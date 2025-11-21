ERPC¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÂç·¿ Solana RPC ¥Îー¥É¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·ºÆ²ÔÆ¯¡£¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¹âÂ®²½¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡ÊSGP¡Ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿ Solana RPC ¥Îー¥É(HTTP/WebSocket)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Solana ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Solana ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ì¥¤¥äー¤ËÂÐ¤¹¤ë±ýÉü ping ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î 1ms Ä¶¤«¤é 0 ¥³¥ó¥ÞÂæ¡Ê0.x ms¡Ë¤Ø¤ÈÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÀ³Î¤Ê²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î Solana ÍøÍÑ¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¤½¤Î¼ûÍ×¤È¹âÂ®²½¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤¬ Solana ÍÑÅÓ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ¶âÍ»¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò·ë¤Ö³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¼çÍ×ÅÔ»Ô¤È¤Î±ýÉüÃÙ±ä¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
Solana ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ï¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥×ー¥ë¤Î¥¹¥Æー¥¯ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤È¥¹¥Æー¥¯Ê¬ÉÛ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Solana ÍÑÅÓ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÂç·¿ RPC ¥Îー¥É¤ò Solana ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ì¥¤¥äー¾å¤ÇÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤«¤é¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ì¥¤¥äー¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Solana ¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
½¾Íè¤Î¹½À®¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î RPC ¥Îー¥É¤Ï Solana ¤Î¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÃÊÎ¥¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥Û¥Ã¥×¤ä·ÐÏ©¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¼«ÂÎ¤Ï½½Ê¬¤Ë¾®¤µ¤¤¿å½à¡ÊÌó1～2ms¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¼èÆÀ¤ä¥í¥°¼èÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÂç·¿ RPC ¥Îー¥É¤Ï¡¢Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¥¹¥Æー¥¯¤¬½¸ÃæÅª¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ì¥¤¥äー¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¹½À®¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î±ýÉü ping ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î 1ms Ä¶¤«¤é 0 ¥³¥ó¥ÞÂæ¡Ê0.x ms¡Ë¤Ø¤ÈÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥í¥°¤Î¼èÆÀ¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¤´¤È¤Ë°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÐÏ©¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤Ð¤é¤Ä¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
- Shreds ¤Î¼õ¿®¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹½èÍý¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
Ê¿¶Ñ¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿Æ±´ü¤ËÉ¬Í×¤Ê Shreds ¤Ï UDP ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î·ÐÍ³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¼õ¿®¤¬Â®¤¯°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Shreds ¤Î¼õ¿®·ÐÏ©¤¬ºÇÃ»²½¤µ¤ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥í¥°¤Î¼èÆÀ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¼ûÍ×³ÈÂç¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È Web3 ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Solana ¤ò´Þ¤à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¿Í¸ý¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ö¹âÂ®¤«¤Ä·øÏ´¤Ê RPC ´ðÈ×¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥íー¥«¥ë´Ä¶¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é³¤³°¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î RPC ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬Âç¤¤¤
- ³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤ä¹âÉé²Ù»þ¤ËÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤ä¤¹¤¤
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥É¤ä¥Þ¥·¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë
º£²ó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÂç·¿ RPC ¥Îー¥É¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÈºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ì¥¤¥äー¤«¤é²ò¾Ã¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ÎÀß·×Êý¿Ë¡§Solana ¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç¥Îー¥É¤ò±¿ÍÑ
ERPC ¤Î¶¦Í¥Îー¥É¤Ï¡¢Solana ¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Solana ¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥Àー²ó¿ô¤Ï³Æ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Î¥¹¥Æー¥¯ÎÌ¤ËÈæÎã¤·¡¢Shreds ¤Ï¥¹¥Æー¥¯ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤«¤é½ç¤ËÅÁÇÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Æー¥¯¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ Shreds ¤òºÇ¤âÁá¤¯¼õ¿®¤Ç¤¤ë¥ì¥¤¥äー¤È¤Ê¤ê¡¢ERPC ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò ¡ÈSolana ¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É ¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥¤¥äー¤Ë¶¦Í¥Îー¥É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤ËºÇ¿·¥Çー¥¿¤ØºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥í¥°¡¢Shredstream¡¢gRPC ¤Î³Æ¼ï¥Çー¥¿¤¬ºÇÃ»·ÐÏ©¤Ç½èÍý¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤Ë¤è¤ë¤Ð¤é¤Ä¤¤ä·ÐÏ©ÊÑ¹¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÂç·¿ RPC ¥Îー¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¡¢¤³¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Îµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½èÍý¤Î°ì´ÓÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Solana RPC Bundle ¥×¥é¥ó
ERPC ¤Ç¤Ï¡¢Solana ¸þ¤±¤Î¹âÂ®²óÀþ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖSolana RPC Bundle¡×¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Bundle ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¹½À®¤ò°ì³ç¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- Solana RPC¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë
- Geyser gRPC¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
- Shredstream gRPC
Â¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤Þ¤º Geyser gRPC ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å Shredstream ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡ÃÎ¤ÈÁ÷¿®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤è¤êÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¹½À®¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Bundle ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¹âÀÇ½²½¤ò¡¢´ûÂ¸¤ÎËÜÈÖ´Ä¶¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Premium Ryzen VPS ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼çÍ×µòÅÀ¡ÊÎã¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤Î°ìÉô¤ò¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤ÇºÇÂ®²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ò Premium Ryzen VPS ¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¹½À®¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Premium Ryzen VPS ¤Ï¼¡¤Î¹½À®¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹½À®Îã¡Ë¡£
- À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÓ 5.7GHz ¤Î Ryzen CPU
- ECC DDR5 ¥á¥â¥ê
- NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸
- 20-50Gbps ¤ÎÀìÍ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
- ¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÀìÍÀß·×
¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤Û¤É¤Î¹½À®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¼çÍ×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¹âÂ®´Ä¶¤ò¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºß¸Ë¾õ¶·¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤Ï¡¢¸½ºß¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¹½À®¤Î¤´ÁêÃÌ¤ä¡¢Bundle ¥×¥é¥ó¡¢Premium Ryzen VPS¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¥êー¥¸¥ç¥ó¤Îºß¸Ë¡¦¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
ERPC¡¢SLV¡¢Validators DAO ¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC ´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à Epics DAO ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÀÇ½¤Ê³«È¯´Ä¶¤òÍÆ°×¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ ERPC ¤ä SLV ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Solana ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½Â¤¤ä¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¹½À®¤òÀ°È÷¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¸þ¾å¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR