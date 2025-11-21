¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Îesa¡¢JETRO¼çºÅ¡ÖJ‑StarX Global Growth for Climate Tech in Europe¡×¤ËºÎÂò
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ä¶»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Òesa¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¤ー¥µ¡¢°ÕÌ£¡§Environmental Solutions Architect ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡Ë¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õÀî ¼þ»Ò¡¢°Ê²¼¡Öesa¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJETRO¡Ë¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ‑StarX¡×¤Î¥³ー¥¹¡ÖGlobal Growth for Climate Tech in Europe¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤äÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²¤½£¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×¹ñ¡Ê¼ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¤½£¤ÎÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤ä¼çÍ×¤Ê¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ãµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î²¤½£»Ô¾ì¿Ê½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
µ¤¸õ¥Æ¥Ã¥¯¤ÎºÇÁ°Àþ¡¦²¤½£¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ
J‑StarX Global Growth for Climate Tech in Europe¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·Àß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äÃßÅÅ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÊªÎ®¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤È»ñ¸»¸úÎ¨²½¡¢¥Ó¥ë¥É´Ä¶¤È¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ¤¸õ¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊ£¹ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¡Öesa method¡×¤ä½Û´Ä·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½Û´Ä·ÐºÑ¡¦»ñ¸»¸úÎ¨²½¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾ÝÎÎ°è¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
ÀìÌç²È¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤È²¤½£¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¥á¥ó¥¿ー¿Ø¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤È¡¢²¤½£¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿¼ç¤Ê»Ù±ç¹àÌÜ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ²¤½£ºÇÂç¤Îµ¤¸õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëClimate KIC¤Ï²¤½£¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ¤¸õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡´Ø¤Ç¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê3,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢5²¯¥æー¥í°Ê¾å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µ¡´Ø¤¬Í¤¹¤ë130¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥¿ー¤ä500°Ê¾å¤Îµ¤¸õ´ØÏ¢Åê»ñ²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢²¤½£³ÆÅÔ»Ô¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ä¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤È²¤½£¤Î¼çÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²ÃËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2025Ç¯11·î～2026Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢ºÇÂç60»þ´ÖÄ¶¤Î1ÂÐ1¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì»²Æþ¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤½£ÅÏ¹Ò¡Ê1～2½µ´Ö¡Ë¤Îµ¡²ñ¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢Slush¡Ê¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë¤äClimate Technology Show¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡¢Cleantech Forum¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤äÅê»ñ²È¡¦´ë¶È¤È¤Î¾¦ÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
J Star X ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ× :
https://www.jetro.go.jp/services/j-starx/Climate_Tech_Europe.html
¡ÖJ‑StarX Global Growth for Climate Tech in Europe¡×¡ÊÊç½¸Í×¹à¡¦Êç½¸¤Ï½ªÎ»¡Ë
esa¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ÈËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
²¤½£¤Îµ¬À©¡¦»Ô¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤ÏÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Ê£¹ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò¥Ú¥ì¥Ã¥È²½¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»þ¤ÎCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Öesa method¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤ò¹ñÆâ³°¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¤ÈMUFG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖJapan Inclusive Ventures Lab¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëDemo Day¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ä³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎJ‑StarX¤Ø¤ÎºÎÂò¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³¤³°ÀïÎ¬¤ò²¤½£¤Ë¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤ÎÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öesa method¡×¤Î»Ô¾ìÅ¬¹çÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢²¤½£¤Îµ¬À©´Ä¶¤ä»ö¶È´·¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²¤½£¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¯ºö¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÁá´ü¤ËÆÃÄê¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊJapan Inclusive Ventures Lab¡Ë¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëËÌÊÆ¡¦±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²¤½£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¿Íºà¤Ë¤è¤ëÂÎÀ©
Åö¼Ò¤Î³¤³°Å¸³«¤òÃ´¤¦COO¡¦ÊÆµ×ÊÝ ½¨ÌÀ¤Ï¡¢²¤½£¥°¥êー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¤äEU¤Î½Û´Ä·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¸«¤òÍ¤·¡¢²¤½£¤Î¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ÅÙ¡¦»º¶È¹½Â¤¡¦»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö8 Hachi Media¡×¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î²¤½£¥°¥êー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´15²ó¤Ë¤ï¤¿¤êEU¤Îµ¤¸õÀ¯ºö¤ä»ñ¸»½Û´Ä¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8 Hachi Media¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î²¤½£¥°¥êー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¡×¡§
https://8-media.jp/kikaku/zGkQODmE
º£²ó¤ÎJ-StarX¤Ø¤ÎºÎÂò¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆµ×ÊÝ¤¬Í¤¹¤ë²¤½£À¯ºö¡¦»Ô¾ì¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò³è¤«¤·¡¢
¡¦ ²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶Èµ¡²ñ¤Î¸«¶Ë¤á
¡¦ ½Û´Äµ»½Ñ¤Î»Ô¾ìÅ¬¹çÀ¸¡¾Ú
¡¦ µ¬À©¡¦À¯ºö¤Ë±è¤Ã¤¿µ»½Ñ»ÅÍÍ¤ÎºÇÅ¬²½
¡¦ Åê»ñ²È¡¦´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¹½ÃÛ
¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¤½£Å¸³«¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òesa ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹õÀî ¼þ»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖJ‑StarX¤Îµ¤¸õ¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ä¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²¤½£¤Ï½Û´Ä·ÐºÑ¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¯ºö¤È¹âÅÙ¤Ê»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³Ø¤Ó¡¢¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤äÅê»ñ²È¤È¤Î¶¨¶È¤ò²ÃÂ®¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Òesa ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Òesa¤Ï¡¢ºÆÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Ê£¹ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¡Úesa method¡Û¤ò³Ë¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸¦µæ³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ú¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¦Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2ÇÓ½Ðºï¸º¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤È¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òesa
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡§2022Ç¯3·î1Æü
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2-2-1 ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë3³¬¡Ö0 Club¡Ê¥¼¥í¥¯¥é¥Ö¡Ë¡×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§¹õÀî ¼þ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¡¦»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ú¥ì¥Ã¥È¤Î²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://esa-gl.com/