¡Ú¼ÒÆâ¥Çー¥¿Ï¢·È²ÄÇ½¡ÛÄ´ºº¤«¤é¥Úー¥¸ºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢AI¤¬»ñÎÁºîÀ®¤ò´Ý¤´¤ÈÂÐ±þ―¡ØAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È Slide Maker¡ÙÄó¶¡³«»Ï
¡Ú¼ÒÆâ¥Çー¥¿Ï¢·È²ÄÇ½¡ÛÄ´ºº¤«¤é¥Úー¥¸ºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢AI¤¬»ñÎÁºîÀ®¤ò´Ý¤´¤ÈÂÐ±þ―¡ØAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È Slide Maker¡ÙÄó¶¡³«»Ï
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅëºÜ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥·¥êー¥º¡ÖAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È Slide Maker¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»ñÎÁÀ¸À®AI¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë»ñÎÁÀ¸À®µ¡Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸»Ù±ç¤ä¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÄê¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸¤Î¼ÒÆâDB¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¢Í https://www.asia-quest.jp/(https://www.asia-quest.jp/)
¢£¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¹½ÁÛ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë»ñÎÁºîÀ®»Ù±çAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¡ØAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È Slide Maker¡Ù
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö30Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Ë¼«¼Ò¤ÎÄó°Æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë»ñÎÁ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ä¡¢¡Ö4ËçÄøÅÙ¤Çº£Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¸À¸ì¤Ç°ÍÍê¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
°ÍÍê¤ÎÆâÍÆ¤òÍý²ò¤·¡¢¹½À®¡¦ÆâÍÆ¡¦Í×ÁÇ¤òÀ°Íý¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÄê¡¢¥Úー¥¸¤òÀ¸À®¡¢Microsoft PowerPoint·Á¼°¤Î»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¡¢»²¹Í¥Çー¥¿¤ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÇºà¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÆâÍÆ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ºº¤äÁÇºà¼ý½¸¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤âÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¼Á¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÒÆâ¥Çー¥¿´ðÈ×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê»ñÎÁºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ
É¸½àµ¡Ç½¤Ç¤Ï¸ø³«¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿¥ì¥¤¥¯¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ðÈ×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÃÎ¸«¡¦Ê¸½ñ¡¦²áµî°Æ·ï¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ÒÆâÊó¹ð»ñÎÁ¡¢¸ÜµÒÄó°Æ½ñ¡¢À½ÉÊ¾Ò²ð»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâÊ¸½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿»ñÎÁºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·È¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Çー¥¿¥ì¥¤¥¯´Ä¶¤È¤ÎÅý¹ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
- ¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥¤¥ÉÀß·×¡§¥Æー¥Þ¤äÌÜÅª¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬¹½À®°Æ¤òÄó¼¨
- PowerPoint¼«Æ°À¸À®¡§À¸À®·ë²Ì¤ÏÂ¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾ðÊóÏ¢·È¡§¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥é¥¤¥ÉÁÇºà¤ò¼«Æ°Êä´°
- Æ³Æþ´ü´ÖºÇÃ»2Æü
¢£¸ú²Ì
- ¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì
- AI¤¬¹½À®°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÁÛÃÊ³¬¤«¤é»ñÎÁ¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¸þ¾å
- ½é¹ÆºîÀ®¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë
- ¼ÒÆâ¾ðÊó¤È³°Éô¾ðÊó¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë»ñÎÁ¤ò¼«Æ°À¸À®
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄÉ²Ãµ¡Ç½¤ò½ç¼¡¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡§
- ¥æー¥¶ー¤¬AI¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈºîÀ®µ¡Ç½¡×
- Google¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÎÏ
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ë¡¦¤Þ¤È¤á¤ë¡¦ÅÁ¤¨¤ë¡×¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÃÎÅªÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤òº£¸å¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ïhttps://www.asia-quest.jp/service_contact¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖAQ-AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥·¥êー¥º¡×¤È¤Ï
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¼«¼Ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍ×¤·¤¿¶ÈÌ³¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- Ã»´ü´ÖÆ³Æþ¡§ºÇÃ»¿ôÆü¤ÇÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
- Â¿ºÌ¤Ê³èÍÑÊýË¡¡§¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÅ¸³«
- Éý¹¤¤¶È³¦ÂÐ±þ¡§IT¿ÍºàÉÔÂ¤äÂ°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£AI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¾Íè¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÉý¹¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¶È³¦ÃÎ¸«¤ä²ÝÂêÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯Äó°ÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖAI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢AIX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡§AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÊÑ³×¡Ë¤ª¤è¤ÓDX¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£AI¡¦IoT¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÀß¡¦À½Â¤¡¦¾®Çä¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¼Áö¡£PoC¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÁõÎÏ¤Ç±þ¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d19319-183-d5e3666870e1587de789a71580b56cf1.pdf
Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹ :
https://www.asia-quest.jp/information
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É 4261¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2ÃúÌÜ6－1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー 27F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Åí°æ ½ã
URL¡§https://www.asia-quest.jp/