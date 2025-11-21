ÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¡Ö¡ÈIMMERSIVE CAFE¡É¤È¤â¤À¤Á¡ìn-chi¡×¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
a.d-life³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁêÀîÈþ´õ¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Ê¤É¡È·Ý¤òËá¤¯¿Í¡á¥¢¥¯¥¿ー¡É¤È¡¢Èà¤é¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡È¥²¥¹¥È¡É¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥Õ¥§¡Ö¡ÈIMMERSIVE CAFE¡É¤È¤â¤À¤Á'n-chi¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¥«¥Õ¥§¡¦¤È¤â¤À¤ó¤Á¡Ë¡×¤ò12·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦ÅìÃæÌî¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¨¥¥¹¥È¥éÌò¤ò°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¸ø³«·Î¸Å¤ò2025Ç¯11·î¾å½Ü¤Ë¼Â»Ü¡£¸ø³«·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¥¢¥¯¥¿ーÁ´°÷¤Ç¡É¤È¤â¤À¤Á¤Î²È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤òÁ´°÷¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥ÈÌò¤«¤é¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍ§¤À¤ÁÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢a.d-life³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖIMMERSIVE CAFE¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î°Â¿´´¶¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï³èÆ°¤È¼ýÆþ¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡È¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¾ï¡É¤È¡È¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡É¤òÄó¶¡¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://tomodachi-n-chi.immersive-cafe.com/
¸ø³«·Î¸Å³«ºÅÊó¹ð¡§ ¡È¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¾ï¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö
12·î¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò¾·¤¤¤Æ¥¢¥¯¥¿ー¤È¥²¥¹¥È¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤È¤â¤À¤Á¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¡£±é¤¸¤ëÂ¦¤È´Ñ¤ëÂ¦¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡ÖÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ëË×ÆþÂÎ¸³¡×¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¢¥¯¥¿ー¤È¥²¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤ËÍ§¤À¤ÁÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¢¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡È¤È¤â¤À¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡É¤¬ÉñÂæ¤ÎÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡Çn-chi¡×
¡ÈIMMERSIVE CAFE¡É¤È¤â¤À¤Á'n-chi¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¿ー¤¬Êë¤é¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Öshare house N-chi¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤òÌÏ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥¿ー¤Ï¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È½»Ì±¡É¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤ä¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¡È¤È¤â¤À¤Á¡É¤È¤·¤Æ¤½¤Î¶õ´Ö¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤Î¡È¶µ¼¼¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤¬¤æ¤ë¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¶õµ¤´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¡§Æü¾ï¤Î°Â¿´´¶¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î¶¦Í
¢£ÎÁ¶â¡§2,000±ß¡¿60Ê¬¡Ê±äÄ¹15Ê¬¤´¤È500±ß¡¢¶âÅÚÆü¤Ï2,400±ß¡Ë
¢£¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî1ÃúÌÜ45-9 µÜ¸¶¥Ó¥ë3F¡ÊJRÅìÃæÌî±ØÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡§11·î17Æü～¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍ÷²ñ¾ÜºÙ
¡ÚÆüÄø¡Û11/28(¶â) 17:00¡¡/¡¡18:00¡¡/¡¡20:00
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÂÚºß»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿»£±Æ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è»£±Æ¤ÎºÝ¤ÏÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßURL¡Û
https://forms.gle/KnQ4WKvXNRpvMp8v5
¡ÚÄù¤áÀÚ¤ê¡Û11/26(¿å) 12:00
¢¨¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë11/26(¿å)¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼°¥ªー¥×¥ó¸å¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»£±Æ¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë²ò¶Ø¡ª
Àµ¼°¥ªー¥×¥ó¸å¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë»£±Æ¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Î¤ß¼«Í³¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥¿ー¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤äÆ°²è»£±Æ¤Ï°ìÉôÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼«Í³¤ËµÏ¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹À¸³è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢Êª¸ì¤Î¡ÈÂè1ÏÃ¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ª
¥¢¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä½é¡¹¤·¤¤´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÉÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤è¤¤¤è 12·î£±Æü¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¡Ö¡ÈIMMERSIVE CAFE¡É¤È¤â¤À¤Á'n-chi¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¥«¥Õ¥§¡¦¤È¤â¤À¤ó¤Á¡Ë¡×¤Ï12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£
¥¢¥¯¥¿ー¤È¥²¥¹¥È¤¬¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î°Â¿´´¶¡É¤òÄÉµá¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¤Ï¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¥¢¥¯¥¿ー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÅ¹¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦½Ð²ñ¤¤¤ä¶õµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡Ö¤È¤â¤À¤Á¡Çn-chi¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¿ー¤È¥²¥¹¥È¤¬¡È¤È¤â¤À¤Á¤Î²È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡Ú¡È´Ñ¤ë¡É¤è¤ê¤â¡È´Ø¤ï¤ë¡É¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢É½¸½¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬ÂÐÅù¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶õ´Ö¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¡£½Ð±é¥¢¥¯¥¿ー¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¾ï¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡ÈIMMERSIVE CAFE¡É¤È¤â¤À¤Á'n-chi¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¥«¥Õ¥§¡¦¤È¤â¤À¤ó¤Á¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî1ÃúÌÜ45-9 µÜ¸¶¥Ó¥ë3F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÁíÉðÀþ ÅìÃæÌî±Ø ÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü17:00～22:00¡¿ÅÚÆü15:00～22:00
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡§11·î17Æü～¡Ë
±¿±Ä¡§a.d-life³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡§
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://tomodachi-n-chi.immersive-cafe.com/
Instagram¡¡https://www.instagram.com/tomodachi.n_chi/