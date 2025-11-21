½ÐÄ¥Çã¼è¡¦Áí¹ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¡×¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º59Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥µ¥¹ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó
²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¡¦¥·¥åー¥º¡¦¤ª¼ò¡¦ÌÓÈéÅù¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-9-2¥À¥¤¥ä¥Ñ¥ì¥¹¸ÞÈ¿ÅÄ1F¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÀéÍÕ¸©¤ËÁí¹çÇã¼èÀìÌçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹Å¹ ¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ç½ÐÄ¥Çã¼è¤äÅ¹ÊÞÇã¼è¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹Å¹¤ò¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Î59Å¹ÊÞÌÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤ÏÆÃ¤Ë²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ÎÇã¼è¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢°äÉÊÀ°Íý¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Î¤Þ¤È¤á¤Æ¤ÎÇã¼è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¤Ê¤éÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¦ÌÓÈé¡¦³Ú´ï¡¦»þ·×¡¦¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ÎÇã¼è¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹
¢©292-0823 ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ôºù°æ¿·Ä®4-5-3-5
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~20:00
WEB¥Úー¥¸¡§Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹(https://kaitorimakxas.com/shop/chiba_kisarazu/) ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹(https://kaitorimakxas.com/shop/chiba_kisarazu/)
¼è°·ÉÊÌÜ¡§²ÈÅÅ¡¦²È¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¦»þ·×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥²ー¥à¡¦³Ú´ï¡¦ÁÝ½üµ¡¡¦¥«¥á¥é¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦ÌÓÈé¡¦¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦Äà¤ê¶ñ¡¦¥«ー¡¦¥Ð¥¤¥¯¥Ñー¥Ä¡¦¥Ê¥Ó¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¡¦¶µºà¡¦¹üÆ¡/Èþ½Ñ¡¦ÅÄ¹ä¹©¶ñ¡¦ÇÀ¹Ìµ¡¡¦¶ÈÌ³ÍÑµ¡³£¡¦¿ßË¼µ¡´ï¡¦½»ÂðÀßÈ÷¡¦ÈþÍÆµ¡´ï¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¡¦¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¿©´ï¡¦ÃåÊª¡¦¶â·ô¡¦µ®¶âÂ°¡¦»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¡¦¥»¥Ë¥¢¥«ー¡¦¤ª¼ò¡¦ÊõÀÐ¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¿¿¼î¡¦¸ÅËÜ¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢¡¥Þ¥¯¥µ¥¹ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¡¢ÌµÅ¹ÊÞ·¿¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤ÎÇã¼è¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹FC(https://makxasfc.com/)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¾¦ÉÊ¤òÍÂ¤«¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇã¼è¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¡£³«¶È»þ¤Î¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤¬Ç¯¡¹³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Éû¶È¡¦ÆÈÎ©¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹FC¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡¡À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç³Î¤«¤Ê¼ý±×¤òÃÛ¤¯¡¢¿·¤·¤¤½ÐÄ¥Çã¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹
¶áÇ¯¡¢¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤äÀáÌó»Ö¸þ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Âð¤ËÌ²¤ëÉÔÍÑÉÊ¤ò¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¸å²¡¤·¤·¡¢¹ñÆâ¤Î²ÈÄí¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö±£¤ì»ñ»º¡×¤Ï37Ãû±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµðÂç¤Ê»Ô¾ì¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç»²Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢½ÐÄ¥Çã¼è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÅ¹ÊÞÈñÍÑ¤ä°Ý»ýÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¡£³«¶È»ñ¶â¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤Ç»²Æþ¤·¤¿²ÃÌÁÅ¹¥ªー¥Êー¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯´Ö±Ä¶ÈÍø±×¤Ï998Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤¼ý±×À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¤«¤Ä¹â¼ý±×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡¡Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡ª½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÖÇã¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖººÄê¤ÎÃÎ¼±¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¡¢ËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º1½µ´Ö¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¼ÂÁ©¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊººÄê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó½Ñ¤ä¡¢»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÊñ³çÅª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²ÃÌÁÅ¹¥ªー¥Êー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÄó¶¡¡£
ººÄê¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢LINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇËÜÉô¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆººÄê¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤³¤½¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¹â¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§3¡¡»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÇã¼è¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥¢¡×
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï1²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤ÆÆÈ¼«¤ÎÇã¼è¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥¢¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¥ªー¥Êー¤ËÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥¢¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¤«¤éººÄê¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºß¸Ë´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢Çã¼è¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»öÌ³ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¼ÂºÝ¤ÎººÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ö¶È¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤Çã¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÉ¸½à²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë»ö¶È¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§4¡¡½¸µÒ¤Î¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¡ªËÜÉô¼çÆ³¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö½¸µÒ¡×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¥ªー¥Êー¤¬½¸µÒ¤ËÇº¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÉô¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÇã¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤äË¬Ìä±Ä¶È¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¸«¹þ¤ßµÒ¤ò³ÍÆÀ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«¶ÈÅö½é¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Í½Ìó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ö¶È¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´°Á´¥¢¥ÝÀ©¤Î¤¿¤á¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯»ö¶È¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§5¡¡ÃøÌ¾·Ð±Ä¼Ô¤âÃíÌÜ¡ª¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÍèÀ¤È³×¿·À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ëËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¥Þ¥¯¥µ¥¹FC¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢¡ÖÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óÏ»ËÜÌÚÅ¹¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÅÀî¶Ç»á¤ä°æ¸ýÃÒÌÀ»á¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³Æ¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤âÂ³¡¹¤È²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥µ¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½ÐÄ¥Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¿¼¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç»Ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÉÔÍÑÉÊ¤òÇäµÑ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹FC¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¡¢¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ½ÐÄ¥Çã¼èFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸Ãæ¡ª
¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ï¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¡¦¹â¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤ÎÇã¼è¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥¢¡×¤¬¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤½¤Î¾ÍèÀ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ½ÐÄ¥Çã¼èFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¥Úー¥¸(https://makxasfc.com/)
¢£ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¡ª
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬¡È²ÃÌÁ¤¹¤ëÂ¦¡É¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏÊ£¿ô´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ËÙ¹¾»á¤Ç¤¹¤¬¡¢
¼«¿È¤¬FC¤Ë¡Ö²ÃÌÁ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¹½ÁÛ¤ÏYouTube·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡ÊËÙ¹¾»á¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¦¹Â¸ýÍ¦Æó»á¡Ë¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢
¤Ä¤¤¤Ë¸½¼Â¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇFCËÜÉô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢
¼«Ê¬¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹çÍýÅª¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
Å¹Ä¹¤È¤Ï·î1¤ÇÄ¾ÀÜ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥óÅ¹¡É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤¼¤ÒÄÏ¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£ ¹ë²Ú¥ªー¥Êー¿Ø¤âÂ³¡¹»²²èÃæ¡ª
¡¦¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù½Ð±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È
°æ¸ýÃÒÌÀ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥íー¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¡Ë
¡¦ÅìÂçÂ´¡¦³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅê»ñ²È
¸ÅÀî¶Ç»á
¢¡¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Çã¼è¶È³¦¤Î¸úÎ¨²½¡¦³èÀ²½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ì¼Ò¤Ç¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤òÁÏ¶È¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·²ÈÅÅ¤«¤é¹üÆ¡ÉÊ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢Éý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¡£¤è¤êÀµ³Î¤ÊººÄê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¦Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ¥Çã¼è¤ä¤ª¼òÇã¼è(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)¡¢¤ª¼òÄÌÈÎ(https://sakeyasu.jp/)¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è(https://www.stock-lab.com/)¡¢³×·¤Çã¼è(https://lastlab.jp/)¤Ê¤É¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥ê¥æー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¤ò½ÐÄ¥ÎÁ¡¦ººÄêÎÁÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¡£²ÈÅÅ¡¦²È¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¦»þ·×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÉÊÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â²ÁÇã¼è¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Çã¼è¸å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤äºÆ»ñ¸»²½¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£½ÐÄ¥Çã¼è¤Ê¤é¡¢Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹(https://kaitorimakxas.com/)¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÅËÜÇä¤ë¤Ê¤é¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥Ðー¡Ù(https://bookriver.jp/)¤Ø¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¸ÅËÜ¡¦¸Å½ñ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½Ñ½ñ¤äÈþ½Ñ½ñ¡¢µ©¾¯ËÜ¤Þ¤ÇÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìºý¤º¤ÄÃúÇ«¤ËººÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¤Î¤´ÇäµÑ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦¶È³¦Í£°ì¤Î¿¿¼îÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¶äºÂ¥ê¥Ñー¥ë¡×(https://ginza-repearl.co.jp/)¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿¼îººÄêÎò10Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÕÄê»Î¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¹â³ÛººÄê¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼îÈÎÇäÀìÌçÅ¹¡ØGINZA RePearl¡Ù(https://ginza-repearl.jp/)¤ò¤´°ÆÆâ¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ñー¥ë¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÉÊ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿Èþ¤·¤¤¿¿¼î¤Î¤ß¤ò¸·Áª¡£ÆüËÜ¿¿¼î¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ö¿¿¼î¸¡Äê¡×¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÎ³°ìÎ³¤òÃúÇ«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓÈé¤Î¤´ÇäµÑ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ß¥ó¥¯¡×(https://taoyame.jp/)¤Ø¡£¥Á¥ó¥Á¥é¡¢¥»ー¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È¡¢¥Ìー¥È¥ê¥¢¡¢¥é¥à¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¤äÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÇã¼è²ÄÇ½¤ÊÌÓÈéÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¹â²ÁÇã¼è¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
