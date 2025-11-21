¡ÚIBJ Matching¡Û¥µー¥Ó¥¹Ì¾ÊÑ¹¹1¼þÇ¯¤òµÇ°¡Ö¥«¥Õ¥§¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¹ñÆâºÇÂ¿*¹¤ÎÀ®º§¿ô¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºäÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖIBJ Matching¡ÊIBJ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖPARTY¡ùPARTY¡×¤«¤é¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ£±¼þÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¥«¥Õ¥§¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë»²²Ã¤·¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿ÃË½÷¤Ç¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·À®¸ù¤·¤¿100ÁÈ¤Ë¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖIBJ Matching¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤´¾Ò²ð
¡ÖIBJ Matching¡×¤Ï¡¢¡ÖPARTY¡ùPARTY¡×¤«¤é¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢²ñ°÷¸¡º÷¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªÍ¶¤¤µ¡Ç½¡×¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýÁ´°÷¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊ£¿ô¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ÎºÇÂç²½¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÜµÒÀÜ¶ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÜµÒÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Á¥±¥Ã¥È ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¢£IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢º§³è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î1ÂÐ1¤Î¸Ä¼¼¥Èー¥¯¤«¤é¡¢Îø³èÆæ²ò¤¡¦¼ñÌ£¥³¥ó¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤ò¼Â¸½¡£ÀÜµÒÀÜ¶ø¸¦½¤¤ä¥íー¥×¥ìÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡Ê¡á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¸þ¾å¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡Êhttps://www.ibjapan.jp/¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë¤òÁÏ½Ð*¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
