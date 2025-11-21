JTG¾Ú·ô¡¢³°ºÄ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖGAISAI¥é¥Ü¡×¤ò¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æºþ¿·¡ª¨¡ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢No.1¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤ò¶¯²½¨¡
¡¡JTG¾Ú·ô¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤è¤ê¡¢³°¹ñºÄ·ô¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖGAISAI¥é¥Ü¡×¤ò¡¢ºÄ·ôÃæ¿´¤Î¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤éÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢ÆÃ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëºÄ·ô»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Ê¬ÀÏµ»ö¤ä¥Þー¥±¥Ã¥È²òÀâ¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆNo.1¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±ºÄ·ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¥¦¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ºÄ·ôÅê»ñ¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖGAISAI¥é¥Ü¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë»ñ¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÄ·ôÅê»ñ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖGAISAI¥é¥Ü¡×¼¹É®¡¦´Æ½¤¼Ô
»áÌ¾¡§¾åÅÄ¡¡Í´²ð¡Ê¥¦¥¨¥À¡¡¥æ¥¦¥¹¥±¡Ë
¡ãÎ¬Îò¡ä
¡Ú1991Ç¯¡ÛÂçÏÂÁí¸¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢³«»Ï
¡Ú2001Ç¯¡ÛÊ£¿ô¤Î²¤½£·Ï¡¦ÊÆ·ÏÂç¼êÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È´ØÏ¢¶ÈÌ³¤òÃ´Åö
¡Ú2010Ç¯¡Û¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥ÁÆüËÜ¾Ú·ô¡¡¥Áー¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¡Ú2017Ç¯¡Û»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¥Áー¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¡Ú2025Ç¯¡ÛJTG¾Ú·ô¥Áー¥Õ¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡¸½ºß
¢¨²áµî¼ÂÀÓ¡§Æü·Ð¥ô¥§¥ê¥¿¥¹ºÄ·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡ÖGAISAI¥é¥Ü¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ìÍ÷
¡Ú¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡Û
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÆ°¸þ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼çÍ×¹ñ¤Î·ÐºÑ³µ¶·¤ä¸«ÄÌ¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥¯¥í´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÄ·ô¡¦¶âÍø¡¦°ÙÂØ¡Û
ºÄ·ô»Ô¾ì¤ä¶âÍøÆ°¸þ¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ËÌÖÍå¡£Áê¾ì¤Î¸½¾õ¤ä¸«ÄÌ¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÄ·ô¤Î¼ïÎà¤äÅê»ñ¼êË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±¿ÍÑÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°¡Û
ÊÆ¹ñ¡¦²¤½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¥«¥Ðー¡£Áê¾ì¤Î³µ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯¹ÔÂÎ¾ðÊó¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯¹ÔÂÎÊ¬ÀÏ¡Û
ºÄ·ô¡¦³ô¼°¤ÎÈ¯¹ÔÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÊ¬ÀÏ¤ò¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë·ÇºÜ¡£´ë¶È¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Ö¥ê¥óºÄ¤Ê¤É¹ñ²ÈÈ¯¹ÔÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÄó¶¡¤·¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃíÌÜ¥Æー¥Þ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£µ¬À©¡¦Ë¡À©ÅÙ¡¢À¯¼£¡¦³°¸ò¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Þ¥¯¥í¡¦¥ß¥¯¥í¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆþÌç¡Û
ºÄ·ôÅê»ñ¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£½é¿´¼Ô¤«¤éÃæ¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û
¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤äÁê¾ì¸«ÄÌ¤·¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÅê»ñÀïÎ¬¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤ì¤Å¤ì¡Û
GAISAI¥é¥Ü±¿±Ä¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿ÆÉ¤ßÊª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¶âÍ»¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤¿¹àÌÜ¤´¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÇÛÃÖ´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ー¥ïー¥É¸¡º÷¤ä¾ÜºÙ¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¹Ê¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬µá¤á¤ë¾ðÊó¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡ÊUI¡Ë¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊUX¡Ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GAISAI¥é¥Ü¡§https://rsch.jtg-sec.co.jp/
YOUTUBE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@JTGsec_Official
JTG証券について
¡¡JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é60Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏJ¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8508¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤Ç¥ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ìŽ¤¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤ÈŽ¤³°Éô´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·Ž¤´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³¤³°Åê»ñ¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ëJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥³¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
会社概要
会社名:Jトラストグローバル証券株式会社
金融商品取引業者  関東財務局長(金商)第35号
Âß¶â¶È¼ÔÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»ö(1)Âè31946¹æ
Jトラスト株式会社【東証スタンダード 8508】の子会社
所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー7階
代表者:矢田紘一
ホームページ:https://www.jtg-sec.co.jp/