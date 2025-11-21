LGBTQ+¤Ø¤Î´ë¶È¤Î¼èÁÈ¤ß»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¡¦¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡¦¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤Î³ÍÆÀ
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×£Ã£Å£Ï¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§±üÂ¼ ´´É×¡¢°Ê²¼¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£ー¡Ê°Ê²¼¡ÖLGBTQ+¡×¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎwork with Pride¤«¤é¡¢¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¢¨£±¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¡¦¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡¦¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£±¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íwork with Pride¤¬ºöÄê¤·¤¿¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ+¤Ê¤É¤ÎÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ßÉ¾²Á»ØÉ¸
£±¡¥PRIDE»ØÉ¸¤Î³ÍÆÀ¾õ¶·
¡¡¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³ÍÆÀ¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×Ç§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¢¨2¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£²¡¡LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²òÂ¥¿Ê¤ä¸¢ÍøÍÊ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¡¦¼«ÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥¯¥¿ー¤òÄ¶¤¨¤¿¼çÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¼èÁÈ¤ß
¡ãPRIDE»ØÉ¸¡Ö¥ì¥¤¥ó¥ÜーÇ§Äê¡×¡ä
¡Ú£²Ç¯Ï¢Â³¡ÛÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥ê¥êー¥¹(https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/topics/2025/20251114_1.pdf)¡Ë
¡ãPRIDE»ØÉ¸¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡ä
¡Ú£²Ç¯Ï¢Â³¡Û£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¢¨3
¡Ú£·Ç¯Ï¢Â³¡ÛÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¢¨3¡Ê¥ê¥êー¥¹(https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/topics/2025/20251114_1.pdf)¡Ë
¡Ú£²Ç¯Ï¢Â³¡Û£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ê¥ê¥êー¥¹(https://www.himawari-life.co.jp/-/media/himawari/files/company/news/2025/a-01-2025-11-14.pdf?la=ja-%E2%80%A6)¡Ë
¡Ú£´Ç¯Ï¢Â³¡Û£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ê¥ê¥êー¥¹(https://news-ins-saison.dga.jp/topics/down2.php?id=9002910&attach_id=1603)¡Ë
¡ãPRIDE»ØÉ¸¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¡ä
¡Ú£²Ç¯Ï¢Â³¡Û£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ï¥é¥ó¥Æ¥£¡Ê¥ê¥êー¥¹(https://www.sompo-swt.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/newsrelease20251117-1.pdf)¡Ë
¢¨£³¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÏ¢Ì¾±þÊç
¾ÜºÙ¤Ï³Æ¼Ò¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡ÊDEI¡Ë¤ò¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÊÌ¡¦¾ã³²¤ÎÍÌµ¡¦¹ñÀÒ¡¦Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Ò°÷¤¬À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å