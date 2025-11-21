È¯ÌÓºÞ¤¬1,100±ß¡ªÆüËÜÄ´ºÞ¡¢¿Íµ¤¤Î»ÔÈÎÌô¥·¥êー¥º¤Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ëÈ¯ÌÓºÞ¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÄ´ºÞÌô¶É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÄ´ºÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾ë ÏÂµª¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÄ´ºÞ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö5COINS PHARMA¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¡È¯ÌÓºÞ¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü¤è¤ê¡ÖÆüËÜÄ´ºÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¡¢11·î28Æü¤è¤êÆüËÜÄ´ºÞ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È°ìÉô´ë¶ÈÍÍ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö5COINS PHARMA¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¸¶Â§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¶Ñ°ì¤ÎOTC°åÌôÉÊ¡Ê»ÔÈÎÌô¡Ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£OTC°åÌôÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È³«È¯¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ÈÍ¸úÀ®Ê¬ÎÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿37ÉÊÌÜ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤ÏÇä¾å¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ170%¢¨1¤È¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼ÒÄ´ºÞÌô¶É¤µ¤Þ¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤µ¤Þ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖAmazon¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó100´ë¶È1,000Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ª¼è°·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢¨2¡£
¡Ö¥ê¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¡È¯ÌÓºÞ¡× 3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
1.¡¡6¤Ä¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ÎÃ¦ÌÓ¡ÊÈ´¤±ÌÓ¡¢ÁÔÇ¯ÀÃ¦ÌÓ¾É¡¢±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡¢äã¹ÇÀÃ¦ÌÓ¾É¡¢ÉÂ¸å¡¦»º¸å¤ÎÃ¦ÌÓ¡Ë¤äÇöÌÓ¡¢¤Õ¤±¡¢¤«¤æ¤ß¤ËÉý¹¤¯¥¢¥×¥íー¥Á
2.¡¡ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»È¤¨¤ë
3.¡¡Æ¬Èé¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë°éÌÓ¥±¥¢¡ª
³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ÊÌôºÞËÜÉô¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¿ä¿ÊÉôÄ¹ º´¡¹ÌÚ¹¯½¨¡Ë
¡¡È´¤±ÌÓ¤äÇöÌÓ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°éÌÓ¥±¥¢¤Ï²Á³ÊÌÌ¤Ç¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÄ´ºÞ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤1,100±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ê·Ú¤Ë°éÌÓ¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÎºÇ½é¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡2024Ç¯8·î～2025Ç¯7·î¤ÎÁ°Ç¯Æ±´üÈæ
¢¨2¡¡¼è°·ÉÊÌÜ¤Ï´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥ê¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¡È¯ÌÓºÞ
¥ê¥¹¥¯Ê¬Îà¡§Âè2Îà°åÌôÉÊ
Ìô¸úÊ¬Îà¡§ÌÓÈ±ÍÑÌô¡ÊÈ¯ÌÓ¡¢ÍÜÌÓ¡¢¤Õ¤±¡¢¤«¤æ¤ß»ß¤áÍÑÌôÅù¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÆüËÜÄ´ºÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://store.nicho.co.jp/products/OS202511121004
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³ºÅö¤¹¤ëÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¸øÀµ¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/
¡ÚÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û https://www.nicho.co.jp/brand/
ÆüËÜÄ´ºÞ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä»ö¶È¡¢°åÎÅ½¾»ö¼ÔÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð»ö¶È¡¢¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÍÊ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÄ´ºÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û https://www.nicho.co.jp/
1980Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¹ñ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ëÄ´ºÞÌô¶É¤Î¤¢¤ë¤Ù¤µ¡Ç½¡¦Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤Ù¤¯¡Ö°åÌôÊ¬¶È¡×¤òÄÉµá¤·¡¢Ä´ºÞÌô¶ÉÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÄ´ºÞÌô¶É¤òÅ¸³«¤·Ìó4,000Ì¾¤ÎÌôºÞ»Õ¤òÍ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ´ºÞÌô¶É´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ÎÉáµÚ¤äºßÂð°åÎÅ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤«¤éICTÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÎÉ¼Á¤Ç³×¿·Åª¤Ê°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüËÜÄ´ºÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-6810-0826¡¡FAX¡§03-3457-3152
E-Mail¡§pr-info@nicho.co.jp