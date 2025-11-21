Arent¡¢·úÀßDXÅ¸Åìµþ¤Ë¤Æ¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒArent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ûÎÓ¹µ°¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5254¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè10²ó JAPAN BUILD-·úÃÛ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-Âè5²ó ·úÀßDXÅ¸ Åìµþ¡×¤Ë¤Æ¡¢¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿¹Ã«Ì÷É§»á¤È¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª ÀÑ»»¡¦¸«ÀÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½¾Íè¼êºî¶È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿½¦¤¤¶ÈÌ³¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä¡¢¿ÞÌÌ¾ðÊó¤Î¹½Â¤²½¤ÈAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀÑ»»¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ò¼ÂÌ³¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÞÌÌÇ§¼±¤ä¸«ÀÑ¼«Æ°ºîÀ®¤Î»öÎã¤ò´ð¤Ë¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ë¤â¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ³µÍ×- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª ÀÑ»»¡¦¸«ÀÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ
- Æü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～14:15
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÆîÅ¸¼¨Åï1³¬¡Ê·úÀßDXÅ¸ ÅìµþÆâ¡Ë¥»¥ß¥Êー²ñ¾ìH¡¡
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-4-10
- ÅÐÃÅ¼Ô
- - ¿¹Ã«Ì÷É§¡Ê¶¨±É»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IT»ö¶ÈËÜÉô µ»»ÕÄ¹(¹©³ØÇî»Î)¡¡¡Ë
- - ³ûÎÓ ¹µ°¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒArent ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
- ³«ºÅÊý¼°¡§²ñ¾ì»²²Ã¤Î¤ß
- Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î¤´»²²ÃÊýË¡¡Û
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¤Ë¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñÍè¾ìÅÐÏ¿¡×¤È¡Ö¥»¥ß¥Êー»²²ÃÅÐÏ¿¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÍè¾ìÅÐÏ¿ :
https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1530304186666673-DKG
¥»¥ß¥Êー»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://biz.q-pass.jp/f/11137/jb_seminar_tokyo_25/seminar_register
¡Ê¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥ー¥ïー¥É¡ÖDX¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡×¡¢ÆüÉÕ¡Ö12·î11Æü¡×¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý¥»¥ß¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Å¸¼¨²ñ³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè10²óJAPAN BUILD-·úÃÛ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-Âè5²ó ·úÀßDXÅ¸ Åìµþ
- ²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÆü10:00～17:00
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1
- ¥¢¥¯¥»¥¹¡§
- - ¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
- - ¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÅÌÛÃÎ¤òÌ±¼ç²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖDX»ö¶È¡×¤È¡¢¼«¼ÒSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡×¤ÎÆó¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BIM¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Revit¸þ¤±¥×¥é¥°¥¤¥ó·²¡ÖLightning BIM¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏM&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖPlantStream(R)¡×¡ÖBUILD°ì´Ó¥·¥êー¥º¡×¡Ö¸½¾ì¥Ê¥Ó¹©Äø¡×¡Ö¿½ÀÁ¤¯¤óf¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Á£ò£å£î£ô
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19 KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³ûÎÓ¹µ°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§8²¯11É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://arent.co.jp/
Ìä¹ç¤»Àè¡¡¡§info@arent3d.com