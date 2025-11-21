ABC¥é¥¸¥ª¡ÖSky presentsÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Î¥é¥¸¤Î¤¹¤±¡×¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤¬2½µÏ¢Â³¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª²ÎÉñ´ì°¦¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹30Ê¬¡ª
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡ÖSky presentsÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Î¥é¥¸¤Î¤¹¤±¡×¤Ë¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ABC¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î23»þ¤«¤é¡£
¡ÖSky presentsÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Î¥é¥¸¤Î¤¹¤±¡×¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáÃÊÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¢¸òÍ§´Ø·¸¡¢¼ñÌ£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬¥Û¥ó¥Í¤Ç¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ðÂ¼°¡Èþ¡£
º£²ó¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤È»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö»Í·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç¿·ºî²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026 Ç¯ 2 ·î¤Ë¤ÏÊÁËÜÍ¤¤¬¼ç±é¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
Àè½µ¤Ï¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£½µÊüÁ÷¤Î2 ½µÌÜ¤Ç¤Ï±Ê°æ»á¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò´Þ¤á¤¿±é·à¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤äÂç¹¥¤¤Ê²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê°æ»á¤¬·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤ÎÌîÅÄ½¨¼ù»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¼·Ç·½õ¤«¤é¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹Å¸³«¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏSky³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÊ¹¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSky presents ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤Î¥é¥¸¤Î¤¹¤±¡×¤ÏÁ´¹ñ£¸¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
