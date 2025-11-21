ÌÑÁÛÁíÍý¥·¥êー¥º ²ÈÂ²ÊÔ£±£°.¡Ø¤â¤·¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÙÈ¯Çä¡ª―µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢°¦¤Ç¤Þ¤ï¤ë¾®¤µ¤Ê¹ñ¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê―
¤â¤·¤â¤³¤Î¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤é――¡©
µã¤À¼¤¬¹ñ²ñ¤Ë¶Á¤¡¢À¯ºö¤Ï¥ß¥ë¥¯¤È¤ª¤à¤Ä¤È¾Ð´é¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖÌÑÁÛÁíÍý ²ÈÂ²ÊÔ¡×ºÇ½ª´¬¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÁíÍý¡É¤ÎÅÐ¾ì¡£
¿¼Ìë¤Î¥ß¥ë¥¯Èó¾ï»öÂÖ¡¢¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¹ñ²È´íµ¡¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤³°¸ò¡¢Î¥Æý¿©³×Ì¿¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤Î¡Ö¤Þ¤Þ¡×Ë¡°ÆÀ®Î©¤Þ¤Ç--¡£
10¾Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥æー¥â¥¢¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ÇÉÁ¤¯¡È²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñ¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
µã¤¯¤³¤È¤â¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¡ÖÀ¯¼£¡×¡£
¥Þ¥ÞÂç¿Ã¤â¥Ñ¥ÑÉûÁíÍý¤â¡¢ËèÆü¤¬°¦¤ÈÇ¦ÂÑ¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¡£
ÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë°ìºý¡£
¡È²ÈÂ²¤ÇÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î´ñÀ×¤ò¡¢ºÆ¤Ó»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½ñÌ¾¡§ ¤â¤·¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¡―°¦¤Ç¤Þ¤ï¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹ñ¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê―
Ãø¼Ô¡§ ¤Ò¤é¤«¤ï¤æ¤¦¤
¥·¥êー¥º¡§ ÌÑÁÛÁíÍý ²ÈÂ²ÊÔ£±£°.¡ÊºÇ½ª´¬¡Ë
È¯¹Ô¡§ 2025Ç¯11·î¡¡Amazon Kindle¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ
URL : https://x.gd/souriAkachan