SURF Music¤Èorigami PRODUCTIONS¶¦Æ±³«ºÅ¡¢´Ø¸ý¥·¥ó¥´¡ÖRecollection¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ·èÄê
¡ÖBringing Power Back to Music Creators¡Ê²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥ìー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬Ì¤È¯É½³Ú¶Ê¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼ý±×²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¡ÖSURF Music¡×¤Èorigami PRODUCTIONS¤Ï¡¢ËÜÆü11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È / ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー´Ø¸ý¥·¥ó¥´¡ÖRecollection¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRecollection¡×¤Ï¡¢´Ø¸ý¥·¥ó¥´¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtender¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¥Á¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥®¥¿ー¥ïー¥¯¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥àÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´¶À¤Ç¤È¼«Í³¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¿·¤¿¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SURF Music¤ÎÍÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈSURF Starter¡¢Plus¡¢Pro¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö°î¤ì¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤´Äó½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÖRecollection¡×by ´Ø¸ý¥·¥ó¥´: https://sekiguchi.lnk.to/Recollection(https://sekiguchi.lnk.to/Recollection)
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó
Êç½¸³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00 JST
Êç½¸ÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59 (JST)
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢´°À®ÅÙÂ¾¤¬¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¡×¡Ê1ºîÉÊ¤Î¤ß¡Ë¤òÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtender Remix¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¤ÎÁª½Ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ê¥ß¥¥µー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤¬Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿³ºº´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
Í¥½¨ºîÉÊÈ¯É½¡¦ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡§Ì¤Äê¡Ê2026Ç¯¡Ë
´Ø¸ý¥·¥ó¥´¡Øtender Remix¡Ù¥¢¥ë¥Ð¥à¡§¤½¤Î¸å¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ê¾ÜºÙÌ¤Äê¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¾ÜºÙ
- Remix¤ÎÊý¸þÀ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Lo-Fi Hip Hop / Jazzy Hip Hop / Ambient / Downtempo / Neo Soul
- ¥¹¥Æ¥à¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¤¿²Î»ì¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¡Ê¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤Ê¤É¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äó½ÐºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¸¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÞÉÊ¾ÜºÙ
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼õ¾Þ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ±¶Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
- º£¸å¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊÇÛ¿®ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ø¤Î¼ýÏ¿
- ¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Î²ÄÇ½À¡ÊÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê·èÄê¡Ë
¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ë¤è¤ë¾Þ¶â¤Î¼øÍ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬»ØÄê¤¹¤ëÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢³ºÅöºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¼ý±×¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÄê¤á¤ë´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¿®¼ý±×¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ï3¥ö·î¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ß¥¥µー¤Ë¤Ï¼ý±×¤Î50¡ó¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¸¢Íø¤È½êÍ¸¢
±þÊç¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¸¢¡¢ÃøºîÎÙÀÜ¸¢¡¢½êÍ¸¢¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¤Ïorigami PRODUCTIONS¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Æ¥à¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£SNS¤ä¥áー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î¶¦Í¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ー¡§E¢õ
BPM¡§88
±þÊç¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é: https://url.surf/ANQctztl(https://url.surf/ANQctztl)
SURF Starter¡¢Plus¡¢Pro¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢SURF¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È²óÉü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢contact@discover.surf ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢SURF Music¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ø¸ý¥·¥ó¥´ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£ ¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Ê¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥½¥í¥®¥¿ー¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¥Á¥ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£ ¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
2015Ç¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬ー Wouter Hamel¤äGiovanca¡¢iri¤Ê¤É¤ò¾·¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBrilliant¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬·ãÁý¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtender¡Ù¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2,500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ ¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¡¢¥¿¥¤¥Ý¥Ã¥×³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖGood Day feat. Max Jenmana¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Øtender (Deluxe Edition)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ³ÊÔÅª¤Ê¥ê¥êー¥¹¼êË¡¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿mabanua¡¢Shingo Suzuki¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¡¢Ovall¡Ê¥ªー¥Ð¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±ÅªHIP-HOP¥Ð¥ó¥É¡¢HOCUS POCUS¤äIAM¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢UDD¤Î¥Üー¥«¥ë Armi¡¢ÀÄÍÕ»Ô»Ò¡¢SIRUP¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤²»¸»¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤ËÅÄÅçµ®ÃË¡ÊOriginal Love¡Ë¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£FUJI ROCK FESTIVAL ¡¢GREENROOM FESTIVAL¡¢RISING SUN ROCK FESTIVAL¡¢Sunset Live¤Ê¤ÉÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CM³Ú¶ÊÀ©ºî¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î·àÈ¼¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢Number_i¡¢ÀîºêÂëÌé¡¢Í§À®¶õ¡¢jo0ji¡¢ÉâÀ¤¡¢¤µ¤È¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥óWEB¤Ë¤Æ¿·Ï¢ºÜ¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î²»³ÚÀ©ºîÆþÌç¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌöÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://shingosekiguchi.com/
X: https://x.com/vusik_music
Instagram: https://www.instagram.com/shingo.sekiguchi/
TikTok: https://www.tiktok.com/@vusik_music
YouTube: https://www.youtube.com/c/ShingoSekiguchi
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1ZU8a8LHba4g0YFAL1PbO9
Apple Music: https://music.apple.com/jp/artist/%E9%96%A2%E5%8F%A3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B4/280517517
SURF Music¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
SURF Music¤Ï¡ÖBringing Power Back to Music Creators¡Ê²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥ìー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥íー¥ó¥Á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºßÌó4Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÅÐÏ¿¡£Ì¤È¯É½¥Ç¥â²»¸»¤Î¶¦Í¤ä¡¢³Ú¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥³¥ó¥Ú¾ðÊó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬¼«Æ°ÉÕÍ¿¤¹¤ë³Ú¶Ê¥¿¥°¤ä¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µー¥Áµ¡Ç½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢µá¤á¤ë³Ú¶Ê¤ò´ÊÃ±¤ËÈ¯¸«²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡ÖSURF Sessions¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー´Ö¤Î¥Çー¥¿¶¦Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¼ý±×¤Ï100%¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë´Ô¸µ¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://discover.surf/ja/creators)¡£
SURF Music ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§SURF MUSIC³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
CEO¡§¾®ËÙ¥±¥Í¥¹
Web¥µ¥¤¥È¡§https://discover.surf/ja
Instagram¡§https://www.instagram.com/discover.surf/
Facebook¡§https://www.facebook.com/discover.surf
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/surfmusic/
X¡§https://twitter.com/discover_surf