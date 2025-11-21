¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤è¤ê6²¯±ß¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü
¡ÖAI¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¿·Ç·²ð¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤è¤ê6²¯±ß¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î³µÍ×¡Û
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
¡¦¼ÚÆþÊý¼°¡§ÆÃÊÌÅöºÂÂß±Û
¡¦¼ÚÆþ¶â³Û¡§6²¯±ß
¢£Î¾¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
Âç¼êÄ®Ë¡¿ÍÂè°ìÉôÉôÄ¹¡¡±óÆ£ Îé¼¡ÏºÍÍ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô¤µ¤Þ¤Ï¡ÖAI¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¸À®AI¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¹Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È»ö¶ÈÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢Í»»ñ¶ËÅÙÏÈ¤òÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò·Àµ¡¤Ë¹¹¤Ê¤ëÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡°ËÆ£ ¿·Ç·²ð
¤³¤ÎÅÙ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÍÍ¤è¤ê6²¯±ß¤Î¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Èµ»½Ñ³«È¯¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤·¡¢Narrative Intelligence¤ò³Ë¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¤äÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ëAI¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥·¥Ô
- ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-16-11 ¥ë¥Æ¥£¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹Âå¡¹ÌÚ7F
- ÂåÉ½¼Ô¡§°ËÆ£ ¿·Ç·²ð
- ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î
- »ñËÜ¶â¡§205,343,720±ß
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- - ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
- - AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³«È¯»ö¶È
- - AI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
- - AI¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È
- - ¥Ñ¥ï¥Ý¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¹¤ë¡ÖSlideflow¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- - AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÖCatchy¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- - AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÖSphere¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://dxr.co.jp/