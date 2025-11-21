³ô¼°²ñ¼ÒG-gen ¤Î5Ì¾¤¬ Google Cloud Partner All-stars 2025¤ò¼õ¾Þ
¤³¤ÎÅÙ ³ô¼°²ñ¼ÒG-gen¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±©¼Æ¹§¡¢°Ê²¼G-gen¡Ë¤Ï¡¢G-gen¤Î5Ì¾¤¬¡¢Google Cloud ¤Î¡ÖGoogle Cloud Partner All-stars 2025¡× ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖGoogle Cloud Partner All-stars¡×¤Ï¡¢ Google Cloud ¤¬¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢Google Cloud ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¡¢³×¿·À¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¸Ä¿Í¤òÀ¤³¦Åª¤Ë Partner All-stars ¤È¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ËËèÇ¯É½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥Æ¥´¥êー¡Û
AI ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥Ç¥ê¥Ð¥êー ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥»ー¥ë¥¹
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡Ú¼õ¾Þ¼Ô¡Û
AI Innovation
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜÉô ±Ä¶ÈÉô
¹°è±Ä¶È²Ý
¡¦ÊÆÀî º´Ëþ¿Í
¼óÅÔ·÷±Ä¶È²Ý
¡¦¿¹ËÜ ·òÍÀ
Marketing
»ö¶È³«È¯Éô
¥Ö¥é¥ó¥É¡õ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý
¡¦Ô¢µÈ âÃÂÀÏº
Sales
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜÉô ±Ä¶ÈÉô
¹°è±Ä¶È²Ý
¡¦ÀÐÀî Îå
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜÉô ±Ä¶ÈÉô
SI¥»ー¥ë¥¹²Ý
¡¦¸åÆ£ ¹¨Êå
¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ CRO ¹õ¿Ü µÁ°ì ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÀº±Ô¤Ç¤¢¤ë5Ì¾¤¬¡ÖGoogle Cloud Partner All-stars 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³Æ¸Ä¿Í¤ÎÂî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢Google Cloud ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒÂè°ì¼çµÁ¤ä³×¿·À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ÊÀ¼Ò¥á¥ó¥Ðー¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤Ë¡¢¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤âÄÉ¤¤È´¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍê¤â¤·¤¤¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤È¶¦¤Ë¡¢²æ¡¹G-gen ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤ä¤¹¤¯¡× ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Google Cloud ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒG-gen »ö¶È³«È¯Éô ¥Ö¥é¥ó¥É¡õ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý Ô¢µÈ âÃÂÀÏº¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
G-gen ¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÉÀ¤Âå¡É¤ò¸£°ú¤·¡¢ÊÑ³×¤ò¡É°ú¤µ¯¤³¤¹¡É¡É°äÅÁ»Ò¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¾Ú¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ÉÍÀ¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼ÒÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¡¢»Ô¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤ä¤¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¡¢¤½¤·¤Æ Google Cloud ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒG-gen ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
G-gen ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÀì¶È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£Google Cloud ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍøÍÑ»Ù±ç¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯Åù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡Ì¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒG-gen
ÂåÉ½¼Ô¡¡ : ÂåÉ½¼èÄùÌò ±©¼Æ¹§
ËÜ¡¡¼Ò¡¡ : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÍÈ¾ìÄ®1ÈÖ 21¹æ ÈÓÅÄ¶¶¾£ËÜ¥Ó¥ë2³¬
»ñËÜ¶â¡¡ : 5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ : Google Cloud¡¢Google Workspace ¤Î¥ê¥»ー¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È : https://g-gen.co.jp
Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd
X (µì Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud
µ»½Ñ¥Ö¥í¥°¡¡ : https://blog.g-gen.co.jp/
* Google Cloud¡¢ µÚ¤Ó Google Workspace ¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£