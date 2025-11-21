AI¡ßBPO¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç4,500Ëü±ß¤ò»ñ¶âÄ´Ã£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Â¼¹¬Ìï¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¤¥»¥¤¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÁý»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Áí³Û4,500Ëü±ß¤òJ-KISS·¿¿·³ôÍ½Ìó¸¢Êý¼°¤Ë¤ÆÄ´Ã£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ú¼õÀè¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¦HED³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼ÒQR¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È
¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È µÜËÜË®µ× »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ global CEO ËÜÅÄ¸¬ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹©Æ£ÃÒ¾¼ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMacbee Planet ¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¾¾ËÜ¾ÏÂ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÅÄÉô¿ò¹° »á
¢¨¤³¤ÎÂ¾¡¢Ê£¿ô¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÊý¤â°ú¼õÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¤Ï¡ØAI¡ßBPO¡Ù¤ò¼´¤Ë¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶È¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ï¸úÎ¨¡¦ÉÊ¼Á¤È¤â¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢AI¤ò¡È»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¡É¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤ÏAI¤ò¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆBPO¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿PR¤äºÎÍÑPRÎÎ°è¤Ç¤Î»öÎãÀ©ºî¡¦ºÎÍÑ¹Êó»Ù±ç¤«¤é»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÁÏ¶È1Ç¯¤Ç130¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÂÐ±þÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦»öÎãÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ö»öÎã¤Î¥×¥í¡×
»öÎã¤Î¥×¥í¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤¬µ®¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅª³Î¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄãÃ±²Á¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µ»ö¤äÆ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µ®¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÎÍÑµ»öÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡ÖºÎÍÑ¹Êó¤Î¥×¥í¡×
note¡¦Wantedly¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡¦¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢ºÎÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤«¤éÁª¹Í°Ü¹ÔÎ¨¡¢ÆâÄê¾µÂúÎ¨¤Î¸þ¾å¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¿Ø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¾¾Â¼¹¬Ìï
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2012Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ËÆþ¼Ò¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ5Ç¯¼å½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯9·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥åー¥Þ¥Ä¥ïー¥«ー¤òÁÏ¶È¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤È¤·¤Æ¡¢Ìó6²¯±ß¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤Ø¤ÎÇäµÑ¡¢Çä¾å15²¯±ß¤ÎÃ£À®¤ò¸£°ú¡£2024Ç¯8·îËö¤Ë¥·¥åー¥Þ¥Ä¥ïー¥«ー¤òÂàÇ¤¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¤òÁÏ¶È¡£
1989Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ñÌ£¤Ï¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡£
¼èÄùÌò COO¡§À±ÍÔ²ð
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ËÆþ¼Ò¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹Êó¤ò·Ð¸³¡£2016Ç¯9·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥åー¥Þ¥Ä¥ïー¥«ー¤ò¾¾Â¼¤È¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¡¢¼èÄùÌòCOO¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤ò´É¾¸¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¡£2024Ç¯8·îËö¤Ë¥·¥åー¥Þ¥Ä¥ïー¥«ー¼èÄùÌò¤òÂàÇ¤¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£
1990Ç¯¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï¡£
Åê»ñ²È¥³¥á¥ó¥È
¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È µÜËÜË®µ×»á¤è¤ê
¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2020Ç¯¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¼êÎ©¤Æ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¯¶È²È¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¯¶È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤ì¤ë¤È»Ç¤¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¤´±ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤ËÊª»ö¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÂª¤¨¡¢Àè¼êÀè¼ê¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁïÌÀ¤µ¤Ç¡¢¤¼¤Ò»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤¥»¥¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙÅÄ¹¬Ìï
ÀßÎ©¡§2024Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡ßBPO¤Ë¤è¤ë»öÎãÀ©ºî¡¦ºÎÍÑ¹Êó»Ù±ç»ö¶È
