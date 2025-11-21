¡Ú¿·È¯Çä¡Û¶ÈÌ³ÍÑÄ¶²»ÇÈ¼°¥¬¥¹¥áー¥¿EBY25¤ª¤è¤ÓBY25VÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Ìðºê¥¨¥Ê¥¸ー¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìðºê ¹Ò)¤Ï¡¢LP¥¬¥¹¶È³¦½é*¤È¤Ê¤ë25㎥/h¶ÈÌ³ÍÑÄ¶²»ÇÈ¼°¥¬¥¹¥áー¥¿¡¡EBY25¤ª¤è¤Ó¡¢BY25V¤ò2·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
*¼«¼ÒÄ´¤Ù(¹ñÆâLP¥¬¥¹¥áー¥¿ー¥áー¥«ー¶¥¹ç5¼ÒÈæ)/2025Ç¯11·î21Æü»þÅÀ
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¥¬¥¹¥áー¥¿¤Ï6～100㎥/h¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢25㎥/h°Ê¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËì¼°¥áー¥¿¤Î¤ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î25㎥/hÄ¶²»ÇÈ¼°¥áー¥¿È¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢LP¥¬¥¹¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦ÊÝ°Â¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
1¡¥·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½
ÊÀ¼Ò½¾ÍèÀ½ÉÊÈæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÎÀÑ¤ÏÌó£±/£¹¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó£±/£¶¤È¤Ê¤ê¼èÉÕºî¶È¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ÊÝ°Âµ¡Ç½¤Î¸þ¾å
¼×ÃÇÍýÍ³¤äÀßÄê¾õÂÖ¤¬±Õ¾½¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÌÜ¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶²»ÇÈ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ê¾ï»þÎ®ÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê(U¥Ð¥¹¡¦N¥é¥¤¥ó)LPWAÌµÀþµ¡Åù¤ÎÄÌ¿®Ã¼Ëö¤ÈÀÜÂ³²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LPWAÌµÀþµ¡¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼×ÃÇ¡¦·Ù¹ð¾ðÊó¤ÎÂ¨»þÄÌÊó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤êÊÝ°Â¹âÅÙ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ó³Ö¤Ç¤Î³«ÊÄÁàºî¤ä¸¡¿ËÃÍ¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¹çÍý²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
ÇÛ´É·Â40A¡¢50A¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·Ñ¼êÆ±º¤ÎÍÌµ¤âÁªÂò²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
EBY25
BY25V
[À½ÉÊ³µÍ×]
¢£Ìðºê¥¨¥Ê¥¸ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1963Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£Ìðºê¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÅÅÀþ¤ä¥¬¥¹µ¡´ï¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶µ¡´ï¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´ÓÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹¡¦ÂÀÍÛ¸÷¡¦ÀÐÌý¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤«¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£