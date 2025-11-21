¡ÚIJIE GAP¥Õ¥¡¥ó¥ÉStep2¡Û±§ÅÔµÜÂç³Ø Renato Miyagusuku½Ú¶µ¼ø¡ß¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡ÖÈóGPS¡¦ÉÔÀ°ÃÏ´Ä¶ÂÐ±þ¤Î¼«Î§Â¬ÎÌ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë·úÀß»Ù±ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁÏ½Ð¡×ºÎÂò
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í±§ÅÔµÜÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§ÃÓÅÄºË¡Ë¡¡Renato Miyagusuku¡Ê¥ß¥ä¥°¥¹¥¯ ¥ì¥Êー¥È¡Ë½Ú¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¡ÖÈóGPS¡¦ÉÔÀ°ÃÏ´Ä¶ÂÐ±þ¤Î¼«Î§Â¬ÎÌ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë·úÀß»Ù±ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁÏ½Ð¡×¤¬¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¡ÖÂç³ØÈ¯¿·»º¶ÈÁÏ½Ð´ð¶â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡¡ÃÏ°è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¶¦ÁÏ»Ù±ç¡×¤ÎºÎÂò¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎInland Japan Innovation Ecosystem¡ÊIJIE¡Ë¡ÖGAP¥Õ¥¡¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à2025 ¥¹¥Æ¥Ã¥×2 ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÈ¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ Í´Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¡Ë¤ÏËÜ¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¶È²½¿ä¿Êµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢µ»½Ñ¤Î»ö¶È²½¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÂò¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡Û
±§ÅÔµÜÂç³Ø ¹©³ØÉô ´ðÈ×¹©³Ø²Ê¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡Renato Miyagusuku
¡ÚºÎÂò²ÝÂêÌ¾¡Û
ÈóGPS¡¦ÉÔÀ°ÃÏ´Ä¶ÂÐ±þ¤Î¼«Î§Â¬ÎÌ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë·úÀß»Ù±ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁÏ½Ð
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬ÎÌ¤Ï¡¢Àß·×¤ä»Ü¹©¤ÎÀºÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹©´ü¤òº¸±¦¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÂ¬ÎÌ¤Î¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈóGPS¡¦ÉÔÀ°ÃÏ´Ä¶²¼¤Ç¤â¼«Î§Åª¤ËÂ¬ÎÌ¤ò¹Ô¤¨¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¥»¥ó¥µ¤òÅý¹ç¡Ê¥»¥ó¥µ¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤·¡¢¼«¤é¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃÏ·Á¤ä¹½Â¤Êª¤ò»°¼¡¸µÅª¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ç·×Â¬¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¬ÎÌ¤«¤é¥Çー¥¿À°Íý¡¦Êó¹ð½ñºîÀ®¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¸úÎ¨¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×¡Ê¿½ÀÁ»þ¡Ë¡Û
ËÜµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·úÀß¸½¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¼«Î§Â¬ÎÌ¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¾ì¤ò¼«Î§Áö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éÂ¬ÎÌ¡¦¥Çー¥¿²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤òÀß·×¿Þ¤äÊó¹ð½ñ¤Ë¼«Æ°È¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¸½¾ì±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÂ¬ÎÌ»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÏ½Ð¤·ºî¶È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É¡¢·úÀß¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚSUÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°·×²è¡Ê¿½ÀÁ»þ¡Ë¡Û
·úÀß´ØÏ¢´ë¶È¤È¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑÀ¡¦¿®ÍêÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¶ñÂÎ²½¤È¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯ÅÙ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÀßÎ©¸å¤Ï¡¢ÀÇ½°ÂÄê²½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÎÎ©¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÈÎÇäÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤áÁá´ü»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢URL¡Û
IJIE-GAP¥Õ¥¡¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à2025¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÏÈ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÈ¡×¤ÎºÎÂò¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿
https://ijie.jp/news/1957
IJIE¡¡ºÎÂò²ÝÂê
¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡¡±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡Renato Miyagusuku¡¿»ö¶È²½¿ä¿Êµ¡´Ø¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä
https://ijie.jp/adopted/1968(https://ijie.jp/adopted/1968/)
IJIE GAP¥Õ¥¡¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à2025 ¥¹¥Æ¥Ã¥×2 ¤È¤Ï
Inland Japan Innovation Ecosystem¡ÊIJIE¡Ë¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¤Î¡ÖÂç³ØÈ¯¿·»º¶ÈÁÏ½Ð´ð¶â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à ÃÏ°è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¶¦ÁÏ»Ù±ç¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¿®½£Âç³Ø¤¬¼ç´´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹Ã¿®¡¦ËÌ´ØÅì¤Î£·Âç³Ø¤ÎÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÁÏ½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤»º¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£²¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤È»ö¶È²½¤Î´Ö¤ÎGAP¤òËä¤á¤ë¸¦µæ³«È¯Èñ¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ÎÉ¾²Á¤È¼Â¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¯¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç³ØÅùÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÈÀ®¤ÈVC ¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢PoC ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÈÀ®¡Ë¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÏÈ¡×¢¨ÄÉ²Ã¸øÊç
Âç³ØÅù¤Îµ»½Ñ¥·ー¥º¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÈ¡×¢¨¿·µ¬¸øÊç
Âç³ØÅù¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¥½Û´Ä¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Ãå¼Â¤Ê¼ý±×¤òÁá´ü¤ËÆÀ¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://ijie.jp/
»ö¶È²½¿ä¿Êµ¡´Ø¡§IJIE-GAP¥Õ¥¡¥ó¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¤Î¸¦µæ³«È¯ÂåÉ½¼ÔÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È³«È¯¤ËÀÕÇ¤¤òÍ¤¹¤ëµ¡´Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ¶ÈÁ°¤«¤éµ¯¶È¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Þ¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÈ¼Áö¤·"¤ß¤é¤¤¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë"³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·º£Ç¯¤Ç11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤ËÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¤È¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥ÅªÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç´ØÏ¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤òÃæ¿´¤Ë¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ØÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï3¼Ò¤¬¾å¾ì¡¢4¼Ò¤¬M&A¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÁ°¤Îµ»½Ñ¥·ー¥º¤«¤é¤Î»ö¶È²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³ØÈ¯¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÊ£¿ôºÎÂò¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¼Ô¤ØÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙNEDO¡ÖÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¿Íºà³ÎÊÝ»Ù±ç»ö¶È¡ÊMPM¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢µÒ°÷µ¯¶È²È¡ÊEIR¡ËÀ©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î·Ð±Ä¿Íºà¶¡µë¡¦°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®µ¡¹½´ØÅìËÜÉô¡¢¤Ä¤¯¤Ð¸¦µæ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤äÂç³Ø·ÏVCÅù¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://miraisozo.co.jp