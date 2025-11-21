2025Ç¯¡Ö½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ¡×¼õ¾Þ4¼Ò¤¬·èÄê¡ªºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Ç¤Ñー¤È¡×
¡Ö½÷À¤Î¤¢¤·¤¿¤¬µ±¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ2025¡×¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Ç¤Ñー¤È¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡¢¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Amazing CambodiaÂåÉ½ ²¹°æÏÂ²ÂÆà»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À¤Î¤¢¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÆüÌî²Â·Ã»Ò¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥ì¥Ýー¥È¡ØHERSTORY REVIEW¡ÙÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¤¬Áª¹Í¤òÃ´Åö¡£½÷À¤Î½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÈÂ²¤äÃÏ°è¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ´ë¶È°ìÍ÷¡Û
¢¡ºÇÍ¥½¨¾Þ
¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¤³¤É¤â¤Ç¤Ñー¤È¡×¡¿¥Õ¥¡¥ß¥êー»Ù±çÉôÌç
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¶µ°é¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò1¥«½ê¤Ë½¸¤á¤¿¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹µòÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Î¶µ°é¡×¤È¡Ö¿Æ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æ¯¤¯¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÜÀß¤Ç¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¡¢³ØÆ¸¡¦ÊÝ°é¡¢±¿Æ°¡¦±Ñ¸ì¤È¤¤¤Ã¤¿½¬¤¤»ö¶µ¼¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¿Æ»Ò¥«¥Õ¥§¡¦»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¿Æ¤Î¡Ö¥±¥¢¡×¤¬Æ±¤¸·úÊªÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤Î¼Á¤È²ÈÄí¤Î°Â¿´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Æ¤Î»þ´ÖÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤à¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¡£¡ÖÁá¤¯¶á¤¯¤ËÍß¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ëÊì¿Æ¤ÎÀ¼¤¬Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Í¥½¨¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡Ö¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡×¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç
¡ÖÀ¤³¦¤ò¡¢Æü¾ï¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤¯¤é¤·¤Î²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£Å°Äì¤·¤¿¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー(½¾¶È°÷)Á´°÷»²²Ã¤Î¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È¥«¥¤¥ó¥º¤é¤·¤µ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SPA´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤«¤éÀß·×¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤«¤é¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÈÎÇä¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤È´õË¾¡¢ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖI'mOK? PROJECT¡×¡¿¥é¥¤¥Õ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÉôÌç
½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢½÷À¤¬Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´¤ä¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤È³Ø¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¤ä»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Amazing Cambodia ÂåÉ½ ²¹°æÏÂ²ÂÆà»á¡¿¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥ÈÉôÌç
WEB¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Æ½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡Ö¥É¥êー¥à¥¬ー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡£½÷À¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ÈÃÏ°è»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¡£¸½ÃÏ»ñ¸»¤ÈÆüËÜ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥áー¥¸¥ó¥°¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡×¤òÅ¸³«¡£Ìó3000ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£¸½ºß¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¥ï¥Ã¥È¥¯¥Ã¥ー¡¢I(¥Ïー¥È)Cambodia¤Ê¤É4¥Ö¥é¥ó¥É12Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¡£100Ì¾°Ê¾å¤Î¸½ÃÏ½÷À¤ò¸ÛÍÑ¡£¡Ö½÷À¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¤ÎÂÎ¸½¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Î¾ÝÄ§¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ø¾Þ¼°¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¡Ö2025Ç¯½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¤ËAP¿·¶¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¼õ¾Þ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³Æ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Î¼èºà¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×/¼èºà¿½¹þ¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü(¿å)13:00～17:00¡Ê¼ø¾Þ¼°¤Ï14:10～15:10¤òÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§AP¿·¶¶ 4F¡Ê¿·¶¶±Ø¶äºÂ¸ýÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
¼èºà¿½¹þ¡§½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ»öÌ³¶É
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À¤Î¤¢¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À¤Î¤¢¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥³ー¥¹¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÁí¸¦HERSTORY¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë´ë¶È¤ò¹¤¯É½¾´¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.jyoseinoashita-taisho.com/
¡Ú¼çºÅ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½÷À¤Î¤¢¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§ÆüÌî²Â·Ã»Ò¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©154-0024 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°1-37-8 ¥ï¥³ー¥ì»°¸®Ãã²°64¥Ó¥ë 3F
¡ÚTEL¡Û03-6805-3743