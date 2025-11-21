¡Ö¸ø¤ÈÌ±¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡ÈÆü¾ï¤Ë1¡ó¤Î¹¬¤»¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë――COMMON³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÉÁ¤¯¸øÌ±Ï¢·È¤ÎÌ¤Íè¡×
COMMON³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¡§[ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô]¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§[ÁýÅÄÍ¦¼ù]¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ë1¡ó¤Î¹¬¤»¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¸øÌ±Ï¢·È¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÂçºå¡¦Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à¤ä¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¡¢ÃÏ°è¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Æ¯¤Î¾ì¤òÂ¿¿ôÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¼çÆ³¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë9·î¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ï1,000Ì¾Ä¶¤¬»²²Ã¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¾ÊÄ£¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¤Î¥êー¥Àー¤¬½¸¤¤¡¢¡È¸ø¤ÈÌ±¤¬¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊ¸²½¡É¤¬³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
COMMON¤Ïº£¸å¡¢ÃÏ°èÂåÍýÅ¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¸øÌ±Ï¢·È¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ COMMON³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
COMMON¤Ï¸øÌ±Ï¢·È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
COMMON¤Ï¡¢¡ÖÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÇ°¤ÇÆ°¤¯¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¸øÌ±Ï¢·È¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥½ー¥·¥ã¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡ý ÍýÇ°¡Êphilosophy¡Ë
¡ÖÆü¾ï¤Ë1¡ó¤Î¹¬¤»¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£¡×
¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÃÏ°è¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¤è¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ý ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê»ÈÌ¿¡Ë
¡¦ ¿È¶á¤Ê¹¬¤»¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡§ÃÏ°è¡¦¿Í¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦ ¸øÌ±Ï¢·È¤ÇÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡§¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦½»Ì±¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ø
¡¦ »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡§´Ä¶¡¦·ÐºÑ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÄ´ÏÂ¤ò»Ù¤¨¤ë
¡ý ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ºòÆü¤è¤ê1¡ó¤Ç¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
COMMON¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¡ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¡¦½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡¦¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ ºÇ¶á¤Î¼çÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ¼ÂÀÓ
²áµî¤Î¸øÌ±Ï¢·È¤Î»öÎãÅù¤ÏCOMMON³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Úー¥¸¤Ë°ìÉô¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
⸻
¢§ 1. ¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡ÊÂçºå¡Ë
¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à2025¤ÏCOMMON¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ
2025Ç¯9·î¡¢Âçºå¡¦Ãæ±û¸ø²ñÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
»²²Ã¼Ô1,067Ì¾¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°196·ï¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ±´Ö¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¡£
¸½ºßºâÌ³Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ëÊÒ»³¤µ¤Ä¤ÀèÀ¸¤Î´ðÄ´¹Ö±é
ÍÍ¡¹¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ
¡¦ ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é
¡¦ ¹â»ÔÁáÉÄ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê¸½ºßÁíÍýÂç¿Ã¡Ë¡¢À¾Â¼¹¯Ì½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿ー
¡¦ ³Æ¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¡ß¼ÂÁ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á
¡¦ ¼é¸ý»Ô¡¢ÉÙ»Î»Ô¡¢³êÀî»Ô¡¢Àôº´Ìî»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÀôÆî»Ô¤Ê¤É¤¬»öÎã¤ò¾Ò²ð
¡¦ ´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢ËÉºÒ¡¢¸ø±à³èÍÑ¡¢ÃÏ°èÊ¡»ã¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ÎµÄÏÀ
¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¸òÎ®µÚ¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Öー¥¹
¥Õ¥©ー¥é¥à¸å¤Ë¤Ï100Ì¾¤¬º©¿Æ²ñ¤Ç¸òÎ®
¸øÌ±Ï¢·È¤¬¡Ö°ìÉô¤Î»öÎã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://common.or.jp/2025/09/16/org2025/)
⸻
¢§ 2. ¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¤ÇÄê´ü³«ºÅ¡Ë
¡ü Âçºå¡ÊËè·îÂè3¿åÍËÆü¡Ë
10·î¤ÏÀôº´Ìî»Ô¤¬»²²Ã¡£ÀôÆî»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤â»²²Ã¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¡¦NPO¡¦µÄ°÷¤Ê¤É¤¬·îÎã¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¶¦ÁÏ²ñµÄ¡£
Ëè·îÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¶¦Í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¿ï»þÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àôº´Ìî»Ô¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥»¥ß¥Êー
Ëè²ó£³£°～£´£°¼Ò¤¬»²²Ã
10·î15Æü¤Î¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://common.or.jp/2025/10/17/10-25/)
¡ü Åìµþ¡§½°µÄ±¡²ñ´Û¤Ç¤Î¡È¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É³«ºÅ
¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÄê°÷¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë50Ì¾¤¬»²²Ã
2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¤Ï½°µÄ±¡²ñ´Û¤ò²ñ¾ì¤Ë³«ºÅ¡£
À¾Â¼¹¯Ì½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¦ÁíÌ³¾Ê¤Ê¤É¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ËÉºÒ¡ß¸øÌ±Ï¢·È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£
½°µÄ±¡µÄ°÷ À¾Â¼¹¯Ì ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¸òÎ®µ¡²ñ¤Ç¤Ï³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤â
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã
¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤¤À¯ºöÂÐÏÃ¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11·î12Æü¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¥µ¥í¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://common.or.jp/2025/11/13/112-2/)
⸻
¢§ £³. º£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê
COMMON¤ÏÁ´¹ñ¤ËÃÏ°èÂåÍýÅ¹¡Ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢
³ÆÃÏ°è¤Ç¸øÌ±Ï¢·È¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ 11·î25Æü¡§ÀôÆî»Ô´Ñ¸÷¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ 2026Ç¯1·î¡§ÅìÂçºå¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ Åìµþ¡¦Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤Î¥³¥â¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È
¡¦ ¸øÌ±Ï¢·È¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡Ê11·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é(https://common.or.jp/category/town-dev/)
⸻
¢£ ¸øÌ±Ï¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
COMMON¤¬¤Ä¤¯¤ë¡È¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡É¤Ï¡¢
²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤òºÇÃ»¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¡ý ¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¤Ø
¡¦ ¸øÌ±Ï¢·È¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤¬¤Û¤·¤¤
¡¦ ¿·¤·¤¤À¯ºö¥Æー¥Þ¤Ç´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤
¡¦ ´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¡¦ ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¿¤¤
¡ý ´ë¶È¤ÎÊý¤Ø
¡¦ ¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¤
¡¦ ÃÏ°è¤Ç¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ CSR¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¶¦ÁÏ·¿¡É¤Î¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë
¡¦ COMMON¤Î²ñ°÷¡¦ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤
¤½¤Î¤É¤ì¤â¡¢COMMON¤¬¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ COMMON¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö100¡ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡È1¡ó¤Î¹¬¤»¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¡×
ÂåÉ½¡¦ÁýÅÄÍ¦¼ù
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
⸻
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦ ²ñ¼ÒÌ¾¡§COMMON³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ ½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è²Ö²°Ä®ÄÌ¶û¿ÚÀ¾ÆþÌô±àÄ®170-2
¡¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁýÅÄÍ¦¼ù
¡¦ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://common.or.jp
¡¦ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://common.or.jp/contact-common-top/
¡¦ ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤à»öÎã¡§https://common.or.jp/category/town-dev/
¡¦ ÃÄÂÎ¾Ò²ð¡§COMMON³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤È´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¸øÌ±¶¦ÁÏ·¿¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äËÉºÒ¡¦´Ñ¸÷¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸øÌ±Ï¢·È¤Î²ñ°÷À©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ä´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¡¢°ÜÆ°·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥³¥â¥ó¥º¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎºÒ³²»þÏ¢·È¶¨Äê¤ä¡¢ËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ëºÒ³²ÂÐ±þ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤â¿ä¿Ê¡£ÃÏ°è¡¦´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤¬¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¦¡É»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£