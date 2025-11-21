Pacific Meta¡¢Dawn Labs¤ÈSolana¸ø¼°¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ËºÎÂò | ÆüËÜÈ¯¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î´ðÈ×±¿ÍÑ¤Ë»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê æÆÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖSolana Foundation Delegation Program¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖSFDP¡×¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥½¥é¥ÊºâÃÄ¤«¤éÀµ¼°¤Ë°ÑÇ¤¤ò¼õ¤±¤ë¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï Dawn Labs¡Ê½êºßÃÏ¡§Dubai, United Arab Emirates¡¢ÂåÉ½¡§Æî±À ÍªÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖDawn Labs¡×¡Ë ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Solana¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¿®ÍêÀ¡¦Ê¬»¶À¡¦³ÈÄ¥À¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥Çー¥¿ºÎÂò¤Î·Ð°Þ
Solana¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÊ¬»¶Åª¤Ç·òÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥½¥é¥ÊºâÃÄ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤·¤ÆSOL¥Èー¥¯¥ó¤ò°ÑÇ¤¡Ê¥¹¥Æー¥¥ó¥°¡Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖSolana Foundation Delegation Program¡ÊSFDP¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
SFDP¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢°ÂÄê²ÔÆ¯Î¨¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¥¹¥Æー¥¯³ÍÆÀ¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥½¥é¥ÊºâÃÄ¤«¤é¡Öµ»½ÑÅª¿®ÍêÀ¡×¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡Ö±¿ÍÑ»ÑÀª¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¸Â¤é¤ì¤¿Í¥ÎÉ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Î¤ß¤¬°ÑÇ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Web3¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆSolana´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅ¸³«»Ù±ç¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆSolana¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎSFDPºÎÂò¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Solana¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ÎÌò³ä
Solana¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹âÂ®¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢NFT¡¦DeFi¡¦¥²ー¥à¡¦¥Èー¥¯¥ó²½¾Ú·ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤ÇÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê½èÍýÀÇ½¤È´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤µ¤«¤é¡¢¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1²¯Ä¶¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍÊ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÍøÍÑ¼Ô´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦1°Ì¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¡¦´ë¶È¡¦¥æー¥¶ー¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¡ÊValidator¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¸À®¡¦¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸¡¾Ú¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÁ´À°Ý»ý¤òÃ´¤¤¡¢Solana¤Î¡Ö¿´Â¡Éô¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏÂÎÀ©¡§µ»½Ñ¤È»ö¶È¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇSolana¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿ä¿Ê
¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿±Ä¤Ï¡¢Æî±ÀÍªÂÀÏº»á¤¬Î¨¤¤¤ëDawn Labs¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Dawn Labs¤Ï¹âÀÇ½¤ÊSolana¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÊ¬»¶²½¡¦´ë¶ÈÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï»ö¶È³«È¯¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¶¨ÎÏ¤·¡¢µ»½Ñ¡ÊDawn Labs¡Ë ¡ß »ö¶ÈÅ¸³«¡ÊÅö¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Solana¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ÂÄêÀ¡¦¿®ÍêÀ¡¦Ê¬»¶À¤ò¹â¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ÈÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎSOL¥¹¥Æー¥¥ó¥°°ÑÇ¤¡Ê¥Ç¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤â¼õÂ÷¤·¡¢´ë¶È¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëSOL»ñ»º¤Î°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î»²²Ã¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPacific Meta
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à: https://pacific-meta.co.jp/contact/
Dawn Labs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dawn Labs¤ÏSolana¥Á¥§ー¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó»ñ»º±¿ÍÑ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÀÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì10%¿å½à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëSolana¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Ø¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Solana¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊDeFi¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Âç¸ý¤Î¸Ä¿ÍµÚ¤ÓË¡¿ÍÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO Æî±À ÍªÂÀÏº
ÁÏ¶ÈÆü¡§2024Ç¯11·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Solana¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ/»ñ»º±¿ÍÑ»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dawnlabs.tech/
Email¡§info@dawnlabs.tech
Pacific Meta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Pacific Meta¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÎÎ°è¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Web3»ö¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/»ö¶È³«È¯/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¤ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿¹ñÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³¤³°¿Ê½Ð¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜ¡Ê¤ª¤è¤ÓÅì¥¢¥¸¥¢¡Ë¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¢¤ëPacific Hub¤Ç¤Ï¡¢Web3¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-2-12 ÉÍ¾¾Ä®PREX8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äºê æÆÂÀ
ÁÏ¶ÈÆü¡§2022Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー»ö¶È
¡¦Åê»ñ
¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
¡¦¥Èー¥¯¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§6.3²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pacific-meta.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://pacific-meta.co.jp/contact/
Email¡§info@pacific-meta.co.jp