³ô¼°²ñ¼Òhokan¡¢ÊÝ¸±¶È³¦ÆÃ²½¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤ò¼èÆÀ
¡ÖÅ¬Àµ¤Ê±Ä¶È³èÆ°¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ÆººÂÎÀ©¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¥·¥¹¥Æ¥à¡Öhokan(R)︎¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhokan¡Ê¥Û¥«¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£ÄÍ ½Ð¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î27ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼èÆÀ¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô´Æººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥×¥í¥»¥¹¤¬¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¡¦¾ÚÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô´Æºº¤ä³°Éô´Æºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâÉôÅýÀ©¤ÎÉ¾²Á¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÅö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤ò¹¹¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ë¤·¡¢³×¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊÝ¸±¶È³¦¤ÎDX¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËSOC2¡ÊSystemOrganization Control 2¡ËÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¤È¤Ï¡§ÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¶¨²ñ¡ÊAICPA¡Ë¤¬Äê¤á¤ë Trust ¥µー¥Ó¥¹µ¬½à¡ÊTSC¡Ë¤ª¤è¤Ó Description Criteria for a Description of a Service Organization¡Çs System¡ÊDC200¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤ÎÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀ°È÷¡¦±¿ÍÑ¾õ¶·¤Èµ½Ò½ñ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿´Æºº¿Í¤¬¸¡¾Ú¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö²ÄÍÑÀ¡×¡Ö½èÍý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¡×¡Öµ¡Ì©ÊÝ»ý¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡×¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¤¦¤Á¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ð½à¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÉôÅýÀ©¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂè»°¼Ô´Æººµ¡´Ø¤¬É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î´ð½àÆü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀß·×¤ÎÅ¬ÀÚÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖType1Êó¹ð½ñ¡×¤È¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉôÅýÀ©¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤ÎÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖType2Êó¹ð½ñ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê
¶áÇ¯¡¢¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î·øÏ´À¤ª¤è¤ÓÆâÉôÅýÀ©¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó¾ðÊó¤Ê¤É¹â¤¤µ¡Ì©À¤òÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°·¤¦¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¶¯²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢SOC2¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤ÊÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î½ÅÍ×¤ÊÁªÄê´ð½à¡¢¤Þ¤¿¿®Íê³ÎÊÝ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶È³¦¤Î¹¹¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ë¤È³×¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¹âÅÙ²½¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Öhokan(R)︎¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹ñºÝ´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖSOC2ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤Î³µÍ×¤È¡Öhokan(R)︎¡×¤Î¶¯¤ß
- ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¡§ ¡Öhokan(R)︎ CRM¡×¡¢¡Öhokan(R)︎ CRM+ °Õ¸þÇÄ°®¡×¡¢¡Öhokan(R)︎ CRM+ °Æ·ï´ÉÍý¡×¡¢¡Öhokan(R)︎ CRM+ ¥ì¥Ýー¥È¡×¡¢¡Öhokan(R)︎ CRM+ ½ÐÇ¼¡×
- É¾²Á´ð½à¡§ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー
- Êó¹ð½ñ¥¿¥¤¥×¡§ SOC2 Type1
- ´ð½àÆü¡§ 2025Ç¯9·î30Æü
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢AICPA ¤ÎÄê¤á¤ë¹ñºÝÅª¤Ê Trust ¥µー¥Ó¥¹µ¬½à¡ÊTSC¡Ë¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿´ÆººË¡¿Í¤¬µÒ´ÑÅª¤Ê¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Öhokan(R)︎¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤¬¹ñºÝ¿å½à¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¿®ÍêÀ¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊó¹ð½ñ¤ÎÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Êhokan(R)︎ CRM¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕÎÎ°è¤Îµ¡Ç½¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤Î¤â¤È¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§Type2ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¤Î¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖSOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¡¢·øÏ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ÎÂè°ìÊâ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉôÅýÀ©¤Î±¿ÍÑÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖSOC2 Type2ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¡×¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¶È³¦Î®ÄÌ¤ÎDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÀ©À°È÷¤È±¿ÍÑ²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
Hokan¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌò°÷CISO µÈ²¬ ¹¨¼ù
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¥·¥¹¥Æ¥à¡Öhokan(R)︎¡×¤¬¡¢SOC2 Type1ÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¤ò¼õÎÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀß·×¤¬¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿®ÍêÀ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÁªÄê¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×Í×·ï¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊÝ¾ÚÊó¹ð½ñ¼èÆÀ¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Öhokan(R)︎¡×¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Type1¤ËÂ³¤¡¢º£¸å¤ÏType2¤Î¼èÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¹âÅÙ²½¡¦¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¤â¶¯¸Ç¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öhokan(R)︎¡×¤Î³µÍ×
¼ç¤ËÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Öhokan(R)︎¡×¤Ï¡¢¸«¹þ¤ß¤«¤éÊÝÁ´¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¾ðÊó¤Î½¸·×/Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é¸ÜµÒ¤ò³ÈÂç¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÍýÅ¹¡¦»ÙÅ¹¤ËÆ³Æþ¤òÃ£À®¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î½ÀÆðÀ¤È¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¡¦Åö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸±Êç½¸¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÎÏ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤ËÈ¼¤¤Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½èÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÊÝ¡¦Â»ÊÝ¡¦´ë¶ÈÆâÂåÍýÅ¹¡¢¶ä¹Ô·ÏÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂåÍýÅ¹¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
hokan¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.hkn.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://hkn.jp/contact/
¢¨hokanµÚ¤Óhokan¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òhokan¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òhokan¤Î³µÍ×
¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ê¹¹¿·¡Ë¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ê³×¿·¡Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öhokan(R)︎¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸±¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÊÝ¸±¶È³¦¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Àµ¤·¤¯Å¬ÀÚ¤ËÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.corp.hkn.jp/