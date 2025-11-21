¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÂó¤¯ ¡Ö¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¡×³«È¯¥»¥ß¥Êー ¡¡¡¡¡¡¡¡～Åö»ö¼Ô¤ËËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤à¡Ö»×¹ÍË¡¡×¤È¡Ö¥Ëー¥º¤ÎÂª¤¨Êý¡×～
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¤È¥Ëー¥ºÍý²ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î½¬À¤äÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»×¹ÍË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Î²áÄø¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¥Ëー¥º¤Î¿¼·¡¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1Éô(¹Ö±é) ±óÆ£ ÂçÊå »á
Âè2Éô(¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó) ÃæÍ¸ ¸Î¶ »á
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:00
²ñ¡¡¾ì¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û¡Ê3³¬Å¸¼¨¼¼¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§ÁíÌ³¾Ê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à
¡ü Âè1Éô¡¡¹Ö±é
¡Ö»×¹ÍË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¡×
Pratt Institute Adjunct Associate Professor
±óÆ£ ÂçÊå »á
¡ü Âè2Éô¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÅö»ö¼Ô¤ËËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ëー¥º¤È¤Ï²¿¤«¡×
ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡ÃæÍ¸ ¸Î¶ »á
ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡±ü»³ ½ÓÇî »á
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÅç Î´¿® »á Â¾1Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ¤ª¿½¹þ¤ß
°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://questant.jp/q/FLF3QO6V
¢¨ÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐÌÌ»²²Ã´õË¾¼Ô¤¬Äê°÷¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤Ë¤ÆÃêÁª¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
accessibility_seminar2025_admin@nri.co.jp
¢£¡Ø¥Ëー¥º¡¦¥·ー¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¸òÎ®²ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ã³²¼ÔÅö»ö¼Ô¤Î»×¤¤¤äÍ×Ë¾¤ò¤è¤êÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤¿»Ù±çµ¡´ï¤Î³«È¯¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¡¢»Ù±çµ¡´ï¤Î¾ã³²Åö»ö¼Ô(¥Ëー¥ºÂ¦)¤È»Ù±çµ¡´ï¤Î³«È¯¼Ô(¥·ー¥ºÂ¦)¤¬¼«Í³¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£Web³«ºÅ¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ëー¥º¡¦¥·ー¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¸òÎ®²ñ ³«ºÅ³µÍ×
¡ãWeb³«ºÅ¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î1Æü(¿å)～ÎáÏÂ£¸Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¥µ¥¤¥È¡¡¡§¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñHPÆâ¡ÖWeb¸òÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://www.techno-aids.or.jp/2025koryukai/web/hall/cms/#tab43_detial
¡ãÅìµþ²ñ¾ì¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î1£¸Æü(ÌÚ)～2£°Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½éÆü13:00～17:00¡¿10:00～17:00(ºÇ½ªÆü¤Î¤ß16:00)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û¡Ê3³¬Å¸¼¨¼¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©105-7501¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1 Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡ÖÉÍ¾¾Ä®¡×±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¡ÖÉÍ¾¾Ä®¡×±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÃÝ¼Ç¡×±ØÀ¾¸ý½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÂçÌç¡×±ØB2½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ÇÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÃÝ¼Ç¡×±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢X¡Êµì Twitter¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ë½ÐÅ¸Í½Äê¤Î½ÐÅ¸µ¡´ï¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://x.com/techno_aids
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Íý»öÄ¹¡¡»°±º ¸ø»Ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©162-0823¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Ú²Ï´ß1ÈÖ1¹æ ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥×¥é¥¶4³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ ¾¼ÏÂ62Ç¯3·î16Æü ºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©Ç§²Ä(¸üÀ¸¾Ê¼ÒÂè220¹æ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ÊäÄ°´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡µÁ»èÁõ¶ñ»Î¹ñ²È»î¸³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.techno-aids.or.jp/
¡ÚËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¡¡´ë²èÉô
Ã´Åö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ±§ÅÄÀî¡¢¹áÀî¡¢¸ÞÅç
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-3266-6883
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ shogai-kiki2@techno-aids.or.jp