¡ÚÇ¯¼ý676Ëü±ß¡Û¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº¡Ã2025Ç¯ºÇ¿·
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Ê£¶È¡¦Éû¶È¤Îµá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSOKUDAN(¥½¥¯¥À¥ó)(https://sokudan.work/)¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢CAMELORS³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.camelors.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄº¬ Ì÷Ç·¡Ë¤¬¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Î¥Þー¥±¥¿ー¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó5,500·ï¤ÎSOKUDAN(https://sokudan.work/)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý676Ëü±ß
¡¦½µ3Æü°Ê²¼¤Î°Æ·ï¤¬57%Ä¶
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬55%Ä¶
¢£ÌÜ¼¡
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ¡¢²ÔÆ¯Æü¿ô
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦¡¢¿¦¼ï
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¼ï¤ÎÆÃÄ§
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú2025Ç¯¡Û¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/5O2AXhLZ)
Ä´ººÂÐ¾Ý
SOKUDAN(https://sokudan.work/)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤ÎÃ±²Á¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤«¤é1Æü8»þ´Ö¡¢·î21Æü²ÔÆ¯¤ÇÁÛÄê·î¼ý¤ÈÁÛÄêÇ¯¼ý¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2019Ç¯7·î1·îー2024Ç¯12·î31Æü
¡¦ÂÐ¾Ý°Æ·ï¿ô
¡¡5,524·ï¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work)¡¡https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý676Ëü±ß¡Ê¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10Ãæ¡¢5°Ì¡Ë
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï676Ëü±ß¤Ç¡¢¿¦¼ïÊÌÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÇä¾å¤äÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é¥æー¥¶ーÍý²ò¡¢»ÜºöÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£BtoB¡¢BtoCÌä¤ï¤º¼ûÍ×¤¬²¢À¹¤Ç¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤Ï¹â¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Î°Æ·ï¿ô¡Ê°Æ·ï³ä¹ç¡Ë
¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡¡
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° 3°Ì °Æ·ïÈæÎ¨11.3%
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Ï¿¦¼ïÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î11.3%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°Æ·ï¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÇ¯¼ý¤È°Æ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Î²ÔÆ¯Æü¿ô
½µ4~5Æü: 42.5%
½µ2~3Æü: 43.8%
½µ1Æü: 13.7%
½µ2~3Æü¤¬43.8%¡¢½µ4~5Æü¤¬42.5%¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Æ¯¤Êý¤¬Áª¤Ù¤ë¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£½µ1Æü¤â13.7%¤ÈÂ¾¿¦¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¡¢Éû¶È¤äÊ£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ï»Üºö¤Î´ë²è¡¦Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¿Ê¤à¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤Ê²ÔÆ¯Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤ËÀïÎ¬»Ù±ç¤·¤¿¤¤¿Í¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°Æ·ï¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ
¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È(ºßÂðOK): 55.7%
¥ê¥âー¥È(°ìÉô)²Ä: 32.7%
¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä: 11.6%
¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬55.7%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È88.4%¤¬¥ê¥âー¥ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð±¿ÍÑ¡¢SNS»Üºö¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ç´°·ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¡¢¼ÒÆâ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥âー¥È°ìÉô²Ä¤Î³ä¹ç¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä¤Ï11.6%¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â°Æ·ï¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦
¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹ 34.44%
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° 11.67%
¿Íºà¥µー¥Ó¥¹ 8.25%
Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° 8.21%
¹¹ðÂåÍýÅ¹ 5.08%
¤½¤ÎÂ¾¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤¬34.44%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È42%°Ê¾å¤¬¿Íºà¶È³¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äµá¿¦¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿Íºà¶È³¦¤Ç¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»ö¶È¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°11.67%¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°8.21%¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹5.08%¤È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¶È³¦¤Ç¤Î¼ûÍ×¤âº¬¶¯¤¯¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ëÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¹¹ð±¿ÍÑ 85.71%
MA¥Äー¥ë 12.24%
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° 2.04%
Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° 2.82%
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ 2.62%
¹¹ð±¿ÍÑ¤¬85.71%¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¶ÈÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¹¹ð¤äFacebook¹¹ð¡¢Instagram¹¹ð¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£MA¥Äー¥ë12.24%¤ÈÂ³¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê»Üºö¼Â¹Ô¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÏÈæÎ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Þ¤ÇÃ´¤¨¤ë¿Íºà¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£SOKUDAN¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Ä´ººµ»ö¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ë
SOKUDAN¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµ»ö¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥Çー¥¿¤Ç¤ß¤ë¡×¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Îµ»ö°ìÍ÷¡ä
