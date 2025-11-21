¡ÖÊª²Á¹âÆµÚ¤Ó¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î¿©ÉÊ´óÉíµÞ¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞ»Ù±ç»ö¶È¡×¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
¹ñÆâ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯ÃÄÂÎ¤ÎÁ´¹ñÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÊÆ»³×¢ÌÀ¡Ë¢¨1¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌ±´Ö¸ø±×³èÆ°Ï¢ÂÓµ¡¹½¡ÊJANPIA¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÌ±´Ö¸ø±×³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÙÌ²ÍÂ¶âÅù¤Ë·¸¤ë»ñ¶â¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë´ð¤Å¤¯2025Ç¯ÅÙ¶ÛµÞÏÈ¤Î»ñ¶âÊ¬ÇÛÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙµÙÌ²ÍÂ¶â»ö¶È¡ÖÊª²Á¹âÆµÚ¤Ó¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î¿©ÉÊ´óÉíµÞ¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞ»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤ò¸øÊç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Êº¤µçÀ¤ÂÓ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿¿©ÎÁ»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢´óÉí¿©ÉÊ¤ÎµÞ·ã¤Ê¸º¾¯¤ä¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ö¶È¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ÛµÞÅª¤Ê½õÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î»Ù±çÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êº¤µçÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¿©ÎÁ»Ù±çÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤ÏÃÏ°è¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¢»Ù±çÃÄÂÎÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¿©ÎÁ»Ù±ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ½õÀ®ÂÐ¾ÝÃÄÂÎ ¡Û
¡¡¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢¥Õー¥É¥Ñ¥ó¥È¥êーÅù¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É
¡¡Á´¹ñ¤Ç7ÃÄÂÎ¤òÍ½Äê
¡Ú ½õÀ®¶â³Û ¡Û
¡¡1ÃÄÂÎÅö¤¿¤ê¡§¾å¸Â1,200Ëü±ß
¡¡Áí³Û¡§8,400Ëü±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú ½õÀ®´ü´Ö ¡Û
¡¡2026Ç¯3·î¤«¤é2027Ç¯2·îËö¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡¸øÊç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¿½ÀÁÊýË¡¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÀ²ñ¤ÎHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸øÊç¥Úー¥¸¡§https://www.fb-kyougikai.net/news/news/251120.html
¢¨1 °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î³µÍ×
ÃÄ ÂÎ Ì¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É1-8-17ÅÚÊý¥Ó¥ë7F
Âå É½ ¼Ô¡§ÊÆ»³×¢ÌÀ
Àß Î© Ç¯¡§2015Ç¯11·î13Æü
HP¡§http://www.fb-kyougikai.net/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¯ºöÄó¸À³èÆ°¡¢¹Êó³èÆ°¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯ÃÄÂÎ¤Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦»Ù±ç¡¢¿©ÉÊ´óÂ£¤ÎÃç²ð²ÃÌÁÃÄÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯65ÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ