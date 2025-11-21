¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó(R)¡¢¿·Â¤Á¥ ¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê(TM) ¤Ë¤Æ¡È¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó(TM)¡É ¤ò¾å±é
¡¡58Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó(https://www.ncl.com/?cid=PR_PRT_NA_NA_PRT_NWS_PRS_LUNAENT_NA_NA_USA)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢CEO¡§¥Ï¥êー ¥½¥Þー°Ê²¼¡¢NCL¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åーÍ½Äê¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê(TM)(https://www.ncl.com/jp/ja/%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3-%E3%83%AB%E3%83%8A-4bs42f/)¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó:¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó(TM)¡×- ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥³¥ó¤Ø¤Îµ±¤«¤·¤¤¥Ò¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È - ¤È¡¢²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡¿¸½¼Â¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥·¥çー¡Ë¡ÖHIKO¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤Î¼«¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤·¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥·¥çー¤Ï¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥²¥¹¥È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤È¤Ê¤ëËÜ¥·¥çー¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Üー¥«¥ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿¶ÉÕ¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖEGOT¡×(¥¨¥ßー¾Þ¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¡¢¥ª¥¹¥«ー/¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¢¥È¥Ëー¾Þ¤ÎÁ´4¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±ÉÍÀ)¤òÃ£À®¤·¤¿Èà¤ÎÅÁÀâÅª¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾Î¤¨¡¢Á¥¾å¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥À¥ó¥µー¡×¡Ö¥Ù¥Ëー¤È¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¡ÖÎø¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¡ÖHIKO¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥ßー¥Ä ¥ï¥ó¥Àー¡×¤âÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¥çー¤Ï¡¢¥µー¥«¥¹·Ý½Ñ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊÊ£¹ç¸½¼Â¡Ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿²è´üÅª¤ÊSF¥·¥çー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁÏÂ¤À¤È¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¡Ö¥·ー ¥ª¥Ö ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ª³¤Äì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤âÆ±»þ¤Ë¸ø±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢21ºÐ°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¸ÂÄê¤ÎÁ¥¾åÀìÍÑ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¥Ê¥Æ¥£ー¥¯¡§¥Ý¥Ã¥× ¥µー¥«¥¹¡×¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥·¥É ¥Îー¥Þ¥ó¥º ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¿·¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥·¥çー¡Ö¥·¥É ¥Îー¥Þ¥ó¥º ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡§¥È¥ê¥Ó¥åー¥È ¥È¥¥ ¥¤ー¥°¥ë¥¹(TM)¡×¤â¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥Ê¥¤¥È(TM)¡×¤È¡Ö¥é¥Æ¥ó ¥é¥¤¥Ö¡ª(TM)¡×¤Î2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¥Æー¥Þ¥Ç¥Ã¥¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³¤¾å¤Ç¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥Ï¥êー¡¦¥½¥Þー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤µé¤ÎÁ¥¾å¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀè¶î¤±¤«¤é¡¢NCL¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÎ¸³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³¤¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¸Ø¤ê¹â¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇËº¤ì¤¬¤¿¤¤¥·¥çー¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò¶Ã¤«¤»´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¿·¤·¤¤¥·¥çー¤ÈË×Æþ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó:¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¥ì¥³ー¥ÉÇä¾å3²¯ËçÄ¶¡¢¥È¥Ã¥×40¥Ò¥Ã¥È70¶Ê°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢50Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥Á¥ãー¥È»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢NCL¸ÂÄê¤ÇÀ¤³¦¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²»³Ú³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÂçÃÀ¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥·¥çー¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó(TM)¡×¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¡¢Â©¤ò¤Î¤à¿¶ÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ë¥È¥ó¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤¬¸÷¤ë¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥çー¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊLED±ÇÁü¤È4Âæ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢²»³Ú»Ë¤Ë»Ä¤ë°ÎÂç¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Î²»³Ú¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤ÏË×Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Îµ®½Å¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î±é½Ð¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥çーÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¡¢¥·¥ë¥¯ ¥É¥¥ ¥½¥ì¥¤¥æ(R)¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¿¶ÉÕ²È·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¤¥È»á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥¨¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¿¶ÉÕ²È¤Î¥¿¥Ó¥µ¡¦¥Ç¥å¥â»á¡¢ÉñÂæ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥¿¥ë¥Á¥¿ー¥Î»á¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥¦¥£¥Ä¥¡ー»á¤ò¥êー¥Àー¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¡¢Á¥¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HIKO¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥ßー¥Ä¡¡¥ï¥ó¥Àー
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Î¡Ö·î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖHIKO:¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥ßー¥Ä ¥ï¥ó¥Àー¡×¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î3D¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë±ÇÁüµ»½Ñ¡¢NCL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ì¤ÍèÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡NCL¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖHIKO¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ÏÁ¥Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇHIKO¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥çー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Î³°¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿ÂÎ¸³¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¤Ë¤ÏNCL»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÎÁàÁª¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢½ÅÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥¯ ¥É¥¥ ¥½¥ì¥¤¥æ¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥®ー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥µー¥É»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿SFÉ÷¤Î°áÁõ¤È¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë±ÇÁü±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·ー ¥ª¥Ö ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ª³¤Äì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·»þÂå
¡¡¡Ö¥·ー ¥ª¥Ö ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ª³¤Äì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¡¢NCL½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤¤±¿Æ°²ñ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Êµû¤¬³¤¤ÎÃæ¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã·¿¤ÎÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸÷¤ë¥²ー¥à¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°áÁõ¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë±ÇÁü±é½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥·ー ¥ª¥Ö ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ª³¤Äì¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¡¢³Ø¤Ó¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥·¥çー¤È¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥·¥É ¥Îー¥Þ¥ó¥º ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡§¥ëー¥Þー¥º¡×¤ÎÀ®¸ù¤È¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ç¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥·¥çー¡Ö¥·¥É ¥Îー¥Þ¥ó¥º ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡§¥È¥ê¥Ó¥åー¥È ¥È¥¥ ¥¤ー¥°¥ë¥¹¡×¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå¤ÎÀº¿À¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ë¥Ê¥·¥¢¥¿ー¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1960Ç¯Âå¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ðー&¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥·¥É ¥Îー¥Þ¥ó¥º ¥×¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤â¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥ÊÁ¥¾å¤Ç¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿·Í×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ê¥Æ¥£ー¥¯¡§¥Ý¥Ã¥× ¥µー¥«¥¹ - Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¿·¥Ñー¥Æ¥£ーÂÎ¸³
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ë¥Ê¥Æ¥£ー¥¯¡§¥Ý¥Ã¥× ¥µー¥«¥¹¡×¤Ï¡¢21ºÐ°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¸ÂÄê¤ÎÁ¥ÆâÀìÍÑ¥·¥çー¤Ç¡¢NCL¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥·¥çー¤Ç¿Íµ¤¤Î²ñ¾ì¡Ö¥¸ ¥¤¥ó¥×¥í¥Ö ¥¢¥Ã¥È ¥·ー¡×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Î¥¹¥ê¥ë¡¢¤¤é¤á¤¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥¢¥ïーÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ª¥óÈþ³Ø¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼çÆ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µー¥«¥¹¤ÎÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー―¥ê¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ô¥¨¥í¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥ó―¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥çー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¾å¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤Î¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥íー¥ó¤È¤Î³×¿·Åª¤Ç±é·àÅª¤Ê»Å»ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥å¥ª¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥°¥¨¥ó»á¤ÈA.C.¥´¥Ã¥È¥êー¥Ö»á¤¬°áÁõ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ç¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ë¥Ê¥Æ¥£ー¥¯¡§¥Ý¥Ã¥× ¥µー¥«¥¹¡×¤ò¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥ÊÁ¥¾å¤ÇºÇ¤â»ë³ÐÅª¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÌÌ¤Ç¤âºÇ¤âÂçÃÀ¤ÊÂÎ¸³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥Ö¥ê¥¹(R)¤È¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥¢¥ó¥³ー¥ë(R)¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥·¥çー¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ÎÀ®¸ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ç¤Ï¥ë¥Ê¥·¥¢¥¿ー¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¹Ò³¤¤Ç¥²¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¥Ê¥·¥¢¥¿ー&¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥¢¥¯¥¢(R)¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥×¥ê¥Þ(R)¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥Ó¥Ð(R)Á¥¾å¤Î¥·¥¢¥¿ー&¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢3³¬·ú¤Æ¥·¥¢¥¿ー¤«¤é3³¬·ú¤Æ¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¾ÈÌÀÀßÈ÷¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ðー¤ò»ý¤Ä¥ë¥Ê¥·¥¢¥¿ー&¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÉ÷¤Î¥°¥íー¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹ ¥Ñー¥Æ¥£ー(TM)¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯±ÇÁü±é½Ð¤È¥¢¥Ã¥×¥Óー¥È¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³èµ¤¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥³¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ç°ìÈÕÃæÍÙ¤êÌÀ¤«¤»¤ë¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤âÁ¥¾å¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥ÊÁ¥¾å¤Î¥Ç¥Ã¥¥Ñー¥Æ¥£ー¤â¡¢2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¥Ñー¥Æ¥£ー¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡§
- ¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢Åç¡¹¤Î³èµ¤¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢³¤¾å¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥é¥Æ¥ó ¥é¥¤¥Ö¡ª¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×ー¥ë¥Ç¥Ã¥¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¡¢°ìÈÕÃæ¥²¥¹¥È¤òÍÙ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥¯¥ëー¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¶È³¦¤Ç³×¿·Åª¤ÇÂº·É¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹¬±¿¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾ï¤Ë´ð½à¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¡¢NCL¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥²¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¤«¤é°µ´¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Á¥¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤È¥Ð¥ß¥åー¥À¤Ç¤Î½é¹Ò³¤¥·ー¥º¥ó
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ï7Æü´Ö¤Î¹Ò³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£À¾¥«¥ê¥Ö³¤¥³ー¥¹(https://www.ncl.com/jp/ja/vacations?cruise-destination=caribbean&ship=norwegian-luna)¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤Î¥í¥¢¥¿¥ó¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥³¥¹¥¿¥Þ¥ä¤È¥³¥¹¥á¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥êー¥º¤Î¥Ïー¥Ù¥¹¥È¥±¥¤¤Ë´ó¹Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥×¥é¥¿¡¢±ÑÎÎ¥Ðー¥¸¥ó½ôÅç¤Î¥È¥ë¥È¥é¡¢ÊÆÎÎ¥Ðー¥¸¥ó½ôÅç¤Î¥»¥ó¥È¥Èー¥Þ¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ï¥Þ¤Ë¤¢¤ëNCL¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¢¥°¥ìー¥È ¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥× ¥±¥¤¤ò½ä¤ë7Æü´Ö¤ÎÎ¹Äø(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-caribbean-round-trip-miami-great-stirrup-cay-dominican-republic-and-tortola-LUNA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA?destinations=4294949420&ships=4294944665&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=LUNA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA)¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ìー¥È ¥¹¥¿ー¥é¥Ã¥× ¥±¥¤(https://www.ncl.com/great-stirrup-cay?cid=PR_PRT_NA_NA_PRT_NWS_PRS_LUNAENT_NA_NA_USA)¤Ç¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¡¢19¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥é¥¤¥É¡¢³³¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÎ®¤ì¤ë¥×ー¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿Ìó6¥¨ー¥«ー¤Î¥°¥ìー¥È ¥¿¥¤¥º ¥¦¥©ー¥¿ー¥Ñー¥¯¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¥Ðー¡¢²¹¿å¥×ー¥ë¡¢³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¥Ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2027Ç¯4·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥¸¥ã¥ó ¥ë¥Ê¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯Ãå¤Ç¥Ð¥ß¥åー¥À¤Ø¤Î4Æü´Ö¡¢5Æü´Ö¡¢7Æü´Ö¤Î±ýÉüÎ¹Äø(https://www.ncl.com/vacations?destinations=BERMUDA&ships=LUNA?cid=PR_PRT_NA_NA_PRT_NWS_PRS_LUNAENT_NA_NA_USA)¤ò¥²¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹Á¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ð¥ß¥åー¥À¤Ç¤Î½ÉÇñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥µ¥ó¥É¥Óー¥Á¤Ç¤Î³¤´ß¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ä¡¢¥«¥¿¥Þ¥é¥óÍ·Í÷¡¢Æ¶·¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¯¥ëー¥º¤Ê¤É¤Î³¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï 0066-33-814567¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èwww.ncl.com (https://www.ncl.com/?cid=PR_PRT_NA_NA_PRT_NWS_PRS_LUNAENT_NA_NA_USA)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
