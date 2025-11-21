¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¾ÊÎÏ²½Åù¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ®Ä¹Åê»ñÊä½õ¶â¡×¤ÎºÎÂò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGYXUS´ØÅì¡ÊËÜ¼Ò:¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èµ×ÃÏ4-27-17¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¸÷ÅÄ¶½ô¦¡Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥à¡ÊËÜ¼Ò:»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢https://desimu.com/¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¾ÊÎÏ²½Åù¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ®⾧Åê»ñÊä½õ¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊä½õ¶â¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÐ¹Ñ¥Üー¥ÉÇÑ´þÊª¤Î£±£°£°¡ó¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢
Áí³Û20²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ®⾧Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÊä½õ¶â¤ÎÍ×·ï¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÅê»ñµ¬ÌÏ¤ª¤è¤ÓÄÂ¾å¤²ÌÜÉ¸¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
£±¡¥»ö¶È·×²èÌ¾:ÀÐ¹Ñ¥Üー¥É£±£°£°¡ó¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼´¤È¤·¤¿¥á¥¬»ñ¸»½Û´Ä¥°¥ëー¥×¤ÎÁÈÀ®
£²¡¥Åê»ñµ¬ÌÏÁí³Û 20²¯±ß
£³¡¥ÌÜÉ¸ÄÂ¾å¤²Î¨ËÜ»ö¶È¤Î´°Î»¸å3Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Êä½õ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë½¾¶È°÷¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êµëÍ¿»ÙµëÁí³Û¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ¾å¾ºÎ¨:7.00%
¡¦Êä½õ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÌò°÷¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êµëÍ¿»ÙµëÁí³Û¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ¾å¾ºÎ¨ :5.00%