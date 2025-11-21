¡Ú¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ÛÄ¾±ÄÁÈ¿¥¤ÎÈ´ËÜ²þ³×¥Õ¥§ー¥º2¤ò³«»Ï― ²Á³Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆÀß·×¡¢¸«¹þ¤ß³ä¤ì10¡óÌ¤Ëþ¤ÎÁ´¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CHRO½¢Ç¤¡¿¥Þー¥±ÀÕÇ¤¼Ô»²²è¡¢MVVÉ½¾´¤ÈKPI±¿ÍÑ¤òËÜ³Ê²½¡£
²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¡¦¥·¥åー¥º¡¦¤ª¼ò¡¦ÌÓÈéÅù¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-9-2¥À¥¤¥ä¥Ñ¥ì¥¹¸ÞÈ¿ÅÄ1F¡Ë¤Ï¡¢Ä¾±ÄÉôÌç¤Î¶ÈÀÓ¡¦ÉÊ¼ÁÎ¾ÌÌ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢ÁÈ¿¥²þ³×¡ÖMake¡ßAsu¡Ê¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¥¹¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥Õ¥§ー¥º2¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¸«ÀÑ¤ê´ð½à¡Ê¸«¹þ¤ßÇä²Á¡Ë¤Î¥ëー¥ë²½¡¢¸«¹þ¤ß³ä¤ì10¡óÌ¤Ëþ¤ÎÁ´¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀßÄê¡¢CHRO¡Ê¿Í»öºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î½¢Ç¤¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»²²è¡¢MVV¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥åー¡ËÉ½¾´¡¿KPI²ñµÄ¤ÎÀ©ÅÙ²½¤òÃì¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¸ÜµÒËþÂ¤ÎÆ±»þºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§50Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ëFCÀ®Ä¹¤Î°ìÊý¡¢Ä¾±Ä¤Ë¹½Â¤²ÝÂê
¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×¡ÊFCÈÇ¡Ë½Ð±é¤òµ¡¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡Ë¤ò³ÈÂç¤·¡¢²ÃÌÁ50Å¹ÊÞÄ¶¤Ø½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¡£°ìÊý¤ÇÄ¾±ÄÉôÌç¤Ï¡¢²Á³Ê¸«ÀÑ¤ê¤Î´ð½àÉÔÅý°ì¡¿Âç·¿ÉÊ¤Ç¤ÎÀÖ»ú²½¡¿±Ä¶È¤ÎÄêÀKPI¤Î¼åÂÎ²½¤Ê¤É¡¢¸½¾ì±¿ÍÑ¤ÎÉ¸½à²½¤ËÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Èº£¤³¤³¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¤Íè¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥§ー¥º1¤ÇÃå¼ê¤·¤¿ÂÎÀ©¸«Ä¾¤·¡¦²ñµÄ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦KPIºÆÄêµÁ¤ò¡¢¥Õ¥§ー¥º2¤Ç¿Íºà¡¦»ÅÁÈ¤ß¡¦Ê¸²½¤Ø³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥º2¤Î¼ç¤Ê»Üºö
1¡Ë²Á³Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡§¸«¹þ¤ßÇä²Á¥ëー¥ë¤ÎÌÀÊ¸²½¡¿¸«¹þ¤ß³ä¤ì10¡óÌ¤Ëþ
- ÄêµÁ¡§¸«¹þ¤ßÇä²Á¤Ï¡Ö1±ß½ÐÉÊ¤Ç¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¡¦Á÷ÎÁ¹µ½ü¸å¤ÎÆþ¶â¡Ê¥Í¥Ã¥È¡Ë¤ÇÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¡×¤È¤¹¤ë¡£
- º¬µò¥«ー¥É¡§Why¡ÊÍýÍ³¡Ë¢ªÁê¾ìº¬µò¢ªÀßÄê³Û¤ò°Æ·ïID¡ßÃ´Åö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ³¤Å¤±¤ÆµÏ¿¡£
- Âç·¿ÉÊ¤Î¸·³Ê±¿ÍÑ¡§Âç·¿²ÈÅÅÅù¡¢1·ï¤ÎÀÖ»ú±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¾¦ºà¤Ï¡¢¸«¹þ¤ßÀßÄê¤ÎÆó½Å¥Á¥§¥Ã¥¯¤òµÁÌ³²½¡£
- Á´¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¸«¹þ¤ß³ä¤ì¡Ê¼ÂÇä¤¬¸«¹þ¤ß¤ò²¼²ó¤ë°Æ·ï¡Ë¤ò10¡óÌ¤Ëþ¤Øºï¸º¡Ê»ÍÈ¾´ü¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡£
2¡Ë±Ä¶ÈÉÊ¼Á¡§¡ÈÍø±×¡ß¸ÜµÒËþÂ¡É¤ÎÆó¼´ºÇÂç²½
- ÄêÎÌKPI¡§ººÄêÃ±²Á¡¿ÁÆÍøÎ¨¡¿¸¶²ÁÎ¨¡¿¸«¹þ¤ß³ä¤ìÎ¨¡¿À®ÌóÎ¨¡£
- ÄêÀKPI¡§¥ê¥Ôー¥È¡¦¾Ò²ðÎ¨¡ÊºÇÄã10¡ó¡¢ÌÜÉ¸25-30¡ó¡Ë¡¿¸ý¥³¥ß³ÍÆÀ¡£
- »þ´ÖÇÛÊ¬¤ÎºÆÀß·×¡§¡ÈÄ´¤Ù¤ë¡É¤è¤ê¡È¸ò¾Ä¡¦·¡¤ê½Ð¤·¡É¤Ë»þ´ÖÅê²¼¡£ÄãÃ±²Á¤ÎÈùÄ´À°¤Ç¤Ê¤¯¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Î¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤ë¡£
3
¡Ë²ñµÄ¡¦±¿ÍÑ¡§MVVÉ½¾´¡¿¥ì¥Ó¥åー¤Î·¿¡¿Ìë´Ö¼Â»Ü¤ÎºÇÅ¬²½
- MVV¡ÊHospitality¡¿Integrity¡¿Challenge¡ËÉ½¾´¤ò»ÍÈ¾´ü¤Ç¼Â»Ü¡£
- ¸«¹þ¤ßº¹Ê¬¥ì¥Ó¥åー¤Ïº¬µò¥«ー¥É¢ª²þÁ±°Æ¢ª¼¡¤Î°ì¼ê¤ÇÃ»»þ´Ö¡¦¹âÌ©ÅÙ¤Ë¡£³ºÅö¼Ô¤ÎÉé²Ù¤ÈÅöÆü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»þ´ÖÂÓ¤âºÇÅ¬²½¡£
- ¥Á¥§¥ó¥¸¥í¥°¤Ë²þÄêÆü¡¿Å¬ÍÑ³«»Ï¡¿±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤òÍ×ÅÀµÏ¿¤·¡¢ÀâÌÀ²ÄÇ½À¤òÃ´ÊÝ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ø ·û¿Í ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹õ»ú¤Ï¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤ÎÉû»ºÊª¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÎÁ¯ÅÙ¤Èº¬µò¤ò¥Ü¥È¥à¤ÇÂ·¤¨¡¢Âç·¿¤ÎÀÖ»ú¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£Íø±×¡ß¸ÜµÒËþÂ¤ÎÆó¼´¤òKPI¤Ç²ó¤·¡¢¸«¹þ¤ß³ä¤ì10¡óÌ¤Ëþ¤òÁ´¼Ò¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÊ¸²½¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â®¤¯¡¦Àµ¤·¤¯¡¦ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ½ÐÄ¥Çã¼èFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸Ãæ¡ª
¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ï¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¡¦¹â¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤ÎÇã¼è¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥¢¡×¤¬¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤½¤Î¾ÍèÀ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹ ½ÐÄ¥Çã¼èFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¥Úー¥¸(https://makxasfc.com/)
¢£ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¥Þ¥¯¥µ¥¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¡ª
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬¡È²ÃÌÁ¤¹¤ëÂ¦¡É¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏÊ£¿ô´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ËÙ¹¾»á¤Ç¤¹¤¬¡¢
¼«¿È¤¬FC¤Ë¡Ö²ÃÌÁ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¹½ÁÛ¤ÏYouTube·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡ÊËÙ¹¾»á¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡¦¹Â¸ýÍ¦Æó»á¡Ë¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢
¤Ä¤¤¤Ë¸½¼Â¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇFCËÜÉô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢
¼«Ê¬¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹çÍýÅª¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
Å¹Ä¹¤È¤Ï·î1¤ÇÄ¾ÀÜ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥óÅ¹¡É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤¼¤ÒÄÏ¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£ ¹ë²Ú¥ªー¥Êー¿Ø¤âÂ³¡¹»²²èÃæ¡ª
¡¦¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù½Ð±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È
°æ¸ýÃÒÌÀ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥íー¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¡Ë
¡¦ÅìÂçÂ´¡¦³°»ñ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅê»ñ²È
¸ÅÀî¶Ç»á
¢¡¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Çã¼è¶È³¦¤Î¸úÎ¨²½¡¦³èÀ²½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ì¼Ò¤Ç¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤òÁÏ¶È¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·²ÈÅÅ¤«¤é¹üÆ¡ÉÊ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢Éý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¡£¤è¤êÀµ³Î¤ÊººÄê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¦Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥µ¥¹¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ¥Çã¼è¤ä¤ª¼òÇã¼è(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)¡¢¤ª¼òÄÌÈÎ(https://sakeyasu.jp/)¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è(https://www.stock-lab.com/)¡¢³×·¤Çã¼è(https://lastlab.jp/)¤Ê¤É¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥ê¥æー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¤ò½ÐÄ¥ÎÁ¡¦ººÄêÎÁÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¡£²ÈÅÅ¡¦²È¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¦»þ·×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ÅÃå¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÉÊÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â²ÁÇã¼è¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Çã¼è¸å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤äºÆ»ñ¸»²½¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£½ÐÄ¥Çã¼è¤Ê¤é¡¢Çã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹(https://kaitorimakxas.com/)¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÅËÜÇä¤ë¤Ê¤é¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥Ðー¡Ù(https://bookriver.jp/)¤Ø¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¸ÅËÜ¡¦¸Å½ñ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½Ñ½ñ¤äÈþ½Ñ½ñ¡¢µ©¾¯ËÜ¤Þ¤ÇÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìºý¤º¤ÄÃúÇ«¤ËººÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¤Î¤´ÇäµÑ¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦¶È³¦Í£°ì¤Î¿¿¼îÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¶äºÂ¥ê¥Ñー¥ë¡×(https://ginza-repearl.co.jp/)¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿¼îººÄêÎò10Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÕÄê»Î¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¹â³ÛººÄê¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼îÈÎÇäÀìÌçÅ¹¡ØGINZA RePearl¡Ù(https://ginza-repearl.jp/)¤ò¤´°ÆÆâ¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ñー¥ë¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÉÊ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿Èþ¤·¤¤¿¿¼î¤Î¤ß¤ò¸·Áª¡£ÆüËÜ¿¿¼î¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ö¿¿¼î¸¡Äê¡×¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÎ³°ìÎ³¤òÃúÇ«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓÈé¤Î¤´ÇäµÑ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ß¥ó¥¯¡×(https://taoyame.jp/)¤Ø¡£¥Á¥ó¥Á¥é¡¢¥»ー¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È¡¢¥Ìー¥È¥ê¥¢¡¢¥é¥à¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¤äÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÇã¼è²ÄÇ½¤ÊÌÓÈéÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¹â²ÁÇã¼è¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢
¤»¤¤¨¤â¤óÇã¼è¥Ö¥í¥°(https://sekiemonkaitori.com/)
¥Þ¥¯¥µ¥¹¥³¥é¥à(https://kaitorimakxas.com/column/)
½ÐÄ¥Çã¼è¥É¥Ã¥È¥³¥à(https://makxas.com/media/)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡ãÇã¼è¥Þ¥¯¥µ¥¹¡ä
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ Âè302151307220¹æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-9-2¥À¥¤¥ä¥Ñ¥ì¥¹¸ÞÈ¿ÅÄ1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥æー¥¹»ö¶È
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://kaitorimakxas.com/