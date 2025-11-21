NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÂè11²ó½÷Àµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤Ë¤Æ¸Ä¿ÍÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÆØ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡×¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ ÆØ»Ò¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íµ»½ÑÆ±Í§²ñ¼çºÅ¤Î¡ÖÂè11²ó½÷Àµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½÷Àµ»½Ñ¼Ô°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íµ»½ÑÆ±Í§²ñ¤¬½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤Ë¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¸Ä¿Í¡ÊÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡ËµÚ¤ÓÁÈ¿¥¤ÎÊý¡¹¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ ÆØ»Ò¤Ï¡¢µ»½Ñ·Ï½÷À¼Ò°÷¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢NTT¥°¥ëー¥×½é¤Î¸¦µæ½ê½Ð¿È¤Î½÷À¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢½÷ÀÌò°÷ÈæÎ¨¤ÎÂçÉýÁý¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÌò°÷¼çÆ³¤Î¥Áー¥à¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò³°¥á¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°»Üºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶È³¦¤Î½÷À¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬¤Ï¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¡¦³èÌö»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Î¬Îò
¡¦1988Ç¯¡¡ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¸¦µæ½ê¡¡Æþ¼Ò
¡¦2019Ç¯¡¡ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë ¼èÄùÌò¡¡µ»½Ñ´ë²èÉôÌçÄ¹
¡¦2022Ç¯¡¡ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¸¦µæ´ë²èÉôÌçÄ¹
¡¦2023Ç¯¡¡NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¢¢ÍÑ¸ì²òÀâ¡¦Ãí¼á
