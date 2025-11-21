¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¤¥ó¥ÉÂç¼êVC Blume Ventures¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¿·µ¬¤ËÀßÄê
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§îÝÌî¾»Âå¡£°Ê²¼¡¢¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥Ö¥ëー¥à¡¦¥°¥íー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É£±¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤ò3,400Ëü¥É¥ë(Ìó50²¯±ß)µ¬ÌÏ¤ÇÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁÈ¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂç¼ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎBlume Ventures¡ÊËÜ¼Ò¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡§Karthik Reddy(¥«¥ë¥Æ¥£¥¯¡¦¥ì¥Ã¥Ç¥£)»á¡¦Sanjay Nath(¥µ¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥Êー¥¹»á)¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¡ÖBluMax FundII¡×¤òÄÌ¤¸¡¢IPO¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥ÉÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤ØÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤Ï»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±çºöÅù¤òÇØ·Ê¤Ë¹â¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¼çÍ×À®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¾ÃÈñºâ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹ñ²ÈÅê»ñÂ¥¿Ê¡¦±ß³ê²½µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëInvest India¡ÊKey Investment Opportunities in India for 2025¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¥¤¥ó¥É¤ÎIT»Ô¾ì¤Ï2026Ç¯¤Ë3,000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Ë467²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¡¢¾ÃÈñ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤âµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BluMax FundII¤Ç¤Ï¡¢Blume Ventures¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·ー¥ÉÃÊ³¬¤«¤éÅê»ñ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ª¤è¤Ó»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹´ë¶È·²¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÍ¤·º£¸å3～5Ç¯°ÊÆâ¤ËIPO¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÊ³¬¤Î¥¤¥ó¥ÉÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤òÁªÄê¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È²Á³Ê¤Ç¥»¥«¥ó¥À¥êーÅê»ñ(°ìÉô¥×¥ìIPO¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥êーÅê»ñ)¤ò¹Ô¤¤¡¢Áá´ü¤ÎExit¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Blume Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Blume Ventures¤Ï2010Ç¯ÀßÎ©¤Î¥¤¥ó¥ÉÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ËÜ¤Î´ð´´¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÄê¤·¡¢±¿ÍÑÁí³Û¤ÏÌó6.5²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥ÉµÚ¤Ó¥×¥ì¥·¥êー¥º AÃÊ³¬¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥»¥¯¥¿ー¤´¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÇ¤¥Ñー¥È¥Êー¤¬Åê»ñÀè´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ä¥¨¥°¥¸¥Ã¥È¤òÊñ³çÅª¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·ー¥ÉÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Mettl(¿Íºà¥¹¥¥ëÂ¬Äê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à)¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°À¤³¦Âç¼ê¤ÎMercer¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢½é²óÅê»ñ¤«¤é15ÇÜ°Ê¾å¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Unacademy¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡¢Slice¡Ê¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È/·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Spinny¡ÊÃæ¸Å¼ÖÇäÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://blume.vc/
¢¡¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥É¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¤ÎÅê»ñ±¿ÍÑ¶È¼Ô(´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(¶â¾¦)Âè3407¹æ)¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È³ô¼°Åê»ñ¡¢ÊÆ¹ñ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥Ç¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡¢²¤½£¥È¥ìー¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÀïÎ¬Åù¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸µÚ¤Ó¸ÜµÒ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥«¥É¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ½ßÉ×)¤¬ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô(´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(¶â¾¦)Âè3271¹æ)¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÈÈÎÇä¶ÈÌ³¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢³Æ¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
