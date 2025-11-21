¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ ¾ã³²¼ÔÁí¹çÊ¡»ã¿ä¿Ê»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÀî½ß¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÁí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¾ã³²¼ÔÁí¹çÊ¡»ã¿ä¿Ê»ö¶È¤Î¹ñ¸ËÊä½õ¤ÎÆâ¼¨¤ò¼õ¤±¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡ÖÀ©ÅÙÅù¤ÇµëÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤»Ù±çµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²Åö»ö¼Ô¤Î¹ØÆþÆ°µ¡µÚ¤Ó¹ØÆþ¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¼«Î©»Ù±çµ¡´ï¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢Ä´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÁí¸¦¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤ÎÆ°¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ã³²¼ÔÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¡¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡ÀÐÄÍ ¿¿¼Â
¥áー¥ë¡§ishizuka.mami@jri.co.jp