NewsPicks¤Ë¤Æ¡¢WorkX¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWorkX¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅìÌîÃÒÀ²¡¢°Ê²¼¡ÖWorkX¡×¡Ë¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÆ£Åè¤È³ô¼°²ñ¼Òuloqo¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÀî ·ü²ð¡¢°Ê²¼¡Öuloqo¡×¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë
´ØÀî»á¤È¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢NewsPicks¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÞ³ÈÂç¤¬¿Ê¤à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¿Íºà¡×¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë³§¤µ¤Þ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µ»ö¤Î¾ÜºÙ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ØÀî ·ü²ð »á
³ô¼°²ñ¼Òuloqo ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥ê¥¯¥ëー¥È¥°¥ëー¥×¤Î¿Íºà°¶ÀûÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢
2016Ç¯4·î¡¢³ô¼°²ñ¼Òuloqo¤òÀßÎ©¡£
·Ð±Ä¡¦³Æ»ö¶È¤Î´É¾¸¡¦±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î´É¾¸¤òÃ´¤¦¡£
2022Ç¯4·î¡¢Æ±¼Ò¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÈÇäµÑ¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£
2024Ç¯6·î¡¢MBO¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆÅÙ¾¦¹æ¤òuloqo¤ËÊÑ¹¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
URL¡§https://uloqo.net/
Æ£Åè Í´ºî
³ô¼°²ñ¼ÒWorkX ¼èÄùÌòCSO
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¸å¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò·Ð¤Æ¡¢WorkX¤Ë»²²è¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¶ÈÍÆ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£
2021Ç¯Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¾å¾ì¸å¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤òÊÂ¹Ô´É¾¸¡£
¸½¿¦¤Ç¤Ï¼¹¹ÔÌò°÷¤ò·Ð¤Æ¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢LeanX¤ª¤è¤ÓSales»ö¶È¤ò´É¾¸¡£
¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¸¡Æ¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à
Æ³Æþ/ºþ¿·¡¢BPR/BPO¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è/¶È³¦¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWorkX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WorkX¤Ï¡¢¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤ÎÊÑ³×¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤·Á¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÄ´Ã£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖProConnect¡×¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤ÊDX/AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖLeanX¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ò½¸¤á¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWorkX
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅìÌîÃÒÀ²
ÀßÎ©¡¡¡§2018Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷»ÍÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー20³¬
»ö¶È¡¡¡§°Æ·ï¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖProConnect¥·¥êー¥º¡×¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖLeanX¡×¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡
URL¡¡¡§https://work-x.com
¡ãProConnect¥·¥êー¥º¡ä
¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
ProConnect¡§https://pro-connect.jp
ProConnect Engineer¡§https://engineer.pro-connect.jp
ProConnect Ticket¡§https://pro-connect.jp/ticket
¡ãLeanX¥·¥êー¥º¡ä
¡ÖDX/AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
LeanX¡§https://work-x.com/services/lean-x
LeanDataX¡§https://work-x.com/services/lean-data-x