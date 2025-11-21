¡É2025Ç¯¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡í ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ä¤³¤ÎÅß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÏÃÂê¤Î22À½ÉÊ ¥¯ー¥Ý¥óµÚ¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÇºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ
³ô¼°²ñ¼ÒKALOS BEAUTY TECHNOLOGY¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ±ÉÏÂ¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êÀè¹Ô¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤Ë¤ÆºÇ¿·¤ÎÈþÍÆ¡¢·ò¹¯´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ä¤³¤ÎÅß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÏÃÂê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ç·×22¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥óµÚ¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê³ä°úÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ªºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KALOS BEAUTY TECHNOLOGY¤Ï¡¢¸µReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¤ÎÅý³ç¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¡¢»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤¿²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KALOS BEAUTY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡¡¥»ー¥ëÂÐ¾Ý´ü´Ö
Àè¹Ô¥»ー¥ë´ü´Ö:11·î21Æü(¶â) 0:00 ～ 11·î23Æü(·î) 23:59
ËÜ¥»ー¥ë´ü´Ö:11·î24Æü(¶â) 0:00 ～ 12·î1Æü(·î) 23:59
*¤¤¤º¤ì¤ÎÀ½ÉÊ¤â¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥»ー¥ëÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÎã
[50¡óOFF] JFT £³D¥ªー¥È¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¥ªー¥È¥àー¥Ó¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¤ª¿¬¤ä¹ø¤Ë¤«¤«¤ëÂÎ°µ¤òºÇÂçÌó£¶£°¡óÊ¬»¶
ÆÃµöµ»½Ñ¤Î¥¨¥¢¥»¥ë¤Ç¡¢¹øÄË¤äºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
Âç¼êÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ËÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¢¤ê
»Å»ö¤ÇÄ¹»þ´ÖºÂ¤ëÊý
±¿Å¾¤äºÂ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Êý
¤ª¿¬¤ä¹ø¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)\19,800-¤«¤é
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¤Ç¼Â¼Á50%OFF¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
https://amzn.asia/d/7KFez4f
[50¡óOFF] JFT ·Ú¤Ã¤È ³Ú¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
Âç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¤â¾Ò²ðÄº¤¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊØÍø¾¦ÉÊ
¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ª¡¢»Ø¤äÏÓ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤òÂçÉýÊ¬»¶
²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¤È¤¤Î½Å¤µ¤¬ÉÔ»×µÄ¤È·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿åÀö¤¤¤Ç¤â¤Ç¤±ÒÀ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)\2,500¤«¤é
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¤Ç¼Â¼Á50%OFF¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
https://amzn.asia/d/7bs1YJe
[50¡óOFF] JFT ¸ª³Ú¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¸ª¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤òºÇÂç77¡óÊ¬»¶¤·¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡Ç½¤Î¶õµ¤Ä´À°Ä´À°µ¡Ç½¤Ä¤¤Ç¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤ä¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¡£
¿åÀö¤¤¤Ç¤â¤Ç¤±ÒÀ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯¤äÊú¤Ã¤³É³¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\7,480¤«¤é
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¤Ç35%OFF¤È
15%Ê¬(\11,22-Ê¬)¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µÃ×¤·¤Þ¤¹
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN69NSZW
[50¡óOFF]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JFT 3D¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¥·¥êー¥ºÎß·×1ËüÂæÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤òÌó30¡óÄã¸º¤·¡¢¤ª¿¬¤ä¹ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎºÂ¤ê»Å»ö¤ÎÊý¤ä¡¢Î¹¹Ô¡¢½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿å¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢²°³°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\9,680-¤«¤é
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¤Ç¼Â¼Á50%OFF¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2PVQ45Y
[40¡óOFF]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dr.Beau Beau te(¥Ó¥åー¥Æ¡Ë
ÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÆÈ¼«¤Î7wave-EMS¤Ç¶ÚÆù¤ò»É·ã ¡Ö7wave-EMS¡×ÅëºÜ¡ª£·¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÅÅÎ®¤¬¡¢¤æ¤ë¤ó¤À¤ê¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¶ÚÆù¤ò±ü¤Þ¤Ç»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)\36,800- ¤«¤é
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é
40%Ê¬(\14,720-Ê¬)¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µÃ×¤·¤Þ¤¹
https://amzn.asia/d/3dFS4Lw
¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤â¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤ËÀßÄê
¡¦Dr.Beau Lattractions Dryer
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\20,900¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é
¤µ¤é¤Ë43%OFF+20%Ê¬(\2,400-Ê¬)¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µÃ×¤·¤Þ¤¹
https://amzn.asia/d/f1TBMQi
¡¦Dr.Beau Mask de kirei
¡Ö»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)\36,800- ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ï¾åµ/»²¹Í²Á³Ê¤«¤é
40%Ê¬(\14,720-Ê¬)¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µÃ×¤·¤Þ¤¹
https://amzn.asia/d/a2KJkdv
¡¦Rooomy ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥Áー¥Þー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\8,780¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\7,024-
https://amzn.asia/d/1zYcByT
¡¦ÄÞ¥¥ì¤ë¤ómini
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\5,980¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\4,784-
https://amzn.asia/d/gKFwb1d
¡¦ÄÞ¥¥ì¤ë¤ó
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\7,980¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\6,384-
https://amzn.asia/d/bWkE7M6
¡¦¥µ¥É¥ë¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¡Ë
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\5,390¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\4,312-
https://amzn.asia/d/5k2koFK
¡¦¥µ¥É¥ë¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥Îー¥Þ¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\5,390¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\4,312-
https://amzn.asia/d/auP9abj
¡¦¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
»²¹Í²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\3,480¢ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¼Â¼Á\2,784-
https://amzn.asia/d/inPAKV1
¡ÚKALOS BEAUTY ¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
https://kalos-beauty.co.jp/products/
¡öAmazon¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿»þÅÀ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»ー¥ë¾¦ÉÊ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ü´Ö³°¤Ë±ÜÍ÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°Ê³°¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKALOS BEAUTY TECHNOLOGY
¸µ¥·¥ãー¥×¡¢¸µMTG ¥ê¥Õ¥¡¤ÎÅý³ç¤À¤Ã¤¿ÂåÉ½¤Î¹âÅÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¿·ÈþÍÆµ¡´ï¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì
*ÂåÉ½¡Ë¸µ¥·¥ãー¥×¤ËÌó28Ç¯´Ö½¾»ö È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー¤ä³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¤½¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¼Â»Ü
·ÈÂÓ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQualcomm¼Ò¤äTI¼Ò¤È¶¨¶È¤·¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÎÉ¸½à²½¤Ç¥·¥ãー¥×¤Î±Õ¾½¤È¥«¥á¥é
¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥·¥åROM¤òÀ¤³¦°ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤·¤¿¡£
J-PHONE(Åö»þ)¤ÎÀ¤³¦½é¥«¥á¥éÉÕ¤·ÈÂÓ¤Î¥«¥á¥é¤ò´ë²è¤·¡¢·ÈÂÓ¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥·¥§¥¢17.8%¤ÎNo.1¤È¤·È¾´ü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò1000²¯¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
ÅìËÌ¿ÌºÒ¤ÎÃßÅÅÃÓ´óÉÕ¤ä·ÈÂÓ¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¤ëÊü¼ÍÀþ¥«¥¦¥ó¥¿ー³«È¯
À¤³¦½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥ó¥È¥²¥ó³«È¯¤Ç¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à
(¢¨¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢(³ô)MTGµÚ¤ÓReFaÅù¤ÎÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒKALOS BEAUTY TECHNOLOGY
https://kalos-beauty.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-14-9 ½©ÍÕ¸¶MF¥Ó¥ë28¹æ´Û7³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§£°£³-£´£´£°£µ-£²£µ£´£¸
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ±ÉÏÂ