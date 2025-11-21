³°¹ñºÄ·ô¤ÎJTG¾Ú·ô¡¢ºÄ·ô¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥áー¥ëÁ÷¿®µ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç·ë²Ì¤òÊÝÂ¸¡¦³ÎÇ§¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆºÄ·ôÁª¤Ó¤ò¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨²½¡ª
¡¡JTG¾Ú·ô¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ËÂ³¤¡¢ºÄ·ô¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆºÄ·ô¤ÎÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ÍøÊØÀ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆºÄ·ô(*1)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ØÆþÍ½Äê³ÛÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¬Í×¹ØÆþ¶â³Û¤äÍø¶â¡¦½þ´Ô¶â¤Î¼õ¼è³Û¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ò·ï¤Ç»»½Ð¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò´ÊÃ±¤ËÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅê»ñÌÜÅª¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆºÄ·ô¤ò¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÈÅö¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±ºÄ·ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¥¦¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ºÄ·ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤äÂ¿ºÌ¤ÊÅê»ñ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹¹¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(*1)ÍøÉÕºÄ¤ä¥¼¥í¥¯ー¥Ý¥óºÄ¤Ê¤É¡¢½þ´Ô¾ò·ï¤¬É¸½àÅª¤Ê¡ÖÉáÄÌºÄ¡×¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡ÊAT1ºÄ¤äÎô¸åºÄÅù¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
ºÄ·ô¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Î¡Ö¥áー¥ëÁ÷¿®µ¡Ç½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ôÌÃÊÁ¤ÎÈæ³Ó¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÂºÝ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¡ä
Îã¡ËSBL¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ 7.2¡ó 2034Ç¯10·î30ÆüËþ´ü ÊÆ¥É¥ë·úÉáÄÌ¼ÒºÄ ¹ØÆþÍ½Äê³ÛÌÌ10,000 USD
¡Î£±¡¥³µÍ×¡Ï
ÊÆ¥É¥ë¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¡¢ºÄ·ô¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¹ØÆþ¶â³Û¤ä¼õ¼èÍ½Äê¶â³Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î£²¡¥½þ´Ô»þ°ÙÂØ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ï
½þ´Ô»þ¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¼ý±×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ÙÂØ¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò°ìÍ÷¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÄê¤Î²¾Äê¤Î²¼¤ÇÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë°ÙÂØ¥ìー¥È¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢¾Íè¤Î¼ý±×¸«ÄÌ¤·¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î£³¡¥10Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡Ï
£±.ÊÆ¥É¥ë¥Ùー¥¹
ËÜÆü¤Î¡Ö»²¹Í¹ØÆþÃ±²Á¡×¤ÇËÜºÄ·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¸å¤«¤é10Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬ÊÆ¥É¥ë¥Ùー¥¹¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íø¶â¤ÎÎßÀÑ²ÁÃÍ¤ä»²¹ÍÉ¾²Á²Á³Ê¡¢½þ´Ô»þ¤Î¸½¶â¤Ê¤É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².ÆüËÜ±ß¥Ùー¥¹
ËÜÆü¤Î¡Ö»²¹Í¹ØÆþ°ÙÂØ¥ìー¥È¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ï¹ØÆþ»þ¤«¤éÊÑÆ°¤·¤Ê¤¤Á°Äó¤ÎÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ÎÉ¾²Á³Û¤Î¿ä°Ü¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤´Î±°Õ»ö¹à
¡¡Åö¼Ò¤Ç¼è°·¤¦¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤ÏŽ¤½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñ¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ž¤³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï°ÙÂØ¤ä²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊËè¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇŽ¤Åö³º¾¦ÉÊÅù¤Î ·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤äÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JTG¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é60Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏJ¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8508¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤Ç¥ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ìŽ¤¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤ÈŽ¤³°Éô´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·Ž¤´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³¤³°Åê»ñ¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ëJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥³¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè35¹æ
Âß¶â¶È¼ÔÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»ö(1)Âè31946¹æ
£Ê¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÌÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 8508¡Í¤Î»Ò²ñ¼Ò
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñŽ¤°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ²ñ°÷ Âè006278¹æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.jtg-sec.co.jp/