖºÇÃ»¥ëー¥È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¢3Æü´Ö～
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥¥ã¥ê¥¢
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡¦11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦12Æü¡Ê¿å¡Ë 10»þ～16»þ
»²²ÃÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý ¡§ ¿·Â´ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ
¢£ ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç³Ø½¬¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¼«¼Ò¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿Í»ö¸þ¤±³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCANTERA ACADEMY¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ÎºÇ¿·¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌÖÍå¤·¤¿500°Ê¾å¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡Ú´°Á´ÌµÎÁ¡Û¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤Þ¤Ç°ìÀÚÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÎÍÑ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ö¼ÂÁ©Åª¤ÇÍê¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ®¼Ò¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£LUF³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í»ö¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢CANTERA ACADEMY(¿Í»ö¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à)¡¢¿Í»öÀìÌç¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç"CANTERA AGENT¡É¡¢Éû¶È¿Í»ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹"CANTERA SHARE¡É¡¢ºÎÍÑÂå¹Ô¡ÊRPO¡Ë¡¢¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯10·î¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡ÖCANTERA¡Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡ËACADEMY¡×¤Ï¡¢¿Í»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç³Ø½¬¤·¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤²¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥³«È¯¤äºÎÍÑ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Î5Ê¬¤òÀ¸¤«¤»¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤ÎÄó¶¡¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÌó2000¿Í¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CANTERA ACADEMY¤ÏÅÐÏ¿¤«¤éÍøÍÑ¤Þ¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ LUF¡Ê¥é¥Õ¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0044 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-9-15
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÙÈø »Ê
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ 2022Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§ 2000Ëü±ß
HP¡§ https://luf.co.jp
LUF³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÀÞ¸¶
TEL¡§03-6824-7996
