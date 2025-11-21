¡ÚJunimperium Distillery¡Ê¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¡Ë¡ÛÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡ª¡ªÀ¤³¦¤Ç¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥¸¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ó¥é¥Ü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¸¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¥¸¥ó¤¬°¦¤µ¤ì¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸¤Ã¤¿¥¸¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¸¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥¸¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ó¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¤«¤é¥¸¥ó°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¥¸¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¡¢¼òÈÎÅ¹¤ä¤ª¼ò¤ò¼è¤ê°·¤¦¾¦¼Ò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¥¸¥ó»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¼òÎàÈÎÇäÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¡Ø¥·¥§¥ê¥ó¥¬¥à¾øÎ±½ê¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¡¦Æ±¾øÎ±½ê¤Î¥¸¥ó¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÌ²¤¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥óÀìÌç¾øÎ±½ê ¡ØJunimperium Distillery¡Ê¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¡Ë ¡Ù¤Î ÆüËÜÀµµ¬Í¢ÆþÂåÍýÅ¹ ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¸¥ó¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥¸¥ó¥é¥Ðー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÇ¹â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¡Ù¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Î¡È¿¿¿ñ¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤Ø¾åÎ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ È¯Çä³«»Ï¾ðÊó
¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¤Î¥¸¥ó¤Ï¡¢ 11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥¸¥ó¥é¥Ü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¼òÈÎÅ¹¡¦¡Ø¥¸¥ó¥é¥Ü¥ê¥«ー¡Ù¤Ë¤Æ¸ø¼°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¥¸¥ó¥é¥Ü¥ê¥«ー¤Î¥Úー¥¸¥È¥Ã¥×¤«¤é¡¡¢ª¡¡https://ginlabliquor.base.shop/
¤Þ¤¿¡¢¼òÈÎÅ¹ÍÍ¸þ¤±¤Î²·Çä¤Ï2026Ç¯Æþ²ÙÊ¬¤è¤êÂÐ±þÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò¤´´õË¾¤Î¼òÈÎÅ¹ÍÍ¤Ï¡¢info@ginlab-japan.com ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤´Äó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¸¥ó¥é¥Ü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡¢ª¡¡https://ginlab-japan.com/5492/
¢£ ¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¤È¤Ï
¥¿¥ê¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß
¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê
2019Ç¯¡¢¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¤ÎºÇËÌ¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥¿¥ê¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±¹ñ½é¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥óÀìÌç¾øÎ±½ê¡£
¹ñÅÚ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¿¼¤¤¿¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Ù¥êー¤ä¥Ïー¥Ö¤Î·Ã¤ß¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¼«Á³´Ä¶¤ÈËÌ²¤¤é¤·¤¤ÁÇºà¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¾øÎ±½ê¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ÎÉ÷Ì£¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¸¥ó¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖJunimperium¡×¤Ï¡¢¥¸¥ó¤ò¥¸¥ó¤¿¤é¤·¤á¤ëÉ¬¿Ü¤ÎÁÇºà¤Ç¤¢¤ë
Juniper¡Ê¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¡Ë + Imperium¡ÊÄë¹ñ¡¦»ÙÇÛÎÏ¡Ë
¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÅ¯³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¡¢À½Ë¡¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥¸¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ä¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤Î¥¸¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢·è¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ÎÌ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¸¥ó¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È "»ê¹â¤Î°ìËÜ¡É ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¡È¥¸¥ó¥±¥ß¥¹¥È¡É ¥¢ー¥ì¡¦¥ª¥ë¥à¥¹
¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤Î¥¸¥ó¤ò»ê¹â¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾øÎ±ÀÕÇ¤¼Ô Aare Ormus¡Ê¥¢ー¥ì¡¦¥ª¥ë¥à¥¹¡Ë»á¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤¬¼ñÌ£¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«²È¾úÂ¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥ê¥ó¹©²ÊÂç³Ø¤Ç¿©ÉÊ²½³Ø¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀì¹¶¤·¤¿Èà¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÈÁÏÂ¤À¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç ¡È¥¸¥ó¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ = ¥¸¥ó¥±¥ß¥¹¥È"¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»î¸³¾øÎ±¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÉÊ¼ï¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁª¤ÓÈ´¤¯¨¡¨¡¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¸¦µæ¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥¸¥ó¤Î¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¡ØThe Gin Guild¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ó¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê´óÍ¿¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡¦¡ÖRectifier¡Ê¥ì¥¯¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¥äー¡Ë¡×¤ò¼õ¾Ï¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¾Î¹æ¡ÖWarden Rectifier¡×¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾øÎ±²È¤È¤·¤ÆÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î3ÌÃÊÁ
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë3ÌÃÊÁ¡£
°Ê¹ß¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤æ¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Blended Dry Gin¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥¤¥¸¥ó¡Ë
¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤ÎÅ¯³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ü¥È¥ë¡£
À¤³¦¤Ç¤âºÇ¹âÉÊ¼Á¤È¤µ¤ì¤ë3¼ï¡Ê¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢»º2¼ï¤ò²Ã¤¨¤¿ ¡È·×5¼ï¤Î¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¡É ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½ÅÁØÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ë¥Ñー°Ê³°¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¿»ÄÒ¤·¤ÆÊÌ¡¹¤Ë¾øÎ±¡£ÁÇºà¤´¤È¤Î¹á¤ê¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤ËåÌÌ©¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¾¾¤Î»ÞÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬Ãæ¿´¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢ÅÚ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥¸¥å¥Ë¥Ñー¤Î¿¼¤ß¡¢¥¿¥¤¥à¤Î¥Ïー¥Ð¥ë´¶¡¢¥·¥È¥é¥¹¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー¤ä¥¯¥Ù¥Ö¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÊÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾øÎ±²È¥¢ー¥ì»á¤Î¾øÎ±µ»½Ñ¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥¸¥ó¡£¤Þ¤µ¤Ë ¡É¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Î·Ý½Ñ¡É ¤È¸À¤¨¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡ª
ÍÆÎÌ¡§700ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§45%
»²¹Í²Á³Ê¡§6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Navy Strength Gin¡Ê¥Í¥¤¥Óー¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ó¡Ë
ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¡Ö¥Í¥¤¥Óー¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥ó¡£
¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥¤¥¸¥ó¤ÎÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤ò¹â¤á¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ãー¥×¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô59.26%¡Ê¾øÎ±½ê¤Î°ÞÅÙ¤ËÍ³Íè¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°û¤ß¸ý¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Î½ÅÁØÅª¤Ê¹á¤ê¤È¡¢´»µÌ¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÁ¯Îõ¤µ¤â¶¯¤µ¤òÁý¤·¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎ©ÂÎÅª¤Ê±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ÎÉ÷Ì£¤â¶¯¤µ¤¬Áý¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ñ¥Ù¥êー¥Õ¥êー¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
ÍÆÎÌ¡§700ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§59.26%
»²¹Í²Á³Ê¡§7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£ Sloe Gin¡Ê¥¹¥íー¥¸¥ó¡Ë
¾øÎ±¤È¿»ÄÒ¤ÎÆóÃÊ³¬À½Ë¡¤Ç¡¢¥¹¥íー¥Ù¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¤¿ ¡Èµæ¶Ë¤Î¥¹¥íー¥¸¥ó¡É¡£
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢»º¥¹¥íー¥Ù¥êー¤ò¾øÎ±¤·¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤òÃê½Ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÈÀ¤³¦°ì´Å¤¤¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥å¥Ë¥Ñー¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¥¹¥íー¥Ù¥êー¤ò¿»ÄÒ¡£
¥Ù¥êー¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¼«Á³¤Ê²Ì¼Â¤Î¥³¥¯¡¢¸åÈ¾¤Ë¹¤¬¤ë¥¸¥å¥Ë¥Ñー¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤¬¡¢Î©ÂÎÅª¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò·ÁÀ®¡£¾øÎ±¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤È¿»ÄÒ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬½Å¤Ê¤ëÂ¿ÁØÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ë¥Ã¥¯³ä¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½ー¥À¤ä¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¾å¼Á¤Ê°ìÇÕ¤Ø¤È»Å¾å¤¬¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥¹¥íー¥¸¥ó¡£¥¹¥íー¥¸¥ó¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡ª
ÍÆÎÌ¡§700ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§30%
»²¹Í²Á³Ê¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£ ¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼õ¾ÞÎò
¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤Î¥¸¥ó¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ¾Î©¤¿¤ë¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¸¥óÉÊÉ¾²ñ¡ÖWorld Gin Awards¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IWSC(International Wine & Spirit Competition)¡¢FWSC (San Francisco World Spirit Competition)¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥³¥ó¥Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶â¾Þ¤äºÇ¹â¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Í¥¤¥Óー¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡¦¥¸¥ó¤Ï¡ÖWorld Gin Awards 2023¡×¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¡ÊWorld¡Çs Best Navy¡Ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀºÌ©¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌ£¤ï¤¤¤¬À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥íー¥¸¥ó¤Ï¡ÖIWSC 2022¡×¤Ç99ÅÀ¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÊÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¡Ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖWorld Gin Awards 2021¡×¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Î¥¹¥íー¥¸¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï·²¤òÈ´¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥¤¥¸¥ó¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¿¿ô¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Ø¤ÎÃµµæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¸¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·¤·¤¤¿³ºº°÷¤¿¤Á¤ÎÀå¤ò¤âÓ¹¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÔË¾¤Î¡ÈÀµµ¬Í¢Æþ¡É¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¾åÎ¦
¿ôÇ¯Á°¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤Ç°ìÉô¤Î°¦¹¥²È¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¡£º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµµ¬Í¢ÆþÉÊ¤È¤·¤Æ¹ñÆâÎ®ÄÌ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ²¤¤ÎÂç¼«Á³¡¢¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤Î±ü¿¼¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¤ÎÅ¯³Ø¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥Ú¥ê¥¦¥à¤Î¥¸¥ó¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ÈÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£