¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¤äSFIA¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î²Ä»ë²½¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍiCD¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¶â ½¤¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢SFIA¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¡ÊDSS-P¡Ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢iCD¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÇØ·Ê
¿Íºà¤ÎÎ®Æ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Ø¤Î¼èÁÈ¤¬´ë¶ÈÂ¸Â³¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢³Æ´ë¶È¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.DX¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢SFIA ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¡ÊDSS-P¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë²Ä»ë²½¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¿Íºà¹½Â¤¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£².¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¿Ê¤à¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹¿Í»ö¤ÎÄ¬Î®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¦ÄÌ»ØÉ¸¤Ë¤è¤ë¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ°Íý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£³.AI»þÂå¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤Î¿×Â®¤ÊÆÃÄê¤ÈºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÅý°ìÅª¤Ê¥¹¥¥ë¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¡¢Åö¶¨²ñ¤Ç¤ÏiCD¥¿¥¹¥¯¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê/¥¹¥¥ë¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SFIA¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¡ÊDSS-P¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤ÎÇØ·Ê¤Ë´Õ¤ß¡¢Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¼¡¹à¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥º£²ó¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
iCD¤Ë¤è¤ë¸Ä¡¹¿Í¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òcsv·Á¼°¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ê¶¨²ñ½àµò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³º¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢SFIA¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¡ÊDSS-P¡Ë¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥íー¥ë¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Î¥Ó¥åー¤Çµ®¼Ò¿Íºà¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ¸½àÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Íºà»Üºö¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
a.SFIA¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¿ÇÃÇ¥¤¥áー¥¸
b. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ëÉ¸½à¡ÊDSS-P¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¿ÇÃÇ¥¤¥áー¥¸ ¡ÒÃí¡Ó¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Ï¡¢Äó¼¨Äº¤¤¤¿iCD¿ÇÃÇ¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¥¿¥¹¥¯½¼ÂÅÙ¤¬Äã¤¤²Õ½ê¡Ê¡áÅö³º´ë¶È ¤ÎÌ¤ÂÐ±þÊ¬Ìî¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3¡¥ ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤98,000±ß/²ó
¤¿¤À¤·¡¢iCD¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯1²ó¤ËÎ¾¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯1²ó¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëiCD³èÍÑ´ë¶ÈÇ§¾Ú¤Ë¤Æ¥·¥ë¥Ðー°Ê¾å¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤½é²ó¤ÏÌµÎÁ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
